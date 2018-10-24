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Все про:эксперимент (34) Минобразования (1020) реформы (3144)

 Эксперимент по внедрению электронных учебников начнется в 50 школах, - приказ Минобразования

МОН издало приказ, которым Институту модернизации содержания образования поручено закупить оборудование для школ, участвующих в эксперименте по использованию электронных учебников.

Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства образования и науки, пишет Цензор.НЕТ.

В рамках эксперимента всеукраинского уровня на тему "Электронный учебник для общего среднего образования (E-book for secondary education (EBSE)" будет закуплено оборудование для 50 школ, расположенных во всех регионах Украины и Киеве.

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Указывается, что будут закуплены 654 рабочих места для учеников 1 класса; 793 рабочих мест для учеников 5 и 10 классов; 1447 планшетов; 50 проекторов с доской; 50 Wi-Fi-маршрутизаторов; 50 шкафов для зарядки планшетов; 50 компьютеров для учителей.

Отметим, что эксперимент по использованию электронных учебников в школах пройдет в четыре этапа - с августа 2018 до августа 2021 года.

Напомним, по словам замминистра образования и науки Павла Хобзея, для организации учебного процесса с использованием электронных учебников в украинских школах необходимо как минимум пять лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093143
 
   
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В Днепре дети в школах давно уже пользуется такими чебниками.
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у меня дочка с 2012 с планшетом в школу пошла, в классе все с гаджетами уже тогда были. Вес учебников для детей 9 лет был не реальным, состояние книг омерзительное.
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планшет плохо для зрения, нужны имено электронные книги с подстветкой.
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Меня ужас охватывает, когда я вижу школьные рюкзаки.
Учебники школьники - это не научные монографии, их прекрасно можно на электронной книге читать. А если надо, сделать ксерокопию (или распечатать) отдельные страницы учебника или взять учебник в библиотеке.
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Совершенно верно. Дети таскают горы книг и еще спортивню форму в рюкзаках как альпинисты, жалко на них смотереть. А так взял пару тетрадок и элетронную книжку, можно подмышкой нести
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Давно уже надо их внедрить. На каком-то предприятии разместить госзаказ и сделать их общедоступными, давать беспроцентный целевой кредит, дотировать государством и тд, что бы семья, даже с минимальными доходами, могла позволить себе без особого напряга,
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на здоровье детей нельзя экономить нужны хорошего разрешения и большого формата электронные книги с подсветкой, что быглаза не уставали.
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сегодня хорошая книга 8 дюймов стоит 6 с половиной тысяч гривней
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЭксперимент по внедрению электронных учебников начнется в 50 школах, - приказ Минобразования
 
 
 
 
 
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