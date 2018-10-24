 "Нафтогаз" просит СНБО придумать, что делать с Россией, если транзит газа через Украину полностью прекратится

"Нафтогаз" призвал рассмотреть на заседании СНБО незамедлительные меры по защите Украины как транзитера российского газа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

В компании заявляют о недостаточном уровне внимания к проблеме возможной потери Украиной статуса транзитера российского газа в Европу.

Речь об этом идет в письме и.о. главы "Нафтогаза" Сергея Коновца на имя премьер-министра Владимира Гройсмана.

В документе содержится просьба к главе Кабмина вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны "вопрос необходимости немедленного принятия мер для защиты интересов Украины как государства-транзитера природного газа в ЕС".

"Напоминаем, что статус государства-транзитера является ключевым для обеспечения экономической и энергетической безопасности, а также обороны всей страны и является гарантией удержания Российской Федерации от продолжения агрессивных вооруженных действий против нашей страны", – говорится в письме.

Читайте на Цензор.НЕТ: Уже два месяца подряд "Нафтогаз" взыскивает с "Газпрома" по 9 млн долларов, - Витренко

Коновец также указал на задержку анбандлинга (отделения от "Нафтогаза" функций транспортировки и хранения газа, – ред.). Она происходит из-за того, что "Газпром" отказывается перезаключать действующий "транзитный контракт" с новым оператором ГТС, который создается на замену "Укртрансгазу".

"Ни Еврокомиссия, ни НКРЭКУ не предпринимают реальных шагов для изменения ситуации. Так, недавнее расследование Еврокомиссии по вопросу нарушения "Газпромом" конкурентного законодательства проигнорировало доводы о том, что действия "Газпрома" в Украине имеют влияние на рынок ЕС", – говорится в письме.

В связи с этим НАК просит довести соответствующую информацию до сведения СНБО, который в свою очередь поручит правительству "внести изменения в план реструктуризации "Нафтогаза", утвержденный постановлением Кабмина №496 от 1 июля 2016.

При этом "Нафтогаз" настаивает на необходимости принять на Совете нацбезопасности решение, которым Кабмину будет поручено разработать план действий на случай полного отсутствия транзита газа через территорию Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Несмотря на повышение, цена на газ в Украине все еще не рыночная, - Коболев. ВИДЕО

По данным издания, 11 октября Кабмин направил обращение Коновца в НКРЭКУ и Министерство энергетики и угольной промышленности, после чего согласованная позиция может быть озвучена на СНБО.