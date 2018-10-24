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Все про:Днепр_город (2521) маршрутки (377) обстрел (7324)

 В Днепре из пневматики обстреляли троллейбус и маршрутку. ФОТОрепортаж

Предположительно, злоумышленник стрелял из недостроя, сейчас его разыскивает полиция.

В Днепре на пр. Гагарина неизвестный обстрелял из пневматического ружья троллейбус и маршрутку, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

В Днепре из пневматики обстреляли троллейбус и маршрутку 01
В Днепре из пневматики обстреляли троллейбус и маршрутку 02

Пострадавших нет. Но, по данным местных СМИ, среди пассажиров и населения поднялась паника.

"Сегодня утром в 11:30 по направлению в сторону Тополя в районе остановки "Университет" ехал старый троллейбус № 16. Неизвестные расстреляли его из пневматического оружия. Сильно разбито стекло. Об инциденте сразу же сообщили в полицию. Через 10 минут на этом же участке из пневматики расстреляли новый троллейбус № 21, который направлялся в сторону Сокола. Остановлено движение в обе стороны проспекта Гагарина. Полиция оцепила ботсад и весь район Казакова, работает следственно-оперативная группа", — цитирует Владимира Сусленкова, замначальника КП "Днепровский электротранспорт", издание "Днепровская Панорама".


В Днепре из пневматики обстреляли троллейбус и маршрутку 03
В Днепре из пневматики обстреляли троллейбус и маршрутку 04
В Днепре из пневматики обстреляли троллейбус и маршрутку 05

В полиции подтверждают факт обстрела, но при этом говорят об одном троллейбусе, а не двух.

"24 числа неизвестное лицо из окна недостроя осуществила два выстрела, предварительно, из пневматического ружья, в сторону троллейбуса и маршрутного такси", говорится в сообщении полиции.

Сейчас полицейские разыскивают стрелка. Открыто уголовное производство по ст. 194 УКУ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Источник: https://censor.net.ua/n3093144
 
 
 Топ комментарии
 
От мерзота... Найбільше бісить безглуздий вандалізм...
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Имбецил какой-то малолетний... Я в его годы из пневматики только по воронам стрелял...
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так тебе шкода, біднесенька! не затишно тобі в Україні! може, у безпечну Північну Імперію?
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Имбецил какой-то малолетний... Я в его годы из пневматики только по воронам стрелял...
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птиц жалко было...
а вот консервные банки - нет У Дніпрі з пневматики обстріляли тролейбус і маршрутку - Цензор.НЕТ 1744
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- Небо теперь в запустении. Не та эпоха. Не тот отрезок времени. Ангелам теперь хочется на землю. На земле хорошо, там коммунальные услуги, там есть планетарий, можно посмотреть звезды в сопровождении антирелигиозной лекции. ©
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От мерзота... Найбільше бісить безглуздий вандалізм...
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А при Лугандоне вообще можно будет стрелять куда хочешь. Написал в объяснительной что в троллейбусе увидел националистов и лично Фарион и принял меры. Ещё и железным крестом наградят. Заманчивые перспективы особенно для молодёжи.
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Просто жах! Залишились ще безпечні місця чи вже ні?
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так тебе шкода, біднесенька! не затишно тобі в Україні! може, у безпечну Північну Імперію?
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З дуба впав чи що? Боронь Боже, навіть у найгіршому кошмарі не думаю за раскуфедерску.
А за свою Україну прикро, що такі випадки стали ледь не щодня.
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Закликаю наших дніпровських дебілів припинити стіляти по голубам. Бо люди вже домовились, встановили відіостпостереження і ваши пики будуть висіти у ваших школах на видних місцях з підписом про вашу діяльність. Довести вашу причетність не становить складносі. Do you understand?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Днепре из пневматики обстреляли троллейбус и маршрутку. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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