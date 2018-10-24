 Пострадавшие в римском метро украинцы приехали болеть за московский ЦСКА, - посол Перелыгин

Об этом 24 октября в комментарии "Европейской правде" заявил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, передает Цензор.НЕТ.

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По словам дипломата, фанаты специально прилетели из Украины, чтобы поддержать московскую команду в матче Лиги чемпионов с римской "Ромой" (0:3).

"Оказывается, что и в Украине еще есть фанаты московского клуба, которые сопровождают ЦСКА в Лиге чемпионов", - сказал он.

В посольстве Украины не стали комментировать информацию о персональных данных болельщиков.

Издание, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что у пострадавших есть украинские паспорта. Из какого города они прилетели, неизвестно. Сегодня пострадавшие возвращаются в Украину.

Авария произошла накануне вечером. Эскалатор внезапно ускорился, в результате люди стали падать друг на друга, пострадали 30 человек.

Глава МВД Италии возложил на россиян вину за происшествие в римском метро. По его словам, происшествие спровоцировали десятки пьяных, как он их назвал, псевдоболельщиков российской команды ЦСКА.

Глава департамента консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич заявил, что в результате аварии пострадали четверо украинцев.