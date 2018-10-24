 По мнению большинства украинцев, ЕС и США положительно влияют на Украину, а Россия отрицательно, - опрос

Более половины граждан Украины считают положительным влияние Европейского союза на страну. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, сообщает Цензор.НЕТ.
Влияние на Украину Евросоюза 55% опрошенных определили как положительное; негативным такое влияние считают 29%.
Наиболее положительно оценивают влияние ЕС в Западном (78% положительных оценок) и Центральном (51% положительных оценок) регионах.
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На Востоке соотношение положительных и отрицательных оценок является примерно одинаковым (42% и 41%), тогда как на юге имеет место преобладание негативного видения (48% против 30% положительных оценок).
По результатам опроса, украинцы считают, что наибольшее воздействие на нашу страну оказывают США (54%) и ЕС (46%). Еще 39% считают, что к числу самых влиятельных субъектов относятся Россия, а 29% – МВФ.
Мысли о существовании мощного влияния США более распространены на Востоке (70%) и на юге (60%), и меньше всего – на Западе Украины (40%). Относительно представлений об определяющем влиянии на нашу страну России соотношение обратное: более распространенными такие представления являются в западном и центральном регионах (40–45% упоминаний), а менее распространенными – на Юге и Востоке (33–34%).
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В целом положительная оценка влияния на нашу страну со стороны США также преобладает над отрицательной (44% против 36%). И в этом вопросе имеют место заметные региональные различия: положительные оценки влияния США дали 68% жителей Запада, 48% – Центра, 27% – Востока и 23% – Юга.
Влияние России подавляющее большинство опрошенных (75%) охарактеризовала как негативное, и лишь 8% считают его полезным для Украины.
Власть является отражением гражданского общества с той или иной степенью искажения. Можно ее конечно манить морковкой в цивилизацию, но "крепкий украинский хозяйственник" все равно рано или поздно возьмет свое пока никто не видит.
Гражданское общество у нас сейчас мало того, что в зачаточном состоянии, так еще и с тяжелой наследственной болезнью. Т.е. в принципе по меркам того же ЕС мы для них такие же моральные уроды, как для нас кацапы.
2. Немецких моральных уродов оторвали в 1945-м, а вернулись они в 1991-м (46 лет или одно полностью ушедшее поколение).
А у нас 1917-2014 (97 лет или два полностью ушедших поколения).
3. Не стоит сравнивать хер с пальцем, а немцев с украинцами. Не - песни у нас замечательные, борщ вкусный и дети хорошие, но на этом и все.
Да-да. Фигаро там, Фигаро тут. Настало время офигительных историй от беженца из Донбабве...
Кончай это шапито:
- или ты находишь хоть одну публикацию о том, что восточные немцы органично влились в экономические и социальное пространство ФРГ, не вызвав проблем для западных немцев;
- или дальнейшее обсуждение и опровержение твоих личных фантазий просто теряет всякий смысл.
Но как только исчезла эйфория, порождённая воссоединением, стало ясно, что единой Германии придётся решить целый ряд серьёзных проблем - прежде всего проблему разного экономического развития восточной и западной частей, а также преодолеть разницу менталитетов немцев, возникшую за годы существования либеральной ФРГ и социалистической ГДР. Правительство Коля пыталось сгладить экономический разрыв между западом и востоком (разрыв по уровню жизни, доходов, безработицы). Отчасти этот процесс осуществлялся через систему помощи богатых федеральных земель бедным, однако проблема по-прежнему сохраняется.
Умным и очень жестоким.
Тем, кто сказал: "Помоги себе сам",
Бросив меня в дороге.
Я выбиралась со дна сама,
Бога молила, просила:
Господи, Боже, дай мне ума,
Дерзости, смелости, силы".
А выбираясь, училась всему
И становилась жёстче,
Думала, что никогда не прощу
Тех, кто в дороге бросил.
Но поняла и простила всех
Небывших вовремя рядом:
Если б не этот вражеский грех,
Я бы осталась слабой.