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Все про:договор (214) НАТО (6055) ракеты (668) Россия (70849) Столтенберг (600)

 Мы не хотим новой холодной войны, но Россия нарушает ракетный договор, - Столтенберг

Именно Российская Федерация своими действиями ставит под сомнение эффективность Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил в среду 24 октября Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос прессы о реакции НАТО на намерение США выйти из договора РСМД.

"ДРСМД является действительно ключевым документом. Но проблема заключается в том, что ни одно соглашение не может быть эффективным и работать, если его правила уважает только одна из сторон. Союзники по НАТО уже выразили обеспокоенность поведением России, в частности, в контексте разработки новой российской ракеты. По мнению союзников, это является свидетельством того, что Россия нарушает этот Договор, который запрещает разработку таких новых ракет. В частности, эта проблема в очередной раз поднималась на встрече министров обороны НАТО в октябре этого года", - отметил Столтенберг.

"Мы не хотим новой холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений. Но мы убеждены в том, и это очень важно, что Россия должна прекратить нарушения РСМД и выполнять его прозрачным и надлежащим образом", - добавил Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия призывает США и РФ не разрывать ракетный договор

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

Источник: https://censor.net.ua/n3093115
 
   
 Топ комментарии
 
Классика жанра. Сначала раструбить на весь Мир, что они сделали новое гиперзвуковое ракетное оружие, и уже поставили его на вооружение, чем нарушили все договора. А потом жутко обидеться на весь Мир, что кто то вышел , в связи с этим, из взаимных договоренностей. И все на полном серьезе, и с попаданием в Рай...
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Хотят ли русские войны ? - Хотят. Они в рай попадут ))
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Говорят, что в Раю подумовывают подать заявку в НАТО.
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Хотят ли русские войны ? - Хотят. Они в рай попадут ))
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Да же если вам поверить, хотя русцким уже давно никто не верит. То чем ПУ морского базирования отличается от ПУ наземного? Только тем местом где ее установят.
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Очень убедительно, вы меня уговорили, я даже поверил, что Петров и Боширов простые гражданские...
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Там більше про Іскандери мова йде...
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Говорят, что в Раю подумовывают подать заявку в НАТО.
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А в раю их будут ожидать 40 кавказцев и пластиковая бутылка на полу ))))
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Рассеян в раю разобьют на группы по 70 девственниц.
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Из встречи советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, которая продлилась полтора часа, я для себя сделал лишь один вывод: Путину данная встреча была нужна не для того, чтобы договориться по поводу договора РСМД, а чтобы добиться встречи с Дональдом Трампом. По крайней мере, именно согласование этого мероприятия стало главным результатом приезда Болтона в Кремль.

В принципе, отчасти мое мнение совпадает и с выводами самого советника Белого дома по национальной безопасности, который отметил по завершении переговоров, что убедить Россию соблюдать договор о нераспространении ракет средней и меньшей дальности не получилось. А потому, главная цель поездки не была достигнута. Хотя, ставилась ли она в принципе?

И вот тут и вправду задумываешься, а насколько адекватно руководство Российской Федерации? Страна находится не просто в положении мирового изгоя, а на пороге полномасштабной гонки вооружений, какой не было со времен Холодной войны, а Путину куда важнее не сгладить углы, а в очередной раз пожать руку Дональду Трампу. Диссонанс.

Что ж, из визита Болтона в Кремль можно сделать минимум два вывода. Первый - гонке ракетных вооружений быть, и кто в ней проиграет, очевидно даже до её полномасштабного старта. Второй - да, Путин встретится с Трампом 11 ноября в Париже, но обычно такие встречи никакой пользы, кроме пиара в российских СМИ, не приносят, а вот вреда…

Я уже неоднократно подмечал, что после каждой встречи Путина и Трампа против России начинают прорабатываться более жесткие санкции. Можете быть уверены, так случится и на этот раз. При этом я имею ввиду отнюдь не второй этап санкций против РФ за использование химического оружия, который вступит в действие через несколько дней после намеченной встречи Трампа и Путина. Я имею в виду новый пакет, традиционно куда более болезненный, чем предыдущий.

А потому, переиграли, очевидно же .
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Классика жанра. Сначала раструбить на весь Мир, что они сделали новое гиперзвуковое ракетное оружие, и уже поставили его на вооружение, чем нарушили все договора. А потом жутко обидеться на весь Мир, что кто то вышел , в связи с этим, из взаимных договоренностей. И все на полном серьезе, и с попаданием в Рай...
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Я бы на месте Трампа добивалась полного запрета ядерного оружия, но при этом возможности широкого применения химического и бактериологического. Тогда, в случае мировой войны, шансов уцелеть у человечества в целом было бы больше.
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Трудно о чем то договариваться, когда основные персонажи патологические лжецы...
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Ядерное оружие не для войны, а для сдерживания. Никто применять не будет. Это как пистолет на столе во время переговоров.
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но Россия нарушает ракетный договор, - Столтенберг...

ответ росии--вывсеврете,ракетунаснету, мыненарушаемдоговор. Достаточно вспомнить нарушение росией Будапештского договора.
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Доречі наша всрата влада яка за 5 років не спромоглась створити ні стратегічної ракети, ні бомби що змінила б баланс сил в регіонв, прогнозовано мовчить що Україна через Лісабонський протокол ратифікованимй в 1998 рокці, також є учасником цього договору. І його ануляція дає змогу створювати Україні ракети з дальністю понад 500 км.
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С этим все просто, увеличивай размер двигателя и будет лететь дальше, а рассказывать про это никто не обязан...
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сРашку планомерно и аккуратно подтягивают к гонке вооружений, которую она выдержать не сможет ни технологически, ни финансово … аккуратно и планомерно зажимают яйки вове …
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Рашку планомерно и аккуратно подтягивают к гонке вооружений, которую она выдержать

Та да. 3% мирового ВВП против ЕС или США...
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Что и с чем можно сравнивать, если на одном гербе орлан со стрелами и оливковой ветвью, а на другом - еблан с двумя головами и то украденный ( герб Австро - Венгрии) 😂😂😂
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1 поправка - монгольский герб времен татаро-монгольских завоеваний. А две головы - раздвоение личности, что и наблюдается у страны-изгоя во власти, так и у простого поголовья.
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Китайская промышленность штампует ракеты средней дальности тысячами. Цель Китай , рфия Повод .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМы не хотим новой холодной войны, но Россия нарушает ракетный договор, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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