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 Политика Украины
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Все про:субсидия (425) Министерство социальной политики (601) Рева Андрей (409) монетизация (38)

 С 1 января 2019 года вводится полная монетизация субсидий, - Рева

Механизм полной монетизации субсидий заработает с 1 января 2019 года.

Об этом в комментарии журналистам сказал министр социальной политики Андрей Рева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы ввели такое понятие, как монетизация. Если человек сэкономил газ (по сравнению с нормой потребления - ред.), ему возвращаются средства за счет того, что он сэкономил. С 1 января вводится полная монетизация. Все, что сэкономил человек, не будет списано в бюджет. По окончанию сезона он будет иметь возможность снять со своей карточки и использовать так, как посчитает нужным", - сказал Рева.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093100
 
   
 Топ комментарии
 
***
- мужик, потерявший вчера борсетку... знай!!! семь тостов было за тебя!
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а где с 15 года начиная
всех лишил теперь будем
вот жеж сучка толстозадая!!! С 1 января 2019 года вводится полная монетизация субсидий, - Рева - Цензор.НЕТ 7375
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- мужик, потерявший вчера борсетку... знай!!! семь тостов было за тебя!
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Тарифы на тепло и горячую воду с декабря выростут на 16%, - Рева
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а где с 15 года начиная
всех лишил теперь будем
вот жеж сучка толстозадая!!! С 1 января 2019 года вводится полная монетизация субсидий, - Рева - Цензор.НЕТ 7375
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Кого ви слухаєте? Рева рідкісний придурок. Меле невідомо що.
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Було таке, а ще були порожні полиці в магазинах.
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тепер полиці повні невідомо якої якості товару, ален й його купити не має за що - у людей кишені порожні.
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Вы расписываетесь за людей и от имени людей.... а Вы сами также бедны что ..."купити не має за що - у людей кишені порожні." Или Вы себя к людям не относите...?

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А сэкономленные деньги можна будет потратить на лекарства. С 1 января 2019 года вводится полная монетизация субсидий, - Рева - Цензор.НЕТ 812
С 1 января 2019 года вводится полная монетизация субсидий, - Рева - Цензор.НЕТ 542
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У меня соседка экономила....
Еще не старая женщина...
Умерла прошлой зимой.
С ней внуки жили....
Детей долго лечили.
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Монетизація субсидій є правильним напрямком, але невідомо як це будуть виконувати С 1 января 2019 года вводится полная монетизация субсидий, - Рева - Цензор.НЕТ 5353
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будут пропивать субсидию и не будут платить, задолженность вырастет до сотен миллиардов, бюджет треснет.
Как экономить, если согласно закону подписаному этими гнидами отопление, газ и вода в квартирах будет по общедомовому счетчику с 2019 года и все равно сколько ты накрутил, будешь платить за соседа по среднему нормативу?
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парадокс системного подхода.. если ты начал экономить,
в надежде получить немного пенёдз на карточку...…
тот кто сидит на воде газе электрике начале меньше путешествовать по островам и со слезами в глазах вынуждены поднять цены
и снова деньги по кругу мимо карточки!!
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БРЕХНЯ ОЧЕРЕДНАЯ БРЕХНЯ
Они делают такую запутанную схему по этой монетизации что вообще не понятно за что и кому и как будут платить! типа тебе сначала начисляют субсидию а потом если ты с экономил (причем скоко ты с экономил и как будут считать чинуши! и как будут считать хрен кто знает) тебе из этого наэкономленого выплатят деньгу! опять же как и куда то же хрен кто знает!! короче как обычно БОЛЬШОЙ ПЛАКАТ МЫ БУДЕМ МОНЕТЕЗИРОВАТЬ СУБСИДИИ а за этим плакатом опять куча не понятного и не прозрачного и вообще сплошное наебалово!!
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тільки пан Рева не додав, що Кабмін буде періодично зменшувати норми споживання компослуг - адже якщо народ менше споживає, значить норми завищені....такщо держіть кишеню ширше
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Опять зрада?,так вам кацапюры задрыпаные не угодишь,ну ничё,димон всем вам угодит,сказал что возраст на пенсию ещё будут смотреть в сторону увеличения,готовтесь дурни.... С 1 января 2019 года вводится полная монетизация субсидий, - Рева - Цензор.НЕТ 5749
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у них то возраст токо будут увеличивать, как говорится тож плохо но если дожил то пенсию получишь! а у нас вообще отменили пенсии так что чья бы корова мычала!!
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У вас это где,в днр или лугандонии?
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у нас это в Киеве! а если ты не знаком с пенсионной реформой имени ревы то почитай может поумнеешь!!
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- слышь, пенсам субсидии монетизировали!
- и шо?
- не поверишь - я своего деда в подпольном казино встретил!

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС 1 января 2019 года вводится полная монетизация субсидий, - Рева
 
 
 
 
 
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