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 Общество, Спорт, За рубежом
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Все про:Италия (841) посол (1228) футбол (3025) фанаты (386)

 Пострадавшие в римском метро украинцы приехали болеть за московский ЦСКА, - посол Перелыгин

Украинцы, пострадавшие в результате аварии эскалатора в римском метро, прибыли в Италию поддержать российский футбольный клуб ЦСКА.

Об этом 24 октября в комментарии "Европейской правде" заявил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Десятки пьяных русских спровоцировали аварию на эскалаторе, - глава МВД Италии

По словам дипломата, фанаты специально прилетели из Украины, чтобы поддержать московскую команду в матче Лиги чемпионов с римской "Ромой" (0:3).

"Оказывается, что и в Украине еще есть фанаты московского клуба, которые сопровождают ЦСКА в Лиге чемпионов", - сказал он.

В посольстве Украины не стали комментировать информацию о персональных данных болельщиков.

Издание, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что у пострадавших есть украинские паспорта. Из какого города они прилетели, неизвестно. Сегодня пострадавшие возвращаются в Украину.

Авария произошла накануне вечером. Эскалатор внезапно ускорился, в результате люди стали падать друг на друга, пострадали 30 человек.

Глава МВД Италии возложил на россиян вину за происшествие в римском метро. По его словам, происшествие спровоцировали десятки пьяных, как он их назвал, псевдоболельщиков российской команды ЦСКА.

Глава департамента консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич заявил, что в результате аварии пострадали четверо украинцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3093099
 
   
 Топ комментарии
 
это не украинцы, это какой-то подвид человека
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"Сегодня пострадавшие возвращаются в Украину."
Так, надо их встетить.
Может, кому-то из них "помощь" требуется? Подрихтовать для симметрии...
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пострадало рашабыдло
люди не пострадали!!! Пострадавшие в римском метро украинцы приехали болеть за московский ЦСКА, - посол Перелыгин - Цензор.НЕТ 3494
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вчерашних дебилов с трупом мамаши развернули опять в кацапстан, наши не пропустили)
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Все вірно. Тих що "говорять" тільки на ватанському діалекті не треба впускати.
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это не украинцы, это какой-то подвид человека
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Ватники, есть такой подвид человекообразных
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это болезнь называется мышибратья
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Вони усі вражені "ху?ловірусом"..Ангел-хоронитель України робить добру справу.
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ватоцефалы - разновидность гомо сапиенсов, болеющие и поддерживающие аццкий народ
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макаки раисянские это
не важно откуда)))
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"Сегодня пострадавшие возвращаются в Украину."
Так, надо их встетить.
Может, кому-то из них "помощь" требуется? Подрихтовать для симметрии...
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Неплохая мысль. Ведь эта недобитая вата дала Салвини прекрасный повод в очередной раз очернить Украину и подлизнуть хуйлу.
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помогу раша сми. можно сделать такой заголовок - Сруцкие фанаты стали жертвами теракта циничных бандеравцев, которые сделали покушение в виде кто не скаче -той маскаль Пострадавшие в римском метро украинцы приехали болеть за московский ЦСКА, - посол Перелыгин - Цензор.НЕТ 1721
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ну я не бью покалеченных, а русский такое умеет в любом состояние. Хрен с ними, не красиво быть похожим на русских
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ДИНАМО С ДНЕПРА!!!!!!!!!
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Интересно сколько всего приехало поболеть украинцев а ведь это недешевое удовольствие.
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Как будто не понятно от куда? Крымчане оформляют в Херсоне наши загран. паспорта и без виз кактают по проклятым гейропам...
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Забрати нах укр пашпорти та драною метлою за поребрик сучар касапських
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А почему бы и не сказать, откуда именно в Украине эти болельщики? Военная Тайна?
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ДИНАМО С ДНЕПРА!!!!!!!!!
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Стопудово донбассятина прокацапленная у бандЄрАвцев пАлучила паспорт и пАлЄтЄла тусАваЦА. А как же, АниШенашилюди, млятЬ!
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Надо на серьезном уровне поднимать вопрос о введении паспорта негражданина.
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"приехали украинцы болеть за моск цска" - это звучит сюрреалистично и абсурдно. но раз нашлись такие, то им прямая дорога на эскалатор уже была заранее назначена
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а может укр диверсанты специально крикнули - кто не скаче - той маскаль! а вата взяла и повелась! Пострадавшие в римском метро украинцы приехали болеть за московский ЦСКА, - посол Перелыгин - Цензор.НЕТ 73
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точно! примерно так можно рассказать эту историю в раша сми )
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Им давно уже определена прямая дорога - чемодан,вокзал,расея.
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рашисты, кто оружие не брал - эскалатор, кто брал - лифт
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Пострадавшие в римском метро украинцы приехали болеть за московский ЦСКА, - посол Перелыгин - Цензор.НЕТ 357

