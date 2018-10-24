 Кабмин повысил оклады служащих ГСЧС в горных районах на 25%

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, соответствующее решение было принято на заседании правительства и поддержано единогласно. Повышение составит 25%.
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+2
Да уж, такие в Украине высокогорные районы, что бедным клеркам с МЧС приходится с кислородными баллонами ходить...)))
Ждем повышения для болотистых, лесистых и холмистых районов...)
Ждем повышения для болотистых, лесистых и холмистых районов...)
+2
И в многоэтажных офисах.
+1
Я за свой. На иное и не претендую. - Расскажи теперь про себя.
Ждем повышения для болотистых, лесистых и холмистых районов...)