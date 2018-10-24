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Все про:геополитика (237) Европа (1098) опрос (1590) Россия (70849) США (14302)

 По мнению большинства украинцев, ЕС и США положительно влияют на Украину, а Россия отрицательно, - опрос

На востоке страны верят в мощное влияние США, а на западе – РФ

Более половины граждан Украины считают положительным влияние Европейского союза на страну. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, сообщает Цензор.НЕТ.

Влияние на Украину Евросоюза 55% опрошенных определили как положительное; негативным такое влияние считают 29%.

Наиболее положительно оценивают влияние ЕС в Западном (78% положительных оценок) и Центральном (51% положительных оценок) регионах.

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На Востоке соотношение положительных и отрицательных оценок является примерно одинаковым (42% и 41%), тогда как на юге имеет место преобладание негативного видения (48% против 30% положительных оценок).

По результатам опроса, украинцы считают, что наибольшее воздействие на нашу страну оказывают США (54%) и ЕС (46%). Еще 39% считают, что к числу самых влиятельных субъектов относятся Россия, а 29% – МВФ.

Мысли о существовании мощного влияния США более распространены на Востоке (70%) и на юге (60%), и меньше всего – на Западе Украины (40%). Относительно представлений об определяющем влиянии на нашу страну России соотношение обратное: более распространенными такие представления являются в западном и центральном регионах (40–45% упоминаний), а менее распространенными – на Юге и Востоке (33–34%).

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В целом положительная оценка влияния на нашу страну со стороны США также преобладает над отрицательной (44% против 36%). И в этом вопросе имеют место заметные региональные различия: положительные оценки влияния США дали 68% жителей Запада, 48% – Центра, 27% – Востока и 23% – Юга.

Влияние России подавляющее большинство опрошенных (75%) охарактеризовала как негативное, и лишь 8% считают его полезным для Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3093131
 
   
 Топ комментарии
 
Раша в Украину с войной пришла а Европа и Америка финансовую помощь дают.Разницу чувствуете ?
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чем дальше от паРаши, тем позитивней.
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Влияют положительно.Но не достаточно сильно. Особенно на власть.
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Усього 8% довб.бів? Ну це не так вже й погано...
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На Україну позитивно впливає Естонія. Щось про це можете сказати?
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чем дальше от паРаши, тем позитивней.
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виросли....., в мене багато знайомих в Україні і я кожного року буваю там і сам в цьому переконався.
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Влияют положительно.Но не достаточно сильно. Особенно на власть.
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Не при нашей жизни, скорее всего.
Власть является отражением гражданского общества с той или иной степенью искажения. Можно ее конечно манить морковкой в цивилизацию, но "крепкий украинский хозяйственник" все равно рано или поздно возьмет свое пока никто не видит.

Гражданское общество у нас сейчас мало того, что в зачаточном состоянии, так еще и с тяжелой наследственной болезнью. Т.е. в принципе по меркам того же ЕС мы для них такие же моральные уроды, как для нас кацапы.
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Рассказать как моральные уроды из гдр прекрасно влились в фрг ?
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1. Ничего прекрасного в этом не было и нет. Не стоит заявлять то, о чем не знаешь. Бывший ГДР надолго стал камнем на шее ФРГ (и сейчас хуже всего именно в восточной Германии).

2. Немецких моральных уродов оторвали в 1945-м, а вернулись они в 1991-м (46 лет или одно полностью ушедшее поколение).
А у нас 1917-2014 (97 лет или два полностью ушедших поколения).

3. Не стоит сравнивать хер с пальцем, а немцев с украинцами. Не - песни у нас замечательные, борщ вкусный и дети хорошие, но на этом и все.
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Не рассказывай мне про немцев. Я среди них живу. А байки про разных людей - это из олигархического репертуара.
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Ты опять забыл, что я знаю с кем говорю. По мнению большинства украинцев, ЕС и США положительно влияют на Украину, а Россия отрицательно, - опрос - Цензор.НЕТ 2594
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Твои знания ,мягко говоря,настораживают.А самоуверенность,смешит.
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Домбасит, живущий с немцами и проводящий все свое время на Цензоре?
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Имея вай-фай можно висеть целый день. Катаясь на лодке,велике или просто лежать на травке в парке Цицилинхоф.
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И ездить в Крым через Роисю. По мнению большинства украинцев, ЕС и США положительно влияют на Украину, а Россия отрицательно, - опрос - Цензор.НЕТ 5869
Да-да. Фигаро там, Фигаро тут. Настало время офигительных историй от беженца из Донбабве...
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А как ездить ,если и Донбасс оккупирован и Крым ? )) А поездка из Донецка в Макеевку противозаконна ? Она же тоже оккупирована )))
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Чудило, или с твоего акка пишет несколько человек, не знающих легенду предшественников, что не в твою пользу, или ты просто звиздун.

