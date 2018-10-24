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 Александр Ур, убитый снайпером под Волновахой, был этническим венгром и единственным из села, кто пошел воевать, - журналист Подобная

Погибший на Донбассе украинский боец Александр Ур - этнический венгр из приграничного закарпатского села.

Об этом написала в Facebook журналист "5 канала" Евгения Подобная, передает Цензор.НЕТ.

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"Саша Ур был этническим венгром, единственным из своего приграничного закарпатского села, кто пошел воевать. Он рассказывал, что видел Евросоюз из окна, что односельчане ехали на заработки, а на него часто смотрели как на психа, который выбрал армию, а не шпатель. В его деревне, он говорил, человек 10 знали украинский, а он на нем говорил безупречно. "Надо же кому-то воевать, не всем же за границу ездить" и "я украинец" говорил Саша в интервью. Он не боялся войны, но страшно боялся камеры и несколько раз просил отпустить его и ничего не спрашивать. Он не умел пафосно говорить, он просто выбрал автомат и окоп вместо венгерского паспорта", - написала она.

Как сообщал Цензор.НЕТ, воин 128-й ОГПБр Александр Ур погиб во вторник под Волновахой от пули снайпера.

Александр Ур, убитый снайпером под Волновахой, был этническим венгром и единственным из села, кто пошел воевать, - журналист Подобная 01

Источник: https://censor.net.ua/n3093155
 
   
 Топ комментарии
 
Земля йому пухом! Так був на Майдані майже єдиний вірмен Сергій Нігоян. Таких людей ми не будемо забувати.
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К сожалению, война уносит жизни лучших. А убили Александра Ура союзники господина Сиярто и ВСЕ должны об этом знать, и в Украине и в Венгрии!
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Теряем лучших............
Вечная и светлая память Александру..........
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Земля йому пухом! Так був на Майдані майже єдиний вірмен Сергій Нігоян. Таких людей ми не будемо забувати.
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К сожалению, война уносит жизни лучших. А убили Александра Ура союзники господина Сиярто и ВСЕ должны об этом знать, и в Украине и в Венгрии!
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Не знаю чи то вірмени, чи грузини, чи айзербаджанці чи ще хтось, але на майдані люди з кавказьким акцентом були і доволі богато. І під час звичайних днів, коли була можливість спокійно спілкуватись з оцепленням, і у ніч 19-го також були, облич звичайно не пригадати, але слова, акцент залишились у пам'яті.
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Були, але по кожному випадку треба говорити окремо.
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Теряем лучших............
Вечная и светлая память Александру..........
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истинный патриот Украины, независимо от этнического происхождения. R.I.P.
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местные жители назовут его дурачком... и поедут на свои сраные заработки.
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Тут питання не в національній приналежності, і навіть не питання у боротьбі двух світоглядів: світу вільного, прогресивного, цінуючого людське життя, проти світу підлого, брехливого, рабсько-ординського, колорадсько людиноненависницького. Односільчани Олександра вже давно обрали той світ де людина може жити і розвиватися, але вони хочуть отримати цей гарний світ вже готовий не вкладаючи своїх зусиль. А ця людина погодилась йти і відстоювати своє право, на кращу долю, боронити себе і тих своїх, які вже повтікали і посміхались з цього хлопця. Так, він загинув, рано чи піздно всі ми помремо, але у світі не минає нічого просто так, бо це не відповідає вже доведеним існуючим законам всесвіту, душа відродится і повернеться на цю землю і гадаю що цього разу доля Олександра поверне йому все те що він віддав у своему попередньому житті, і він проживе нове життя довго і щасливо. Вічна пам'ять герою!
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Важко читати такі новини, гинуть найкращі.....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАлександр Ур, убитый снайпером под Волновахой, был этническим венгром и единственным из села, кто пошел воевать, - журналист Подобная
 
 
 
 
 
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