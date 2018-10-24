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 Политика Украины
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 В деле о хищении $20 млн в "Ощадбанке" задержали сына действующего нардепа, - САП

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры согласовали сообщение о подозрении десяти фигурантам уголовного дела по факту завладения 20 миллионами долларов АО "Ощадбанк" в 2014 году, в частности сыну действующего народного депутата.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Народный депутат организовал хищение $20 млн у "Ощадбанка", задержаны 10 человек, - САП

Как установило следствие, в течение сентября 2013 - января 2014 годов бенефициарные владельцы группы "Креатив", действуя по предварительному сговору с должностными лицами ЧАО "Креатив", должностными лицами АО "Ощадбанк", ООО "ЗМЖ", работниками ПАО "Креатив Групп" и ООО "Кредитное Брокерское Агентство", завладели денежными средствами, полученными ЧАО "Креатив" в АО "Ощадбанк" по договору кредитной линии в сумме 20 млн долларов, что на момент совершения преступления составляло 160 млн грн.

При этом, отмечают в ведомстве, данный договор кредитной линии был заключен с нарушением требований кредитной политики АО "Ощадбанк", а также никогда не был обеспечен залогом имущественных прав. В частности, не осуществлялись поставки товара по соглашению, право требования по которому на сумму свыше 100 млн грн банк взял в качестве обеспечения кредита.

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Таким образом АО "Ощадбанк" безосновательно, в нарушение требований своей кредитной политики заключил с ЧАО "Креатив" договор кредитной линии на сумму 20 млн долларов, хотя имеющееся обеспечение позволяло выдать кредит на сумму не более чем на 7 млн долларов.

Сразу после совершения АО "Ощадбанк" выдачи кредитных средств ЧАО "Креатив" 16 января 2014 года путем перечисления 20 млн долларов на расчетный счет ЧАО "Креатив", открытый в филиале - Кировоградское областное управление АО "Ощадбанк", данные кредитные средства были присвоены и выведены из этого общества в то время бенефициарными владельцами группы "Креатив" на счета компаний-нерезидентов (Белиз, Швейцария) под видом выполнения контрактов по поставке тропических масел, чего на самом деле также не было.

В дальнейшем за счет указанных средств в то время бенефициарными владельцами группы "Креатив" на подконтрольную им компанию-нерезидента приобретено корпоративные права одного из предприятий, а часть средств была использована на собственные нужды.

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Сейчас статус подозреваемых по этому уголовному делу имеют два действующих и один бывший работник банка, в том числе заместитель председателя правления банка, которые готовили документацию о выдаче кредита и скрывали от других задействованных служб имеющиеся несоответствия и нарушения в документах заемщика.

О подозрении также сообщено оценщику, которая предоставила оценку имущественных прав по фиктивному договору поставки, которые были приняты банком в качестве обеспечения кредита.

Кроме того, сообщение о подозрении вручены бывшим руководителям - главному бухгалтеру и работникам предприятий группы "Креатив" (5 человек), которые для достижения общего умысла по завладению средствами банка осуществили фальсификацию ряда документов, договоров и непосредственно осуществляли легализацию средств, путем их перечисления в безналичную форму.

Как отмечается, в рамках дела задержан сын действующего народного депутата, ему сообщено о подозрении. Он вместе с другими бенефициарными владельцами группы "Креатив" получил корпоративные права ПАО "Черноморгидрожелезобетон", приобретенные за счет средств банка. Им инкриминируются действия, предусмотренные ч. 5 ст. 191 (некоторым как пособничество в оказании данного преступления), ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Прокуроры САП внесли в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 5 до 150 млн грн.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093132
 
