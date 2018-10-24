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 Политика Украины, За рубежом
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 НАТО обеспокоено поведением России в Азовском море, - Столтенберг

Союзники по НАТО обеспокоены действиями России в Азовском море и призывают ее выполнять собственные международные обязательства, в том числе не препятствовать свободе навигации в этом регионе.

Об этом в среду 24 октября в Брюсселе во время пресс-конференции заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обеспокоены поведением России в Азовском море. Такое российское поведение является частью того, что мы уже видели в этом регионе: незаконную аннексию Крыма, действия России по дестабилизации на Востоке Украины, российскую поддержку военных действий на Донбассе", - отметил глава Альянса.

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Он напомнил, что недавно обсуждал эту ситуацию с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в штаб-квартире НАТО.

"Я выразил тогда полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, включая свободу навигации. Для Украины важно иметь открытые и свободные пути коммуникаций в Азовском море. Но это также важно для поддержания баланса, для наших кораблей и для наших отношений с Украиной. Эти проблемы должны найти ответ. Россия должна уважать собственные международные обязательства, включая свободу навигации", - отметил Столтенберг.

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Он также сообщил, что военно-морская часть является весомой составляющей учений НАТО Trident Juncture 2018, которые начнутся 25 октября в Норвегии. Учения будут проходить как на суходоле, так и в море, к ним будут привлекаться около 65 кораблей и судов, которые будут отрабатывать разнообразные задания, от противодействия условному противнику до практического выполнения транспортных перевозок в интересах операции по морским путям.

Источник: https://censor.net.ua/n3093129
 
 
 Топ комментарии
 
"мы уже видели в этом регионе: незаконную аннексию Крыма, действия России по дестабилизации на Востоке Украины, российскую поддержку военных действий на Донбассе"... "Эти проблемы должны найти ответ. Россия должна уважать собственные международные обязательства". Как-то беспомощно звучит.
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Глубокая озабоченость,ну ооооочень глуууубокая🐴
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А в Козлостана такая радость! Они не разрешили НАТО ! Они!!! Не разрешили!!!! И комментаторы с деревьев послезали и такие напыщенные ... Типа не понимают, что НАТО их так, для порядку спросила.а может и не понимают... Козлы мозга не имеют.
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"мы уже видели в этом регионе: незаконную аннексию Крыма, действия России по дестабилизации на Востоке Украины, российскую поддержку военных действий на Донбассе"... "Эти проблемы должны найти ответ. Россия должна уважать собственные международные обязательства". Как-то беспомощно звучит.
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А в Козлостана такая радость! Они не разрешили НАТО ! Они!!! Не разрешили!!!! И комментаторы с деревьев послезали и такие напыщенные ... Типа не понимают, что НАТО их так, для порядку спросила.а может и не понимают... Козлы мозга не имеют.
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арестованное судно " норд" выставили на продажу. и кто- то думает этим всё закончится?
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Даже если от "светлячка" упадут гвардейцы в медвежьих шапках сторожащих королеву в Букингемском дворце и тогда НАТО выразит только обеспокоенность. НАТО обеспокоено поведением России в Азовском море, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9343
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Помнится как НАТО с подачи россии обвиняли Украину в незаконной торговле оружием и останавливали суда для досмотра,даже круизные с немецкими туристами,высаживались вооруженные досмотровые группы и суда часами болтались в море теряя время,деньги и репутацию.
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- Сэр, преступник не желает выполнять наши требования...
- Усильте воздействие - скажите "Отойдите от машины немедленно, а то..."....))
х/ф "Разрушитель"
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Чё-то я озабочен их обеспокоенностью.
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Це як крокодил схватил за ногу Данди...пол ноги уже в пасти,собирается по пояс заглотить..А тут Расмусен такой:Хватит крокодил,тебе що по колено мало откусить,ты крокодил вызываешь беспокойство своими действиями.А те,що по колено Крым и по локоть руку Домбабве,крокодил пережёвывает отхаркивая кроваву слюну,то у него,вже не вызывает беспокойства НАТО обеспокоено поведением России в Азовском море, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2542
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАТО обеспокоено поведением России в Азовском море, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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