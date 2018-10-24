 Кабмин повысил оклады служащих ГСЧС в горных районах на 25%

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, соответствующее решение было принято на заседании правительства и поддержано единогласно. Повышение составит 25%.

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