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 Политика Украины
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Все про:НАТО (6055) Расмуссен (200) членство в НАТО (234)

 Украина быстрыми темпами приближается к членству в НАТО, - Расмуссен

Украина быстрыми темпами приближается к членству в Североатлантическом альянсе, значительным шагом к чему является предоставление Киеву устава страны-аспиранта в НАТО.

Об этом во время Варшавского форума по безопасности заявил в среду бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если говорить об Украине, то она быстрыми темпами идет вперед в вопросе выполнения критериев относительно членства в НАТО и повышения обороноспособности страны. Военная мощь Украины усиливается, необходимыми являются еще несколько реформ, например, усиление гражданского контроля над армией", - заявил Расмуссен.

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По его словам, Украина должна была получить статус страны-аспиранта в НАТО.

"Это еще не членство, но уже четкий сигнал для России", - констатировал Расмуссен.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093112
 
   
 Топ комментарии
 
Тебя, вроде, не Украиной зовут..
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твою россию не возьмут полюбому.
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Предсказываю будущее: как только раша развалится, так сразу же в тот же день и возьмут.
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И снова мокшанские мечты, опять, как уже лет десять подряд, мокши мечтают о дефолте в Украине... Да, не забудь что мы опять замерзнем)))))
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Опять очередногодичное бла бла бла)))) мокши такие мокши... уже недоракеты им пускать не на что, но все одно фанатично ждут дефолта Украины и загнивания Запада)))))
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не, не обойдетесь. Ведь должен кто-то защищать детей Путина, Медведева, Лаврова, Пескова и пр. российских чиновников, живущих в странах НАТО, от российской агрессии.
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В США внешний долг растет и в Рашке. Ты в курсе вообще ?
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в америке - американские компании должны американским банкам американские доллары... а в россии как ?
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В тот день, когда это произойдёт, надобность и смысл в альянсе обнулится. Настанет мир и всеобщее взаимопонимание
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Хрен там. Орки же никуда не денутся. Поэтому - НАТО форева!
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что должна была? Украина и есть страна аспирант НАТО
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Да ,кацап ,совсем твоя свинособакия в перде ... ваши визги и неприятие действительности уже вам не помогут Украина быстрыми темпами приближается к членству в НАТО, - Расмуссен - Цензор.НЕТ 2420
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"На данный момент четыре страны-партнера задекларировали свое стремление (aspirations) к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина",
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А ее никто и не звал. Она, как и все лапотники, заваливается, куда не просят и подванивает.
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Парашенко может уцелеть только при явном прогрессе хоть в чем нибудь. Слишком накосячил.Тучи надвигаются,а времени и денег все меньше.
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Ну от дамбасятки, кроме как про прокладки, ничего ожидать, наверно, и не стоит))))))))
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Могу предложить еще старый дедовский способ увеличения грудей. Практически за копейки. - Даешь двум здоровым мужикам на бутылку - и они тянут твои сиськи в разные стороны со всей дури. Немного не приятно,но эффект колоссальный.
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нахрена мне твои сисяки...я люблю девушек с небольшой грудью...
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нет такого статуса "страна-аспирант"
есть ПДЧ, он же "кандидат", там вполне конкретная программа и вполне конкретные сроки выполенения
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Твоя тема - рассказывать, что Украина - дикарская страна, а Венгрия благородно не допускает её в ЕС и НАТО.
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Венгрия тоже, как один из факторов, но не главный, ПДЧ Украине дать отказались Германия, Франция и Италия, а по поводу выдуманного статуса, так уже даже ТСН опомнились еще тогда https://ru.tsn.ua/politika/aspirant-nato-eksperty-otmechayut-chto-nikakogo-statusa-ukraina-ne-poluchila-1121970.html
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Поэтому геть Барыгу. Только юля спасет руцкий мир в Украине
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Ну так собирай валежник. Кто тебе мешает?
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Будешь сыт, если сама морковь посадишь, а её уже посадили и ухаживают за ней и от медвепутов охраняют...
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"Украина быстрыми темпами приближается к членству в НАТО" - это точно, осталось только три крупных склада с боеприпасами уничтожить, и Украина готова.
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В смысле еще быстрее стали деньги пиз.ить.
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Слаба Богу, что Расмуссен, и экс-генсек Столтенберг адекватные и западные (в прямом и переносном смысле этого слова) политики. Если бы НАТО возглавлял Ягланд, то это уже не НАТО, а ОДКБ и таёженный союз и Украине было бы очень тяжело сейчас.
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Украина была без блоковой страной , без ядерного оружия и это ее не уберегло от войны с росией !!! вывод : методом НАУЧНОГО тыка попробовать стать страной НАТО и возвратить ЯДЕРНЫЙ статус !!!
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Особисто я за членство в НАТО, хоч би з тих міркувань, щоб скоротили бездарних генералів, які протирають штани в штабах, а з ними різні клерки, полковники, підполковники, які видумують купу абсолютно не потрібного паперу, і відправляють це все в підрозділи, в яких ОВТ зношені, офіцерів дуже мало, за те, штаби переповнені, генералом може бути тільки офіцер, який дійсно пройшов сам всі посади, і вміло керував на фронті, в нас таких одиниці, багато хто просидів від лейтенанта в штабах, потрібно докорінно змінювати кадрову політику, а то на керівних посадах перебувають зовсім не компетентні люди, просто вони вигідні вищим чинам. Я такі приклади знаю, а також знаю як для отримання генеральських звань у військових частинах ідуть на злочини.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина быстрыми темпами приближается к членству в НАТО, - Расмуссен
 
 
 
 
 
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