 Это возвращение эпохи СССР, - Климкин об украинских политзаключенных в России

Об этом заявил в среду глава МИД Украины Павел Климкин во время открытия Варшавского бепекового форума, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В России снова появились политзаключенные. Мы имеем почти 100 украинских политических заключенных в России. Это возвращение эпохи СССР", - подчеркнул Климкин.
По его словам, Украина хочет иметь собственное независимое государство и самостоятельно принимать решения о своем будущем, на что не соглашается Кремль.
"Россия не может это воспринять, поэтому произошла оккупация Крыма и Донбасса", - констатировал Климкин.
Министр подчеркнул, что Украина разделяет европейские ценности, которые одновременно являются чужими для России. Он отметил, что Россия, наоборот, боится европейских ценностей и трансатлантического единства.
Климкин отметил, что Украина жертвует собой ради европейских ценностей и ожидает, что западные партнеры это поймут.
Обращая внимание на реализацию проекта Северный поток-2, глава МИД Украины отметил, что если победит политический подход к реализации этого проекта, то это приведет к полной зависимости Европы от РФ.
А ты хотел, чтобы твоя кучка на форуме воняла?
В россии свои ценности, в ЕС свои, в Турции свои, в Британии свои и только в Украине нет своих ценностей.
И только Украина ищет ценности не у себя, а на стороне.
Наверное поэтому россия смеет указывать Украине, как ей жить.
"Чтоб не пил, не курил, И цветы всегда дарил. В дом зарплату отдавал, Тёщу мамой называл. Был к футболу равнодушен, А в компании не скушен."
тогда и о сказках только думают ...