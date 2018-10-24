 Верховный Суд Швейцарии принял решение в пользу "Укрнафты" по иску против России

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига.

В компании напомнили, что после захвата Крыма в 2014 году РФ с применением силы лишила "Укрнафту" прав собственности на 16 автозаправочных станций. "Укрнафта", опираясь на договор между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года, подала жалобу в международный арбитражный суд.

Международный арбитражный суд определил Швейцарию в качестве места арбитража. Однако РФ не признала компетенцию международного арбитражного суда и обжаловала решение международного арбитражного суда, которым он признавал наличие у него юрисдикции, в Верховном Суде Швейцарии.

Верховный Суд Швейцарии подтвердил своим решением правомерность международного арбитражного суда рассматривать спор по иску "Укрнафты" против РФ на основании упомянутого договора.

"Соответственно, арбитражное производство продолжится и в ближайшее время ожидается окончательное решение по существу дела. "Укрнафта" ожидает, что это решение подтвердит ее право на компенсацию в $50 млн от РФ за экспроприацию имущества", - отмечается в сообщении компании.

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"Укрнафта" считает, что решение Верховного Суда Швейцарии также может повлиять на решения других судов в аналогичных делах украинских компаний против России.

ПАО "Укрнафта" - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Доля компании в общегосударственной добыче нефти с газовым конденсатом в первом полугодии 2018 года составила 64,8%, доля в общей добыче газа - 5,1%. На балансе предприятия находится 30 буровых установок, 1926 нефтяных и 168 газовых скважин. Укрнафта владеет 537 АЗС в большинстве регионов Украины. НАК Нафтогаз Украины принадлежит 50%+1 акция Укрнафты, еще 42% владеют компании группы Приват Игоря Коломойского и его партнеров.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.

После захвата Крыма вооруженная агрессия России против Украины продолжилась в Донбассе, где Москва создала террористические организации ДНР и ЛНР, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе организации финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.