EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  1125  16
Материалы по теме:
Все про:ГПУ (8905) Холодницкий (562) САП (901)

 Холодницкий направил Генпрокурору представление на нардепа Березкина. ДОКУМЕНТ

Генеральному прокурору Украины направлено представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина, который, по данным следствия, имеет отношение к завладению 20 млн долл. "Ощадбанка".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня, с целью привлечения всех лиц, вероятно причастных к указанным преступлениям, мною подписано и направлено Генеральному прокурору Украины представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и взятие под стражу (арест) народного депутата Украины Станислава Семеновича Березкина", - говорится в сообщении.

Холодницкий уточнил, что нардеп подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27 (организация совершения преступления), ч.5 ст.191 (присвоение или растрата чужого имущества), ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем), ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Народный депутат организовал хищение $20 млн у "Ощадбанка", задержаны 10 человек, - САП

Холодницкий отметил, что досудебным следствием было установлено, что в течение сентября 2013 – января 2014 годов бенефициарные владельцы группы "Креатив", действуя по предварительному сговору со служебными лицами ЧАО "Креатив", должностными лицами АО "Ощадбанк", ООО "ЗМЖ", работниками ПАО "Креатив Групп" и ООО "Кредитное Брокерское Агентство", завладели денежными средствами, полученными ЧАО "Креатив" в АО "Ощадбанк" по договору кредитной линии в сумме 20 млн долл., что на момент совершения преступления составляло 160 млн грн.

Руководитель САП напомнил, что 23 октября было сообщено о подозрении в совершении коррупционных преступлений и завладении 20 млн долларов "Ощадбанка", а также задержан ряд должностных лиц этого госбанка и предприятий группы "Креатив".

Холодницкий направил Генпрокурору представление на нардепа Березкина 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В деле о хищении $20 млн в "Ощадбанке" задержали сына действующего нардепа, - САП

Источник: https://censor.net.ua/n3093148
 
 
 Топ комментарии
 
«Александр Иванович не стал мешкать, бросил прощальный взгляд на потрескавшийся фундамент электростанции, на грандиозное, полное света здание подсобного предприятия и … задал стрекача.» (с)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
«Александр Иванович не стал мешкать, бросил прощальный взгляд на потрескавшийся фундамент электростанции, на грандиозное, полное света здание подсобного предприятия и … задал стрекача.» (с)
 показать весь комментарий
 
 
Березкин, конечно, вор и преступник. Но служебная переписка по уголовным делам в онлайне - это что-то новое. А где же тайна следствия? Или это чтобы он успел подготовиться?
 показать весь комментарий
 
Усё! Йуга поймал жирного карася. Карась позолотит ручку йуге, откупится и будет продолжать "священодействовать" в зраде. Все при делах и все довольны Холодницкий направил Генпрокурору представление на нардепа Березкина - Цензор.НЕТ 7782
 показать весь комментарий
 
Етожеполитическоепреследывание...всесфалисифицирыванокараул🐴🐴🐴
 показать весь комментарий
 
Коротко і ясно. Слава! Знищуй докази і тікай, про нас ні слова....
 показать весь комментарий
 
Когда поймают террориста-морда заретушированна,фамилии нет-говорят до суда не виновен.А здесь и служебный документ и фамилии и фотографии и все до суда.
 показать весь комментарий
 
сколько уже того ворья было засвечено...., но пока еще НИКТО не сел.
бо надо будет садить и гаранта коррупции....
 показать весь комментарий
 
Характерное отчество - Семенович.
Интересно - какая родовая фамилия этого организма.

На роже все написано...
 показать весь комментарий
 
Пиликала гармошка,
Играаал грамофон,
А маленький Луценко
Натягивал го@дон
😚😚😚
 показать весь комментарий
 
Скільки покидьків вже Юлька протащила в раду, та скільки ще протащить.
 показать весь комментарий
 
 
в менской колонии
за коррупцию сидит
11 чиновников
а югик их тысячами
задерживает каждый год
все что надо знать о борьбе
с коррупцией в Украине
 показать весь комментарий
 
 
РЫГОВСКИЙ "РАДЕТЕЛЬ"... "Я просто прийшов працювати для країни
Депутат Станислав Березкин: «кировоградский вор» | АРГУМЕНТ

Видим как "НАПРАЦЮВАВ"....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХолодницкий направил Генпрокурору представление на нардепа Березкина. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вверх