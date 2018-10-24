 Александр Ур, убитый снайпером под Волновахой, был этническим венгром и единственным из села, кто пошел воевать, - журналист Подобная

Об этом написала в Facebook журналист "5 канала" Евгения Подобная, передает Цензор.НЕТ.

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"Саша Ур был этническим венгром, единственным из своего приграничного закарпатского села, кто пошел воевать. Он рассказывал, что видел Евросоюз из окна, что односельчане ехали на заработки, а на него часто смотрели как на психа, который выбрал армию, а не шпатель. В его деревне, он говорил, человек 10 знали украинский, а он на нем говорил безупречно. "Надо же кому-то воевать, не всем же за границу ездить" и "я украинец" говорил Саша в интервью. Он не боялся войны, но страшно боялся камеры и несколько раз просил отпустить его и ничего не спрашивать. Он не умел пафосно говорить, он просто выбрал автомат и окоп вместо венгерского паспорта", - написала она.

Как сообщал Цензор.НЕТ, воин 128-й ОГПБр Александр Ур погиб во вторник под Волновахой от пули снайпера.