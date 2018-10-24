 В ЕС надеются на сохранение Украиной евроинтеграционного курса после выборов, - Линкявичюс

"Мы, конечно, очень внимательно наблюдаем за теми процессами, которые происходят, и желали бы, чтобы инвестиция в евроинтеграционный курс сохранилась. Исходя из этого мы и ведём свой диалог со всеми политическими силами. Мы смотрим с надеждами, что все это получится", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина" в среду в кулуарах Варшавского форума по безопасности, отвечая на вопрос о возможности реванша пророссийских сил на выборах в Украине в 2019г., передает Цензор.НЕТ.

По словам Л.Линкявичюса, ЕС сделал большие инвестиции в евроинтеграционный курс Украины. "Но мы не можем, не будем и не желаем войти во внутренние украинские склоки", - отметил министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Разом до перемоги!" - глава МИД Литвы Линкявичюс записал поздравление украинцам с Днем Независимости в прифронтовом селе на Луганщине. ВИДЕО