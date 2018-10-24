 В ЕС надеются на сохранение Украиной евроинтеграционного курса после выборов, - Линкявичюс

"Мы, конечно, очень внимательно наблюдаем за теми процессами, которые происходят, и желали бы, чтобы инвестиция в евроинтеграционный курс сохранилась. Исходя из этого мы и ведём свой диалог со всеми политическими силами. Мы смотрим с надеждами, что все это получится", - сказал он в комментарии "Интерфакс-Украина" в среду в кулуарах Варшавского форума по безопасности, отвечая на вопрос о возможности реванша пророссийских сил на выборах в Украине в 2019г., передает Цензор.НЕТ.
По словам Л.Линкявичюса, ЕС сделал большие инвестиции в евроинтеграционный курс Украины. "Но мы не можем, не будем и не желаем войти во внутренние украинские склоки", - отметил министр.
Це якщо лише ті, хто вже заявив про участь у виборах.
А буде ще штук 5, це точно.
Головне - викинути звідти шикаладне х-ло, поки воно не доконало Україну.
Если ЕС хочет, чтобы Украина сохранила евроинтеграцию, тогда пусть сделает так, чтобы быстрее приняли Украину в НАТО.
Фарион в компартии СССР была...
Протеже Тягнибока в президенты был комсоргом в ГСВГ...
Вернувшись в 1983 году в Вильнюс, Грибаускайте работала в Вильнюсской высшей партийной школе, где до 1990 года вела курс по политэкономии.
Бывший начальник Качановской женской исправительной колонии №54 застрелился.
Эту информацию подтверждает источник «МедиаПорта» в правоохранительных органах. В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области подтверждают факт самоубийства 55-летнего мужчины, не называя фамилии погибшего. "Бойся Игорек, придет и твое время. .
Мы сегодня постоянно сталкиваемся с ситуацией, когда компании из стран ЕС крайне неохотно сотрудничают с Украиной во всём, что касается летальных вооружений. Насколько мне известно, по ряду образцов даже осуществлялась предоплата, но они так и не были поставлены, и есть большие сомнения, что эти поставки вообще осуществятся.