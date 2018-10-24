 Пострадавшие в римском метро украинцы приехали болеть за московский ЦСКА, - посол Перелыгин

Об этом 24 октября в комментарии "Европейской правде" заявил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, передает Цензор.НЕТ.
По словам дипломата, фанаты специально прилетели из Украины, чтобы поддержать московскую команду в матче Лиги чемпионов с римской "Ромой" (0:3).
"Оказывается, что и в Украине еще есть фанаты московского клуба, которые сопровождают ЦСКА в Лиге чемпионов", - сказал он.
В посольстве Украины не стали комментировать информацию о персональных данных болельщиков.
Издание, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что у пострадавших есть украинские паспорта. Из какого города они прилетели, неизвестно. Сегодня пострадавшие возвращаются в Украину.
Авария произошла накануне вечером. Эскалатор внезапно ускорился, в результате люди стали падать друг на друга, пострадали 30 человек.
Глава МВД Италии возложил на россиян вину за происшествие в римском метро. По его словам, происшествие спровоцировали десятки пьяных, как он их назвал, псевдоболельщиков российской команды ЦСКА.
Глава департамента консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич заявил, что в результате аварии пострадали четверо украинцев.
люди не пострадали!!!
не важно откуда)))
Так, надо их встетить.
Может, кому-то из них "помощь" требуется? Подрихтовать для симметрии...
а на какой счет надо перечислить деньги, чтобы эти несчастные смогли вернуться...
(плюс на билет в срашу... на лечение-проживание)
конечно важно...лично...занести
Болеть за рашку опасно для вашего здоровья!!!
ПС Причем не только в Италии
ПСС Список хероев в студию!!
Чем эскалаторы и мокши-йети.
Воу, воу! Полегче. Какие же это украинцы. Это потенциальные предатели, а по факту, любители рюзкого мира! Пострадали? Да насрать!!!
А вот это зря, страна должна знать своих гер..., всмысле дебилов.