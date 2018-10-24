 Радиостанция "Армия FM" и телеканал UATV начали вещать в направлении оккупированного Донецка. ФОТО

Об этом сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Из 13-ти вещателей, которые недавно получили от Национального совета разрешения на временное вещание в Горняке Донецкой области, уже три радиостанции работают. К UA: Украинское радио / 90.7 МГц / и Страна ФМ /89.2 МГц / присоединилась Армия FM - на частоте 106.4 МГц. Также в Горняке начал вещать украинский телеканал - UATV. Сигнал телеканала доступен на 30 ТВК в аналоге", - написал он.

По словам Костинского, на очереди - организация вещания в Горняке следующей партии радиостанций - "Радио НВ" и "Свободное радио", а также телеканала "UA: Донбасс" в аналоге.

Также он отметил, что в ближайшей перспективе планируется запуск мощного цифрового мультиплекса, который будет работать в стандарте DVB-T2.

В мультиплексе будут представлены восемь украинских телеканалов. Костинский отметил, что сигнал украинских телеканалов и радиостанций закроет последнее "белое пятно" в Донецкой области в районе линии разграничения непосредственно возле Донецка.