 В связи с ростом цены на газ будут пересчитаны тарифы на отопление и теплую воду: повышение составит 16%, - Рева

Об этом в комментарии журналистам сказал министр социальной политики Андрей Рева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Новые тарифы на газ вводятся в действие с 1 ноября 2018 года. Процедура требует перерасчета коммунальных платежей на тепло и горячую воду. Это может быть не ранее 1 декабря. По моим предварительным расчетам, повышение будет составлять 16%", - сказал Рева.
Как сообщалось, на внеочередном заседании правительства в пятницу, 19 октября, Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября - до 8550 грн за 1 тыс. кубометров (с НДС).
Так что Реве, как комиссару и коммунисту, какраз самое место на гилляке.
цены устанваливает местная власть а местные власти уже сказали что цены повысятся от 25% и выше!!
Это - цепная реакция.
Давайте уже 50%
А то через месяц опять повышать)
Ведь цены на газ повышаются только для населения.
Для предприятий они же остаются на прежнем уровне.
А отапливают и греют воду предприятия.(для основной массы населения)
Или я шо то не так понимаю?
Перемога!
Зато локомотивы купили и про томос все говорят!