Кончай это шапито:
- или ты находишь хоть одну публикацию о том, что восточные немцы органично влились в экономические и социальное пространство ФРГ, не вызвав проблем для западных немцев;

- или дальнейшее обсуждение и опровержение твоих личных фантазий просто теряет всякий смысл.
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Перенимаешь у меня )) Но ты глуповат к сожалению и поэтому у тебя ничего не получится. К сожалению,потому,что хочется умных. - Ну как я тебя могу объяснить,шо у немцев все класс ? )) Я там был с 90 -го года.И все видел. Никаких проблем не было.Все были счастливы и довольны. - Сразу избавились от савецкого хлама - подгоняли жигули и волги к воинским частям и бросали с документами. Шоб забирали бесплатно русские. - Это благополучие ? Или неуверенность в завтрашнем дне ? )))
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9 ноября 1989 года Берлинская стена была демонтирована (точнее - частично разрушена), что стало символом окончания холодной войны и началом новых отношений в Европе. Весной 1990 года в стране прошли первые свободные выборы, на которых победу одержали партии, призывавшие к объединению с ФРГ. СЕПГ преобразовалась в Партию демократического социализма (ПДС). В августе 1990 года в ГДР были созданы 5 федеральных земель. 3 октября ГДР официально прекратила своё существование, войдя в состав ФРГ. Для Германии это означало объединение двух частей после почти пятидесятилетнего развития врозь.
Но как только исчезла эйфория, порождённая воссоединением, стало ясно, что единой Германии придётся решить целый ряд серьёзных проблем - прежде всего проблему разного экономического развития восточной и западной частей, а также преодолеть разницу менталитетов немцев, возникшую за годы существования либеральной ФРГ и социалистической ГДР. Правительство Коля пыталось сгладить экономический разрыв между западом и востоком (разрыв по уровню жизни, доходов, безработицы). Отчасти этот процесс осуществлялся через систему помощи богатых федеральных земель бедным, однако проблема по-прежнему сохраняется.
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Раша в Украину с войной пришла а Европа и Америка финансовую помощь дают.Разницу чувствуете ?
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с какой войной кто пришел? разве ее кто-то объявлял?
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Гибридная война в которой погибают воины добровольцы.
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а остальные не в счёт? гибнет много людей в военных концликтах
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*конфликтах
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Ну так видишь.Никто войну не обьявлял а люди гибнут как на войне.
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А Европа скоро еще транш перешлет.Вот и делайте выводы
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скоро....а иначе дефолт. ради транша, ущемили население по полной, своими подоражаниями. транш, что бы погасить предыдущие долги. это конечно, попеда!)
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а тобі потрібно щоб на папері з печаткою було на писано що оголошена війна? а те що тисячі людей загинули під час бойових дій це так собі іграшки?
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Плачевно це все. Запорожці теж бігали під кого лягти, то під ляха, то турка, то москаля. І просрали все, так і не навчившись жити власним розумом.
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Спам детектед. No way
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С таким быдло-населением и врагов не надо...
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Привет из Эвропы. На кого тут повлиять?
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Я благодарна своим врагам
Умным и очень жестоким.
Тем, кто сказал: "Помоги себе сам",
Бросив меня в дороге.

Я выбиралась со дна сама,
Бога молила, просила:
Господи, Боже, дай мне ума,
Дерзости, смелости, силы".

А выбираясь, училась всему
И становилась жёстче,
Думала, что никогда не прощу
Тех, кто в дороге бросил.

Но поняла и простила всех
Небывших вовремя рядом:
Если б не этот вражеский грех,
Я бы осталась слабой.
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Что ни делается то к лучшему. Приобретается личный опыт. Как говорится, через жопу быстрее доходит! Для того чтобы убедиться в том что "русский мир" это дерьмище теперь не нужно прилагать никаких усилий. Для того чтобы понять что этническое меньшинство ни в коем случае нельзя допускать к управлению страной нужно приложить чуть больше умственных усилий. Но процесс идет!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПо мнению большинства украинцев, ЕС и США положительно влияют на Украину, а Россия отрицательно, - опрос
 
 
 
 
 
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