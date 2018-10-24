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 Экс-регионал и бывший секретарь горсовета Донецка Богачев задержан в ОРДО, - СМИ

Группировка "ДНР" задержала бывшего секретаря горсовета Донецка и члена Партии регионов Сергея Богачева.

Об этом "Новостям Донбасса" сообщили знакомые с ситуацией источники в Донецке, передает Цензор.НЕТ.

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По словам собеседников, Богачев приехал в Донецк, чтобы посетить могилу отца, который был похоронен 40 дней назад.

22 октября его задержали члены незаконных вооруженных формирований на выезде из поселка Хорошово, где находится дом Богачева.

К экс-секретарю горсовета не пропускают адвокатов и родственников. Им не сообщается о состоянии его здоровья и условиях содержания. Также не называют обвинения, которые ему предъявляют.

Однако по данным, которые удалось выяснить журналисту "Новостей Донбасса", называющий себя в прошлом "главой администрации" Донецка Игорь Мартынов написал заявление о "краже" печати горсовета Богачевым в 2014 году.

Около месяца назад Богачев уже посещал оккупированную территорию, чтобы похоронить отца, однако, информацию об этом не обнародовал.

Источник: https://censor.net.ua/n3093140
 
 
 Топ комментарии
 
Я - американский ученый-энтомолог, следую на Суматру в поисках бабочек! В Одессу приехал на два дня посетить могилу отца. (с) Дежавю
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В Украине этого"добра" навалом,пускай у себя оставят.
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Дожилися: вже орки роблять за СБУшниками, ГПУшниками та українськими мєнтами їхню роботу!
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Я - американский ученый-энтомолог, следую на Суматру в поисках бабочек! В Одессу приехал на два дня посетить могилу отца. (с) Дежавю
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Ага, только вряд ли орки ему подарок вручили как миллионному посетителю ордило Екс-регіонала і колишнього секретаря міськради Донецька Богачова затримано в ОРДО, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8320
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Дожилися: вже орки роблять за СБУшниками, ГПУшниками та українськими мєнтами їхню роботу!
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(Это наша корова, и мы ее доим.) Щас выдоят и отпустят.
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Не только задержан но и посажен на подвал. Где ему по яйцам пропустят электрический ток. Это законодательством Лугандона разрешённая мера воздействия. Лугандон настоящая народная демократия. Экс-регионал и бывший секретарь горсовета Донецка Богачев задержан в ОРДО, - СМИ - Цензор.НЕТ 2218
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Та нє, Звягільського ж ніхто током не бив... З такими інша розмова, просто суму назвуть і все...
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На самом деле ,это он алиби себе делает. Видно хочет выглядеть патриотом для выборов.
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Интересно, а откуда такие подробности известны.
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Мои соболезнования узнику лугандона... Комфортной ему отсидки - надеюсь, шило на мыло наши власти менять не будут...
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В Украине этого"добра" навалом,пускай у себя оставят.
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Даунецкий рыгыАнал? Да и в рот ему пароход и кусочек баржи! Не стоило даже и упоминать.
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Я от не розумію, ну він ж небідний мабуть. Невже батька в Київ не міг забрати?
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забрать старика (стариков) с насиженного места, одночерственно с тем, чтобы девушка родила на третьей неделе беременности...
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"Колишніх регіоналів не буває".
Нехай насолоджується.
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Это же их детище.Они создавали те формирования и самое главное финансировали и верили в них, что они им проложат путь в Киев на трон.
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Ворон ворону глаз не выклюет. Побухают, прчеломкаются, да разойдутся.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-регионал и бывший секретарь горсовета Донецка Богачев задержан в ОРДО, - СМИ
 
 
 
 
 
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