а на какой счет надо перечислить деньги, чтобы эти несчастные смогли вернуться...
(плюс на билет в срашу... на лечение-проживание)
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Пусть дадут свои адреса, лично занесем деньги.
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та да... ленивый я...каюсь!
конечно важно...лично...занести
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А иначе неуважение, понимашь, человека. Абы как, так сказать.
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не-не... абы как нельзя...в данном случае... только от души... с растяжкой ...(с разбегу) Пострадавшие в римском метро украинцы приехали болеть за московский ЦСКА, - посол Перелыгин - Цензор.НЕТ 5918
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То не Украины, а кацапы которые живут в Украине. Бог шельму метит.
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Приехали поболеть за "Коней", а попали на "Мясо". Пострадавшие в римском метро украинцы приехали болеть за московский ЦСКА, - посол Перелыгин - Цензор.НЕТ 1288
Пострадавшие в римском метро украинцы приехали болеть за московский ЦСКА, - посол Перелыгин - Цензор.НЕТ 5765
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Вате на заметку!
Болеть за рашку опасно для вашего здоровья!!!
ПС Причем не только в Италии Пострадавшие в римском метро украинцы приехали болеть за московский ЦСКА, - посол Перелыгин - Цензор.НЕТ 5417
ПСС Список хероев в студию!!
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Так будет с каждым, кто будет поддерживать кацапов!
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Нет повести печальнее на свете,
Чем эскалаторы и мокши-йети.
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Единственная заслуга "коней" - когда ДК играл на мАскве с "мясниками" (Спартак), они болели за "Динамо" Киев...
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То не українці, а генетичний непотріб. Тьфу!
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А может это жители с лугандона с украинскими паспортами ? Тогда понятно- у них БЕЗВИЗ!
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А кацапам визы получить трудно сейчас - вот и используют оккупированных
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Более вероятен вариант с крысчанами, которые получили два паспорта и считают, что ухватили бога за бороду. С украинским загранпаспортом им теперь безвиз, поэтому за границей они типа украинцы, по возвращению домой - хитровыделанная вата.
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И сейчас наше посольство будет обеспокоено судьбой ублюдков?Может действительно эти организмы с лугандона?А вот как получили животные наши паспорта,то тут уже давно пора разбираться
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Тепер вже не скачуть... Ну що, хто не скаче, той - москаль?
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"Украинцы" прибыли в Италию поддержать российский Центральный Спортивный Клуб Армии?!!
Воу, воу! Полегче. Какие же это украинцы. Это потенциальные предатели, а по факту, любители рюзкого мира! Пострадали? Да насрать!!!
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Вболівати за армійський клуб країни, яка на тебе напала, вбила декілька десятків тисяч твоїх людей, вкрала теріторії з усім, що там було, продовжує вбивати і зокрема в цей день загинув українецсь від російської кулі, є чиста колаборація. Французи таких у 1945му карали на смерть без суда в Парижу і дуже в жорстокий спосіб. Жінок, що були помічені у компанії німців, брили наголо, гоняли їх по Парижу роздягнутими і шмагали нагаями. І це після того, як німці нанесли у декілька разів меньше шкоди французам, ніж росіяни українцям. То що нам робити з цими вилупками, недодавленими в Італії?
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Это не украинцы, это какие-то дебилы ватные. Сожалею, что у них не было травм головы. Говорят, в некоторых случаях помогает возвратить мозгам работоспособность.
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Я тут в Сумах слышал крики при победе рашки на чм 2018... вопили в кабачке рядом. Так что полно раШОфилов, полно. Но, отбор старается потихоньку.
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Я думаю, что наши фаны должны достойно встретить болельшиков цска
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В посольстве Украины не стали комментировать информацию о персональных данных болельщиковИсточник: https://censor.net.ua/n3093099

А вот это зря, страна должна знать своих гер..., всмысле дебилов.
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Карма. Рузький Мір погано впливає на психічне та фізичне здоров'я.
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Запомнят уроды надолго. Как то даже веселей стало от того что "мышебратьев" покалечило.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПострадавшие в римском метро украинцы приехали болеть за московский ЦСКА, - посол Перелыгин
 
 
 
 
 
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