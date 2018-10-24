 Мы не хотим новой холодной войны, но Россия нарушает ракетный договор, - Столтенберг

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил в среду 24 октября Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос прессы о реакции НАТО на намерение США выйти из договора РСМД.
"ДРСМД является действительно ключевым документом. Но проблема заключается в том, что ни одно соглашение не может быть эффективным и работать, если его правила уважает только одна из сторон. Союзники по НАТО уже выразили обеспокоенность поведением России, в частности, в контексте разработки новой российской ракеты. По мнению союзников, это является свидетельством того, что Россия нарушает этот Договор, который запрещает разработку таких новых ракет. В частности, эта проблема в очередной раз поднималась на встрече министров обороны НАТО в октябре этого года", - отметил Столтенберг.
"Мы не хотим новой холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений. Но мы убеждены в том, и это очень важно, что Россия должна прекратить нарушения РСМД и выполнять его прозрачным и надлежащим образом", - добавил Столтенберг.
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.
Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.
В принципе, отчасти мое мнение совпадает и с выводами самого советника Белого дома по национальной безопасности, который отметил по завершении переговоров, что убедить Россию соблюдать договор о нераспространении ракет средней и меньшей дальности не получилось. А потому, главная цель поездки не была достигнута. Хотя, ставилась ли она в принципе?
И вот тут и вправду задумываешься, а насколько адекватно руководство Российской Федерации? Страна находится не просто в положении мирового изгоя, а на пороге полномасштабной гонки вооружений, какой не было со времен Холодной войны, а Путину куда важнее не сгладить углы, а в очередной раз пожать руку Дональду Трампу. Диссонанс.
Что ж, из визита Болтона в Кремль можно сделать минимум два вывода. Первый - гонке ракетных вооружений быть, и кто в ней проиграет, очевидно даже до её полномасштабного старта. Второй - да, Путин встретится с Трампом 11 ноября в Париже, но обычно такие встречи никакой пользы, кроме пиара в российских СМИ, не приносят, а вот вреда…
Я уже неоднократно подмечал, что после каждой встречи Путина и Трампа против России начинают прорабатываться более жесткие санкции. Можете быть уверены, так случится и на этот раз. При этом я имею ввиду отнюдь не второй этап санкций против РФ за использование химического оружия, который вступит в действие через несколько дней после намеченной встречи Трампа и Путина. Я имею в виду новый пакет, традиционно куда более болезненный, чем предыдущий.
А потому, переиграли, очевидно же .
ответ росии--вывсеврете,ракетунаснету, мыненарушаемдоговор. Достаточно вспомнить нарушение росией Будапештского договора.
Та да. 3% мирового ВВП против ЕС или США...