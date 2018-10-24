 На реабилитации бойцов АТО разворовали 6 миллионов, - СБУ

Сотрудники СБУ и прокуратура Киева разоблачили механизм хищения коммерсантами бюджетных средств, выделенных на реабилитацию пострадавших участников боевых действий. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности.

Оперативники спецслужбы установили, что во время торгов на оказание услуг по реабилитации воинов, проведенных Государственной службой по делам ветеранов войны и участников АТО, дельцы предоставили ложные сведения о наличии в медицинском учреждении соответствующих специалистов и материально-технической реабилитационной базы.

В связи с этим участники боевых действий не получили полный спектр реабилитационных услуг, предусмотренных по условиям тендера.

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Сотрудники СБУ задокументировали, что по этой схеме в течение 2016-2017 годов злоумышленники противоправно завладели государственными средствами на сумму свыше 6 миллионов гривен.

Отмечается, что в рамках начатого уголовного производства директору заведения, который является также депутатом одного из местных советов, объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 (Мошенничество) и 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса.

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