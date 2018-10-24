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 Политика Украины, Общество
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Все про:субсидия (425) Министерство социальной политики (601) Рева Андрей (409)

 Рева озвучил три возможных варианта оформления субсидий

Количество субсидиантов прогнозируемо останется на бывшем уровне, ведь ранее состоялось повышение социальных стандартов.

Об этом в комментарии журналистам сказал министр социальной политики Андрей Рева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На количество субсидиантов и размер субсидий влияют два фактора. Фактор первый - повышение тарифов. Он приводит к тому, что количество субсидиантов и размер субсидии увеличивается. Второй фактор - рост социальных стандартов. У нас учитываются доходы с определенным часовым лагом. При отопительном сезоне 2018-2019 гг увеличенная пенсия в октябре 2017 года будет учитываться в доходах граждан. Тогда пенсии возросли в среднем на 30%. Что касается людей, которые работают, то увеличение доходов учитывается за первое полугодие 2018 года. Средняя заработная плата возросла на 25%", - сказал Рева.

Он прогнозирует, что в связи с этим, количество субсидиантов и размер субсидии в 2019 году останется на уровне 2018 года.

"Любое повышение тарифов влечет увеличение расходов для тех, кто не получает субсидию", - прокомментировал Рева вопрос о возможных неплатежах, которые могут возникнуть вследствие повышения тарифов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В связи с ростом цены на газ будут пересчитаны тарифы на отопление и теплую воду: повышение составит 16%, - Рева

Рева также рассказал о трех возможных вариантах оформления субсидий.

"Есть разные форматы для получения субсидий: личный прием в управлении социальной защиты населения, подача электронного заявления и декларации через сайт Минсоцполитики, а также человек может отправить их по почте. Около 20 тыс. заявлений поданы через электронную форму", - сказал Рева.

Он отметил, что организация приема заявок - ответственность местной власти.

Правительство заложило в проект государственного бюджета на 2019 год 55 млрд гривен на субсидии для граждан, которые нуждаются в помощи по уплате жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщалось, на внеочередном заседании правительства 19 октября министр социальной политики Андрей Рева представил упрощенный порядок получения субсидий для граждан, которые нуждаются в помощи по уплате жилищно-коммунальных услуг.

Соответствующие изменения были внесены в Постановление Кабинета Министров Украины №329 от 27 апреля 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3093118
 
 
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народ сам виноват! говорили умные люди что субсидии будут отбирать что это наебалово, что в ответ неслось "МНЕ ПОХЕРУ У МЕНЯ СУБСИДИЯ" ну раз похеру то жрите не оббрызгайтесь!!
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100++
но в оставшихся млн...есть масса чиновников не бедных, но умных...с субсидиями Рева озвучил три возможных варианта оформления субсидий - Цензор.НЕТ 4080
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Тарифы растут, доходы тоже типа растут но при этом всего за год количество получателей субсидий уменьшилось на 60%, предлогов для отказа или урезания становится все больше и больше.
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- Повысилась минималка на 10%
- Повысились тарифы на 20%

- Повысились цены на 30%

Найди здесь перемогу и реформу.
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Если новая машина это предлог для отказа субсидий, то можно еще что-то придумать.
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Субсидии это воровские схемы, платите нормальные зарплаты и пенсии, и не надо никаких субсидий.
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А может лучше откатить как залупу на члене? Пусть будут пенсии уровня 2013 года. Зарплаты. Курс доллара (7.6) и тарифы ЖКХ. И естественно отменить субсидии. Рева озвучил три возможных варианта оформления субсидий - Цензор.НЕТ 290

Есть место в Украине где тарифы ЖКХ на уровне 2014 года. Это Лугандон. Кто хочет добро пожаловать товарищи. С одной проданной в Днепре квартиры можно купить пять квартир в Донецке.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРева озвучил три возможных варианта оформления субсидий
 
 
 
 
 
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