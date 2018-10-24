 С 1 января 2019 года вводится полная монетизация субсидий, - Рева

Об этом в комментарии журналистам сказал министр социальной политики Андрей Рева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы ввели такое понятие, как монетизация. Если человек сэкономил газ (по сравнению с нормой потребления - ред.), ему возвращаются средства за счет того, что он сэкономил. С 1 января вводится полная монетизация. Все, что сэкономил человек, не будет списано в бюджет. По окончанию сезона он будет иметь возможность снять со своей карточки и использовать так, как посчитает нужным", - сказал Рева.
- мужик, потерявший вчера борсетку... знай!!! семь тостов было за тебя!
всех лишил теперь будем
вот жеж сучка толстозадая!!!
Еще не старая женщина...
Умерла прошлой зимой.
С ней внуки жили....
Детей долго лечили.
Как экономить, если согласно закону подписаному этими гнидами отопление, газ и вода в квартирах будет по общедомовому счетчику с 2019 года и все равно сколько ты накрутил, будешь платить за соседа по среднему нормативу?
в надежде получить немного пенёдз на карточку...…
тот кто сидит на воде газе электрике начале меньше путешествовать по островам и со слезами в глазах вынуждены поднять цены
и снова деньги по кругу мимо карточки!!
Они делают такую запутанную схему по этой монетизации что вообще не понятно за что и кому и как будут платить! типа тебе сначала начисляют субсидию а потом если ты с экономил (причем скоко ты с экономил и как будут считать чинуши! и как будут считать хрен кто знает) тебе из этого наэкономленого выплатят деньгу! опять же как и куда то же хрен кто знает!! короче как обычно БОЛЬШОЙ ПЛАКАТ МЫ БУДЕМ МОНЕТЕЗИРОВАТЬ СУБСИДИИ а за этим плакатом опять куча не понятного и не прозрачного и вообще сплошное наебалово!!
- слышь, пенсам субсидии монетизировали!
- и шо?
- не поверишь - я своего деда в подпольном казино встретил!