   
 Топ комментарии
 
Удивляет сумма залога от 5 до 150 млн.грн при украденных почти 600 млн. Хороший бизнес.
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Нардеп, я так розумію, не з БПП, бо назвали б прізвище і навіть фото виклали.
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Фамилию назовите. Тянете кота за яйца. Устроили шой.
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- Все было так весело, мы заготовляли рога и копыта, жизнь была упоительна, земной шар вертелся специально для нас -- и вдруг... ©
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Шо опять попов младший? Оставили безнаказанным и вот результат. На поруки будет брать?
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Нардеп, я так розумію, не з БПП, бо назвали б прізвище і навіть фото виклали.
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Удивляет сумма залога от 5 до 150 млн.грн при украденных почти 600 млн. Хороший бизнес.
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А пАделица? А откупица? Да ещё и навар должен же остаться.
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Теперь нам известна цена билета на свободу (бегством) - 25% от ворованного.
Наверное, столько же доплата налом за развал дела
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сумму залога формирует судья, если судья вошел в долу, то завтра будет дома после выплаты штрафа 117 грн. а может судья разозлится и выписать штраф 1117 грн. но это бывает редко У справі про розкрадання $20 млн в "Ощадбанку" затримали сина чинного нардепа, - САП - Цензор.НЕТ 9714
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Политическое преследование, адназначна...)
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Скоро нова серія кіно "ковдра в клітинку, друзі в полоску".
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Фамилию назовите. Тянете кота за яйца. Устроили шой.
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династия Берёзкиных, говорят. только никому не говорите, большой секрет.
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Ага, никто не знает кроме бессарабского базара.
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сцука, опять с возможностью внесения залога? а сажать когда будете?
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Ой насмешили......
Лично у меня сейчас возникла прямая ассоциация с авакяном младшим!
1 я экспертиза насчитала убытки 14 лямов
2-я авакянская - 5 лямов.
Ущерб выплачен - 9 лямов чистяка!
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да я тоже шучу) все понимают, что органы работают по принципу - ловим - забираем - отпускаем.
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а зачем? сейчас нужно рвать три шкуры, до майдана осталось два месяца, а потом по накатаной обязательно зелёный коридор в аэропорту, чартер всей семьей пересидеть пол годика под пальмой с хорошей бутылочкой рома пока люди помитингуют, а потом назад в теплый Киев наверстывать, разводить лохов, осваивать кредиты МВФ, в общем работа тяжелая и её много.
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Как же так,ведь еще Ющенко после того как его сын стреллял по людям ввел принцип-детей не трогать.
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Вот зачем писать сильно долго о том как воровали, и не назвать имя вора?
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Персонажі ахфьори давно вже всім відомі. Це нардеп Стасік Бєрьозкін з "Волі народу" та його синуля Максімка. Так що залишається тепер запасатися попкорном і чекати на черговий полум'яний виступ Жоріка Луценка...💨💨💨
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а коляску приготовили? одеялко у Насралова отобрали?
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Ну взял сынок немного денежек. Ну что это преступление? Убить его теперь за какие то жалкие 20 000 000$ ? У справі про розкрадання $20 млн в "Ощадбанку" затримали сина чинного нардепа, - САП - Цензор.НЕТ 1458
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Не-е-е, орденом "Заслуженный Барыга" наградить.
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фамилия Кучерявый Банкир Нардепович У справі про розкрадання $20 млн в "Ощадбанку" затримали сина чинного нардепа, - САП - Цензор.НЕТ 6398
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Эта схема популярна ещё с 90-х. И пока что безотказна
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И Корреспондент, и Гордон, и depo.ua совершенно спокойно пишут о династии Березкиных. И только Цензору нужно нагнать туману.
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а 30-летний сын министра МВД Александр Аваков теперь владелец трех квартир, две из которых находятся в Киеве. Об этом "ОЛИГАРХ" узнал из сообщения "Страны".
В Государственном реестре прав на недвижимое имущество появилась информация, что Аваков-младший владеет 85.8 квадратными метрами на Печерске. В элитном районе Киева у сына министра появилась 2-комнатная квартира.
Как указано в документе, речь идет об апартаментах на 19 этаже 33-этажного небоскреба. Находится он по адресу бульвар Леси Украинки 7В. Как известно, это модный жилой комплекс Jack House (проект Taryan Group, основателем которой является Артур Мхитарян), открытие которого состоялось 2 октября.
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Бере́зкін Станісла́в Семе́нович (нар. 12 травня 1959, с. Високі Байраки Кіровоградського району) - народний депутат України.

Путь депутата, начал с БЮТ и только потом перебежал в ПР В 2014 году вышел из ПР и стал почетным членом групи «Економічний розвиток».
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А що, діти депутатів не мають недоторканості? Я думав, що навіть їхні собачки мають!
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і довго довго я читала до кінці призвища ні одного так і не узнала..шо за блядство...
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Молодая поросль,пробивает себе дорогу в большую политику
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В долгах, как в шелках: "бедные" богачи Украины

https://infokava.com/54769-v-dolgah-kak-v-shelkah-bednye-bogachi-ukrainy.html

Станислав Березкин

У справі про розкрадання $20 млн в "Ощадбанку" затримали сина чинного нардепа, - САП - Цензор.НЕТ 5949

Сумма долга: 704 миллионов долларов

Бизнес-империя: группа «Креатив» (производство подсолнечного масла).

Проблемы и долги: при продаже бизнеса в 2015 году аудит нового акционера выявил недостачи и проблемы с финансовой документацией, в частности, фальсификацию финансовой отчетности за предыдущие периоды, которая подавалась в банки для получения новых кредитов. Значительная часть кредитных средств направлялась на личные инвестиционные проекты и личные нужды владельцев. Государственный Ощадбанк выиграл суд у поручителей по «Креативу» Максима Березкина (сын Станислава Березкина) и Юрия Давыдова на сумму почти в $200 млн. Ранее Ощадбанк выиграл суд у Максима Березкина на сумму $25 млн. и был наложен арест на все движимое и недвижимое имущество.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ деле о хищении $20 млн в "Ощадбанке" задержали сына действующего нардепа, - САП
 
 
 
 
 
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