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 Политика Украины, За рубежом
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 В ЕС надеются на сохранение Украиной евроинтеграционного курса после выборов, - Линкявичюс

В Европейском Союзе внимательно следят за ситуацией перед выборами в Украине в 2019 году, и с надеждой смотрят на сохранение евроинтеграционного курса Киева после них, сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Мы, конечно, очень внимательно наблюдаем за теми процессами, которые происходят, и желали бы, чтобы инвестиция в евроинтеграционный курс сохранилась. Исходя из этого мы и ведём свой диалог со всеми политическими силами. Мы смотрим с надеждами, что все это получится", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина" в среду в кулуарах Варшавского форума по безопасности, отвечая на вопрос о возможности реванша пророссийских сил на выборах в Украине в 2019г., передает Цензор.НЕТ.

По словам Л.Линкявичюса, ЕС сделал большие инвестиции в евроинтеграционный курс Украины. "Но мы не можем, не будем и не желаем войти во внутренние украинские склоки", - отметил министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Разом до перемоги!" - глава МИД Литвы Линкявичюс записал поздравление украинцам с Днем Независимости в прифронтовом селе на Луганщине. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3093135
 
 
 Топ комментарии
 
Кроме Порошенко П.А.за кого еще можно уверенно голосовать чтоб не сменить курс ?
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Лолита сделала все,чтобы ЕС у украинцев ассоциировался с бедой. Планы кремля в деле. Агент работает.
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Тимошенко, Терещенко, Кошулинський.
Це якщо лише ті, хто вже заявив про участь у виборах.
А буде ще штук 5, це точно.
Головне - викинути звідти шикаладне х-ло, поки воно не доконало Україну.
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Кроме Порошенко П.А.за кого еще можно уверенно голосовать чтоб не сменить курс ?
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Евреи самые влиятельные люди на планете.
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Настанет день, когда самыми влиятельными булут самые порядочные люди.
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Тимошенко, Терещенко, Кошулинський.
Це якщо лише ті, хто вже заявив про участь у виборах.
А буде ще штук 5, це точно.
Головне - викинути звідти шикаладне х-ло, поки воно не доконало Україну.
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Как выбрать арбуз, чтобы потом не было мучительно больно (и не наесться нитратов)
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если вы и дальше будете так поднимать цены на газ, не дрюкать наших ворюг, не списывать долгов, не продавать оружия, то точно прийдет мураев или какой другой рабинович...
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Или Денис Пушилин. В ЕС надеются на сохранение Украиной евроинтеграционного курса после выборов, - Линкявичюс - Цензор.НЕТ 8224 Он кстати не плохо знает мову.
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а как же.. надо же куда-то бежать из нашего рая
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В ЕС надеются на сохранение Украиной евроинтеграционного курса после выборов, - Линкявичюс


Если ЕС хочет, чтобы Украина сохранила евроинтеграцию, тогда пусть сделает так, чтобы быстрее приняли Украину в НАТО.

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О чём это говорит?

Фарион в компартии СССР была...
Протеже Тягнибока в президенты был комсоргом в ГСВГ...

Вернувшись в 1983 году в Вильнюс, Грибаускайте работала в Вильнюсской высшей партийной школе, где до 1990 года вела курс по политэкономии.
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Прочитайте надпись на транспаранте.
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Я спросил - О чём это говорит? Если министр сказал - сохранить курс, а следовательно Украина идёт к евроинтеграции.
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Ага, только автомобильные номера ЕС называют евробляхами, куда они идут?
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Лолита сделала все,чтобы ЕС у украинцев ассоциировался с бедой. Планы кремля в деле. Агент работает.
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иди к себе на Лубянку умничай, бот хуйловский
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не успели укр. айпишник выделить?А так слова один в один со зрадоботами.
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Игорь. Ну чего ты психуешь? Боты или не боты но действительно если начнут у мужика из под жопы отбирать унитаз за коммунальные долги то будет популяризироваться интеграция не с ЕС а с Лугандоном.
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меньше слушай свою Йулю, тогд не будт если.
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А Йуля причём? Пророчат большие проценты единому кандидату от юго - востока Бойко. В ЕС надеются на сохранение Украиной евроинтеграционного курса после выборов, - Линкявичюс - Цензор.НЕТ 881
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это твоя йуля так говорит. Боко скро сядет.
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Куда он сядет? Как Колесников за хюнади? А на счёт Йули ты это зря. Она же не любит Донбасс. Возит с собой моток колючей проволоки и передвижную электростанцию. Ты Игорь в отношении Йули пересмотри мнение. Она очень злая тётка. В ЕС надеются на сохранение Украиной евроинтеграционного курса после выборов, - Линкявичюс - Цензор.НЕТ 1321
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"Экс-начальник Качановской колонии Первушкин совершил самоубийство

Бывший начальник Качановской женской исправительной колонии №54 застрелился.
Эту информацию подтверждает источник «МедиаПорта» в правоохранительных органах. В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области подтверждают факт самоубийства 55-летнего мужчины, не называя фамилии погибшего. "Бойся Игорек, придет и твое время. В ЕС надеются на сохранение Украиной евроинтеграционного курса после выборов, - Линкявичюс - Цензор.НЕТ 820 .
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Калькулятор возьми, если на пальцах не можешь посчитать - почему даже одного миллиардера не появится...
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Говорити, обіцяти в ЄС уміють красиво. На ділі:

Мы сегодня постоянно сталкиваемся с ситуацией, когда компании из стран ЕС крайне неохотно сотрудничают с Украиной во всём, что касается летальных вооружений. Насколько мне известно, по ряду образцов даже осуществлялась предоплата, но они так и не были поставлены, и есть большие сомнения, что эти поставки вообще осуществятся.
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Ну не так сложно сохранить евроинтеграционный курс - надо усилить поддержку Украины: через МВФ поднять тарифы на коммуналку в 2-3 раза, запустить северный поток-2, а протом 3, 4, цены на нефть постараться повыше задрать. Много вариантов есть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ЕС надеются на сохранение Украиной евроинтеграционного курса после выборов, - Линкявичюс
 
 
 
 
 
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