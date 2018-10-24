EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Экономика
  824  23
Все про:Газпром (2831) Нафтогаз (2569) Транзит газа (32)

 "Нафтогаз" просит СНБО придумать, что делать с Россией, если транзит газа через Украину полностью прекратится

В компании напоминают, что роль Украины как транзитера удерживает Россию от полномасштабных военных действий.

"Нафтогаз" призвал рассмотреть на заседании СНБО незамедлительные меры по защите Украины как транзитера российского газа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

В компании заявляют о недостаточном уровне внимания к проблеме возможной потери Украиной статуса транзитера российского газа в Европу.

Речь об этом идет в письме и.о. главы "Нафтогаза" Сергея Коновца на имя премьер-министра Владимира Гройсмана.

В документе содержится просьба к главе Кабмина вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны "вопрос необходимости немедленного принятия мер для защиты интересов Украины как государства-транзитера природного газа в ЕС".

"Напоминаем, что статус государства-транзитера является ключевым для обеспечения экономической и энергетической безопасности, а также обороны всей страны и является гарантией удержания Российской Федерации от продолжения агрессивных вооруженных действий против нашей страны", – говорится в письме.

Читайте на Цензор.НЕТ: Уже два месяца подряд "Нафтогаз" взыскивает с "Газпрома" по 9 млн долларов, - Витренко

Коновец также указал на задержку анбандлинга (отделения от "Нафтогаза" функций транспортировки и хранения газа, – ред.). Она происходит из-за того, что "Газпром" отказывается перезаключать действующий "транзитный контракт" с новым оператором ГТС, который создается на замену "Укртрансгазу".

"Ни Еврокомиссия, ни НКРЭКУ не предпринимают реальных шагов для изменения ситуации. Так, недавнее расследование Еврокомиссии по вопросу нарушения "Газпромом" конкурентного законодательства проигнорировало доводы о том, что действия "Газпрома" в Украине имеют влияние на рынок ЕС", – говорится в письме.

В связи с этим НАК просит довести соответствующую информацию до сведения СНБО, который в свою очередь поручит правительству "внести изменения в план реструктуризации "Нафтогаза", утвержденный постановлением Кабмина №496 от 1 июля 2016.

При этом "Нафтогаз" настаивает на необходимости принять на Совете нацбезопасности решение, которым Кабмину будет поручено разработать план действий на случай полного отсутствия транзита газа через территорию Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Несмотря на повышение, цена на газ в Украине все еще не рыночная, - Коболев. ВИДЕО

По данным издания, 11 октября Кабмин направил обращение Коновца в НКРЭКУ и Министерство энергетики и угольной промышленности, после чего согласованная позиция может быть озвучена на СНБО.

Источник: https://censor.net.ua/n3093124
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нужно поскорее вступить в НАТО. И тогда от транзита можно без опаски отказаться.
 показать весь комментарий
 
 
Вот никогда не было и опять:

В московском зоопарке опять нашли человеческие кости "Нафтогаз" просит СНБО придумать, что делать с Россией, если транзит газа через Украину полностью прекратится - Цензор.НЕТ 7747

https://lenta.ru/news/2018/10/24/zoo/
 показать весь комментарий
 
 
Коболев за свои доходы с транзита переживает, тольно непонятно что СНБО то сделает если Газпром пустит газ по другой трубе после окончания контракта.
 показать весь комментарий
 
и.о. главы "Нафтогаза" СергеЙ...(С) Алё, куда Андрюшку дели. Он наш талисман!
 показать весь комментарий
 
Как шо делать?
Премию себе выписать!
 показать весь комментарий
 
 
Нашли кому писать, типа там СНБО что-то решает. Лучше сразу Меркель или Хуйлу написали, хотя не надо, зачем свою дурость на всеобщее посмешище выносить.
 показать весь комментарий
 
Для начала предлагаю ликвидировать Нафтогаз
 показать весь комментарий
 
 
Падать на колени? Нужно будет просить у Путина прощение. Он выпорет и простит а может быть и нет. Странная просьба "Нафтогаза"
 показать весь комментарий
 
 
пункт первый:
разогнать нафтогаз уже сейчас, как абсолютно не нужную прослойку, которая вредить Украине.
пункт второй:
разогнать нахрен!
 показать весь комментарий
 
 
Після припинення транзиту газу, що точно відбудеться необхідні відповідні дії по відновленню тактичної ЯЗ. Іншого шляху не існує.
 показать весь комментарий
 
 
я подарю тебе центрифугу, будешь обогащать уран на балконе
 показать весь комментарий
 
 
та яка тактична???, обогащать где?, трамп на британский флаг порвет вместе с анжелкой и терезкой)))...тут хотя бы заявить о возобновлении ядерного статусу.....
 показать весь комментарий
 
шо, шо, подключить к канализации и включить обратку.
 показать весь комментарий
 
надо нанести упреждающий ядерный удар
 показать весь комментарий
 
Полного прекращения транзита не бует, потому что СП-2 забирает мощнсти заканчивающегося СП-1.
 показать весь комментарий
 
С чего это СП-1 заканчивается, ему всего лет 10 и прослужит еще долго если не взорвать.))
 показать весь комментарий
 
Полученные доходы вкладывайте в добывающую промышленность, а не на премии.
 показать весь комментарий
 
 
как что?, заминировать ровенскую АЭС и показать евроватникам)))
 показать весь комментарий
 
как что?ликвидировать нафтогаз..нам куй
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нафтогаз" просит СНБО придумать, что делать с Россией, если транзит газа через Украину полностью прекратится
 
 
 
 
 
 вверх