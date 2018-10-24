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 Политика Украины
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Все про:Тарифы на воду (714) Тарифы на отопление (557) Министерство социальной политики (601) подорожание (109) Рева Андрей (409) Тарифы на газ (88)

 В связи с ростом цены на газ будут пересчитаны тарифы на отопление и теплую воду: повышение составит 16%, - Рева

Тарифы на тепло и горячее водоснабжение могут увеличиться с 1 декабря на 16%.

Об этом в комментарии журналистам сказал министр социальной политики Андрей Рева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Новые тарифы на газ вводятся в действие с 1 ноября 2018 года. Процедура требует перерасчета коммунальных платежей на тепло и горячую воду. Это может быть не ранее 1 декабря. По моим предварительным расчетам, повышение будет составлять 16%", - сказал Рева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 1 января 2019 года вводится полная монетизация субсидий, - Рева

Как сообщалось, на внеочередном заседании правительства в пятницу, 19 октября, Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября - до 8550 грн за 1 тыс. кубометров (с НДС).

Источник: https://censor.net.ua/n3093104
 
 
 Топ комментарии
 
А вот и "нежданчик" прилетел после газка В связи с ростом цены на газ будут пересчитаны тарифы на отопление и теплую воду: повышение составит 16%, - Рева - Цензор.НЕТ 3499
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Подорожает все.
Это - цепная реакция.
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А вот и "нежданчик" прилетел после газка В связи с ростом цены на газ будут пересчитаны тарифы на отопление и теплую воду: повышение составит 16%, - Рева - Цензор.НЕТ 3499
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націоналісти кричали "комуняку на гиляку" - докричалися...... В связи с ростом цены на газ будут пересчитаны тарифы на отопление и теплую воду: повышение составит 16%, - Рева - Цензор.НЕТ 145
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та все так - я ж і кажу, що докричалися. При комуняках електрика всього 2 копійки в селах коштувала за кіловат, у містах - 4......Комуняк, саме комуняк, а не комуністів, розігнали - отримали електрику більш як півтори гривень, або в 42 раз більше. Якщо мінімальну пенсію взяти за 1400, то це буде 33 рубля. Де за часів Брежнєва у 80-х така пенсія була?!!!!!!!!! Хібащо за часів Хрущова........Я Стипендію і то по 40 рублів отримував, а підвищена була 55 В связи с ростом цены на газ будут пересчитаны тарифы на отопление и теплую воду: повышение составит 16%, - Рева - Цензор.НЕТ 4801
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Да причём тут Рева. Он - говорящая голова, сбитый летчик и промежуточный человек. Выбрали самого ненужного и послали на амбразуру. - Зри в корень (с)

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та всі розуміють звідки ноги ростуть - це від тих осіб, які партії під себе створюють та тасують їх періодично, щоб дурити народ, і кабмін створюють, і всю владу в Україні контролюють.....Якийсь десяток-другий сімей в Україні поставили раком весь народ.
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Будущий министр социальной политики Андрей Рева родился 7 июля 1966 года в Богодухове, что на Харьковщине. В конце 80-х годов, после окончания обучения в Ленинградском высшем военно-политическом училище Андрей Рева переехал в Винницу.

Так что Реве, как комиссару и коммунисту, какраз самое место на гилляке.
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ОПЯТЬ БРЕХНЯ
цены устанваливает местная власть а местные власти уже сказали что цены повысятся от 25% и выше!!
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ну ладно я верю верю и все же в Харькове у Кернеса уже пересчитали и вчера НКРЕКП подняла новые тариф на тепло было для домов со счетчиками 1240 грн (примерно) на 1 ГКал- а стало 1337 грн на 1 Гкал, а по квадратам было 31-70 грн. стало 33 -40 за точность не ручаюсь то таков диапазон...
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та че так плохо попку лижешь! пиши уже сразу НИХЕРА НЕ ПОВЫСИЛИ!! НАОБРОТ ДАЖЕ ПОНИЗИЛИ ПО ЛИЧНОЙ ПРОСЬБЕ ГРОСИ!!
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Молодцы !!!!! Браво!!!! Ещё только не хватало « Бисс»
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Да когда вы уже нажретесь, тут еще и про повышение на электричество начали поговаривать, короче реформы прут.
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А в нас суки вже перерахували - на всі 50%!
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основная фраза -"...По моим предварительным расчетам, повышение будет составлять 16%"...уроды!
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Вода у Реві уже не горячая, а ТЬОПЛАЯ!!!
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если бы повысили на 50% - была бы горячая ) а так - только тёплая. ппц.
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Там Тимошенко со Свободой на этой волне могут вознестись. - И будут правы. Уж лучше,чем парашенко с ахметовым терпеть.
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Во втором туре президентских выборов-2019, судя по всему, будут бороться Тимошенко и Зеленский. Кто из них победит - не знаю.
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А чего так мало?
Давайте уже 50%
А то через месяц опять повышать)
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Можеш платити хоч на 200% більше. Ніхто не забороняє
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Тут не платить, а в перед ногами выносить этих уродов надо
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Ну и пофиг, главное - чтоб рошеновские торты не дорожали. (черный юмор)
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А якийсь дурень сподівався, що опалення від ГАЗОВИХ котелень не подорожчає при подорожчанні газу? Ціна на газ для ТКО і населення піднімається одночасно. Ціна для промисловості піднімається окремо. Майже щомісяця.
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Так ведь производствам цены на газ не подымали !!!! С какого - эти подымают свои цены, ХАПУГИ !?
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газ подняли на 25%, а каким чудесным образом отопление с водой 16%????
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Долпоипизм реформаторов зашкаливает. Почему не взять деньги с одного транша и не вложить в разработку газовых и нефтяных ресурсов, развивать гидроэнергетику? Снизить цену на газ и электроэнергию для предприятий и населения. Такой простой шаг приводит к росту инвесторов. Инвестору выгодно строить предприятия там где недорогие затраты на энергию. От сюда рабочие места, налоги, рост экономики. Так нет-же нашим барыгам с олигархами надо только косить бабло с нищего населения и предпринемателей. Суки слов нет
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Почему ты не в правительстве с такими идеями?
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еще не вступили в силу, а МВФ требует еще повышения. А это повышение на ВСЕ, кроме зубной пасты. Да и зачем она, если зубы на полке?
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А шо не ООН требует повышения? Только МВФ? А лига наций сексменшинств не требует повышений? "Дебил б..."(с)
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В связи с ростом цены на газ - постачальники идуть на йух вместе с платежами - платить 5-10% - заколебаются повiдомлення печатать а отключить не смогут
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Ну зато не сбрехал, что вода уже не горячая, а теплая
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А с какого буя?
Ведь цены на газ повышаются только для населения.
Для предприятий они же остаются на прежнем уровне.
А отапливают и греют воду предприятия.(для основной массы населения)
Или я шо то не так понимаю?
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Уррряяя!
Перемога!
Зато локомотивы купили и про томос все говорят!

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это просто победа кричат порохоботы, а умные говорят чтоб вы здохли с такими победами идиоты
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Не хитайте човна, адже за кордоном все дуже погано, наприклад у Польщі, бєрітє лопаті, ідітє копаті. В связи с ростом цены на газ будут пересчитаны тарифы на отопление и теплую воду: повышение составит 16%, - Рева - Цензор.НЕТ 6825
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ связи с ростом цены на газ будут пересчитаны тарифы на отопление и теплую воду: повышение составит 16%, - Рева
 
 
 
 
 
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