 В деле о хищении $20 млн в "Ощадбанке" задержали сына действующего нардепа, - САП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Как установило следствие, в течение сентября 2013 - января 2014 годов бенефициарные владельцы группы "Креатив", действуя по предварительному сговору с должностными лицами ЧАО "Креатив", должностными лицами АО "Ощадбанк", ООО "ЗМЖ", работниками ПАО "Креатив Групп" и ООО "Кредитное Брокерское Агентство", завладели денежными средствами, полученными ЧАО "Креатив" в АО "Ощадбанк" по договору кредитной линии в сумме 20 млн долларов, что на момент совершения преступления составляло 160 млн грн.

При этом, отмечают в ведомстве, данный договор кредитной линии был заключен с нарушением требований кредитной политики АО "Ощадбанк", а также никогда не был обеспечен залогом имущественных прав. В частности, не осуществлялись поставки товара по соглашению, право требования по которому на сумму свыше 100 млн грн банк взял в качестве обеспечения кредита.

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Таким образом АО "Ощадбанк" безосновательно, в нарушение требований своей кредитной политики заключил с ЧАО "Креатив" договор кредитной линии на сумму 20 млн долларов, хотя имеющееся обеспечение позволяло выдать кредит на сумму не более чем на 7 млн долларов.

Сразу после совершения АО "Ощадбанк" выдачи кредитных средств ЧАО "Креатив" 16 января 2014 года путем перечисления 20 млн долларов на расчетный счет ЧАО "Креатив", открытый в филиале - Кировоградское областное управление АО "Ощадбанк", данные кредитные средства были присвоены и выведены из этого общества в то время бенефициарными владельцами группы "Креатив" на счета компаний-нерезидентов (Белиз, Швейцария) под видом выполнения контрактов по поставке тропических масел, чего на самом деле также не было.

В дальнейшем за счет указанных средств в то время бенефициарными владельцами группы "Креатив" на подконтрольную им компанию-нерезидента приобретено корпоративные права одного из предприятий, а часть средств была использована на собственные нужды.

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Сейчас статус подозреваемых по этому уголовному делу имеют два действующих и один бывший работник банка, в том числе заместитель председателя правления банка, которые готовили документацию о выдаче кредита и скрывали от других задействованных служб имеющиеся несоответствия и нарушения в документах заемщика.

О подозрении также сообщено оценщику, которая предоставила оценку имущественных прав по фиктивному договору поставки, которые были приняты банком в качестве обеспечения кредита.

Кроме того, сообщение о подозрении вручены бывшим руководителям - главному бухгалтеру и работникам предприятий группы "Креатив" (5 человек), которые для достижения общего умысла по завладению средствами банка осуществили фальсификацию ряда документов, договоров и непосредственно осуществляли легализацию средств, путем их перечисления в безналичную форму.

Как отмечается, в рамках дела задержан сын действующего народного депутата, ему сообщено о подозрении. Он вместе с другими бенефициарными владельцами группы "Креатив" получил корпоративные права ПАО "Черноморгидрожелезобетон", приобретенные за счет средств банка. Им инкриминируются действия, предусмотренные ч. 5 ст. 191 (некоторым как пособничество в оказании данного преступления), ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Прокуроры САП внесли в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 5 до 150 млн грн.

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