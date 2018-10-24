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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1780) Кабмин (10697) ГСЧС (1786)

 Кабмин повысил оклады служащих ГСЧС в горных районах на 25%

Кабинет министров Украины в рамках повышения социальной защиты работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям одобрил повышение оплаты труда лиц рядового и начальствующего состава служб гражданской защиты, которые проходят службу в горных районах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, соответствующее решение было принято на заседании правительства и поддержано единогласно. Повышение составит 25%.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093108
 
   
 Топ комментарии
 
Да уж, такие в Украине высокогорные районы, что бедным клеркам с МЧС приходится с кислородными баллонами ходить...)))
Ждем повышения для болотистых, лесистых и холмистых районов...)
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Я за свой. На иное и не претендую. - Расскажи теперь про себя.
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Да уж, такие в Украине высокогорные районы, что бедным клеркам с МЧС приходится с кислородными баллонами ходить...)))
Ждем повышения для болотистых, лесистых и холмистых районов...)
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В многоэтажных офисах уже себе так повысили, что нам и не снилось...особенно в нафтогазе
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Повышение для собственного улучшения. По иному у нас не бывает.
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Я за свой. На иное и не претендую. - Расскажи теперь про себя.
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Завидуешь, что тем, кто работает в более сложных условиях подняли оплату труда?
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Ну можно и так назвать )) Завидую ворам,которых не садят.И перестаю завидовать,когда посадят. Тогда я просто спокоен.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин повысил оклады служащих ГСЧС в горных районах на 25%
 
 
 
 
 
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