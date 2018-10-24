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 Политика Украины, За рубежом
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 В ближайшее время состоится встреча с Эрдоганом по вопросу украинских политзаключенных в РФ, - Джемилев

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Джемилев прогнозирует встречу в ближайшее время с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, на которой будет обсуждаться вопрос украинских политзаключенных в РФ.

"Последний разговор с Эрдоганом у нас был на эту тему в этом году в июле... Эрдоган мне лично сказал так: "Ну да, конечно, я постараюсь сделать все, что в моих силах, но вы говорите о 90 с лишним политзаключенных. Конечно, будем говорить обо всех, но если быть реалистами, то давайте хотя бы несколько имен", - сказал М.Джемилев на пресс-конференции по случаю годовщины освобождения незаконно осужденных в оккупированном Крыму заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что тогда назвал несколько фамилий, а в дальнейшем Турция через Министерство иностранных дел по запросу президента Турции запросило полный список украинских политзаключенных.

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В то же время, М.Джемилев добавил, что пока не располагает информацией о том, что турецкой стороне удалось сделать в этом направлении. "Я думаю, в ближайшее время у нас будет встреча с Эрдоганом, мы об этом будем разговаривать", - сообщил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3093142
 
 
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Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Джемилев прогнозирует встречу в ближайшее время с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, на которой будет обсуждаться вопрос украинских политзаключенных в РФ.
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Можливо Реджеп Таїп Ердоган більше зробить ніж нероба та зрадник Медведчук.
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Если так офицально, то следить, чтоб не спал
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Даже не сомневаюсь, что эти "несколько имен" будут сугубо татарскими...
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И какая разница. разве они не украинские?
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Джемилев и Чубаров настоящие лидеры своего народа... мне кажется, что они патриоты Украины больше, чем наши "радеющие за страну банковые и верховнорадные" лицемеры
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ближайшее время состоится встреча с Эрдоганом по вопросу украинских политзаключенных в РФ, - Джемилев
 
 
 
 
 
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