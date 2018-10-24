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Все про:мошенничество (691) СБУ (12918) реабилитация (205)

 На реабилитации бойцов АТО разворовали 6 миллионов, - СБУ

Во время тендеров на услуги по реабилитации дельцы наврали, что в их учреждениях есть все необходимое.

Сотрудники СБУ и прокуратура Киева разоблачили механизм хищения коммерсантами бюджетных средств, выделенных на реабилитацию пострадавших участников боевых действий. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности.

Оперативники спецслужбы установили, что во время торгов на оказание услуг по реабилитации воинов, проведенных Государственной службой по делам ветеранов войны и участников АТО, дельцы предоставили ложные сведения о наличии в медицинском учреждении соответствующих специалистов и материально-технической реабилитационной базы.

В связи с этим участники боевых действий не получили полный спектр реабилитационных услуг, предусмотренных по условиям тендера.

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Сотрудники СБУ задокументировали, что по этой схеме в течение 2016-2017 годов злоумышленники противоправно завладели государственными средствами на сумму свыше 6 миллионов гривен.

Отмечается, что в рамках начатого уголовного производства директору заведения, который является также депутатом одного из местных советов, объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 (Мошенничество) и 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093110
 
 
 Топ комментарии
 
Тут нужно по Закону военного времени!
Иначе, толку не будет.
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где только можно пилят кровопивцы, на святое покусились На реабилитации бойцов АТО разворовали 6 миллионов, - СБУ - Цензор.НЕТ 9889 На реабилитации бойцов АТО разворовали 6 миллионов, - СБУ - Цензор.НЕТ 9889 На реабилитации бойцов АТО разворовали 6 миллионов, - СБУ - Цензор.НЕТ 9889
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где только можно пилят кровопивцы, на святое покусились
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Тут нужно по Закону военного времени!
Иначе, толку не будет.
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Не говорите этого страшного слова Война - путя нападет!
Да и вообще уже 5 лет понятно, что ребята на передке и народ воюют, а чинуши и их детки живут в мирное время!
Никто не ужесточил уголовку за предательство, саботаж, диверсии, коллаборационизм и т.п.
Все предатели работающие на рашку и крысы, ворующие с армии - получают смешные сроки - до 3 лет!
И вообще на этот период надо было вводить смертную казнь! И суды - тройки! Что бы не годами судить! А затем отпускать из зала.....
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и после этого кто-то возмущается что его называют братским народом?
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Ну,это не простые комерссанты. А козырные. Причем провинившиеся перед благодатной лапой. Иначе бы мы о них ничего не узнали.
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Це так само гидко як і зрада. І карати таких п..арів треба по-максимуму. А коли був би військовий стан, то можна,треба булоб взагалі повісити гнид...
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Дельцов поймать, провести разъяснительную работу среди каждого в отдельности и не оплачивать посттравматическую реабилитацию.
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Звичайно "не оплачувати" роботу по доведенню винних до..коми. Ну а подальшу реабілітацію , тих що вижили, провести за їх рахунок.
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Хто тільки не наживається на ціх бідних хлопцях з ато....Реально тре шоб війскова хунта прийшла до влади , бо нічого не буде..
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А любой комерсант, может поучаствовать в закурках.
Или тока избранные?
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Ого, ще АТО не закінчилось, а так вже до військових ставляться, гроші в них крадуть, а що буде далі?!!!!!
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а далі - мы вас туда не посылали (как с афганцами было)
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Чекая, не дочекаюсь, коли покажуть як Петя ворюгам руки рубатиме 😁
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Дорогие друзья! Пожалуйста,в следующий раз выбирайте себе депутатов тщательнее.
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И снова перемога реформаторского таланта Пети-Гройсмана-Полторака-Муженко.
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Спорим, что тем, кто украл на реабилитации воинов АТО - ничего не будет! Это же "життя по-новому", в нём элит сажать нельзя.
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Мона подумать шо "дельцы" сами всё организовали а в МО упервые слышат...попахивает патужными риформами
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Всё-таки есть что-то хорошее в законах шариата, например,отрубание рук за кражу.В данном случае надо рубить инструмент воровства-голову.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа реабилитации бойцов АТО разворовали 6 миллионов, - СБУ
 
 
 
 
 
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