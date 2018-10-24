 В ближайшее время состоится встреча с Эрдоганом по вопросу украинских политзаключенных в РФ, - Джемилев

"Последний разговор с Эрдоганом у нас был на эту тему в этом году в июле... Эрдоган мне лично сказал так: "Ну да, конечно, я постараюсь сделать все, что в моих силах, но вы говорите о 90 с лишним политзаключенных. Конечно, будем говорить обо всех, но если быть реалистами, то давайте хотя бы несколько имен", - сказал М.Джемилев на пресс-конференции по случаю годовщины освобождения незаконно осужденных в оккупированном Крыму заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что тогда назвал несколько фамилий, а в дальнейшем Турция через Министерство иностранных дел по запросу президента Турции запросило полный список украинских политзаключенных.

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В то же время, М.Джемилев добавил, что пока не располагает информацией о том, что турецкой стороне удалось сделать в этом направлении. "Я думаю, в ближайшее время у нас будет встреча с Эрдоганом, мы об этом будем разговаривать", - сообщил он.