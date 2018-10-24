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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2521) охрана (588) покушение (750) Филатов (247)

 Филатов объяснил ситуацию с предоставлением ему госохраны

Окончательное решение о предоставлении городскому голове Днепра Борису Филатову государственной охраны примут после того, как правоохранители разберутся в ситуации со слежкой за ним.

По словам днепровского мэра, в этом вопросе нет никакой конспирологии. Сплетни вокруг этой темы он назвал сотрясением воздуха, сообщает пресс-служба мэрии Днепра.

Филатов объяснил ситуацию с предоставлением ему госохраны 01

"Вы слышали заявление министра внутренних дел (Арсена Авакова. - Ред.) о том, что мне будет выделена государственная охрана. Я не могу говорить о некоторых деталях, касающихся оперативной работы. Есть определенные сигналы относительно внешнего наблюдения за мной. Это сейчас проверяется. Думаю, в ближайшее время этот вопрос решится. Когда факты подтвердятся или нет - тогда будет принято окончательное решение", - сказал мэр Днепра.

Напомним, несколько дней назад Борис Филатов заявил о возможной подготовке покушения на его жизнь. Тогда на своей странице в соцсети мэр Днепра сообщил о нескольких автомобилях и подозрительных людях, которые дежурили вблизи его дома.

Источник: https://censor.net.ua/n3093119
 
 
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блин, да там Трамп позавидует охране и физической и технической - так он государственную просит!...да они в паркинге там все не поместятся!!))))
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Днепр стратегический город и время сейчас сложное, поэтому ничего плохого не будет в том, если Филатову дадут охрану.
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В Днепре большие интересы задеты: интересы сборщиков/приемщиков металлолома, интересы владельцев наливаек, интересы маршруточников. Хорошие были бизнесы, для их владельцев, конечно. Ни один ведь такой бизнес налогов в бюджет страны не платил,
всё путали "личную шерсть с государственной"(С)
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