 Надеюсь, что венгерская сторона будет вести конструктивные переговоры в рамках НАТО, - Климкин после встречи с Сийярто

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил по итогам встречи с венгерским коллегой в Варшаве в среду.

"Завтра г-н Сиярто (глава МИД Венгрии Петер Сиярто. - Ред.) будет встречаться с генсеком НАТО (Йенсом Столтенбергом. - Ред.)... Мы говорим о том, что венгерская политика хоть и не касается блокирования субстантивных вещей, но тем не менее этот символизм никому не нужен, в том числе и Венгрии. Я надеюсь, что венгерская сторона будет вести конструктивные переговоры в рамках НАТО", - сказал глава МИД Украины.

При этом Климкин подчеркнул, что Украина при взаимодействии с Венгрией будет жестко и последовательно защищать свои государственные интересы.

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"Не воевать с Венгрией, а продвигать наши интересы. Там, где это возможно - работать вместе, там, где не можем - будем говорить дальше", - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, отношения Венгрии и Украины усложнились на фоне языкового вопроса. Так, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.

Венгрия уже в третий раз заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. В феврале Будапешт заблокировал второе министерское заседание НАТО. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании. Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

Отношения Украины и Венгрии стали еще хуже после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье. 28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

10 октября, Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.

Напомним, 4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата. Он должен покинуть территорию Украины.