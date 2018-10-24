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 Политика Украины
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 Это возвращение эпохи СССР, - Климкин об украинских политзаключенных в России

В России и на оккупированных территориях находятся почти 100 украинских политзаключенных, что напоминает времена СССР. Агрессия России является следствием нежелания Кремля позволить Украине быть независимой.

Об этом заявил в среду глава МИД Украины Павел Климкин во время открытия Варшавского бепекового форума, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В России снова появились политзаключенные. Мы имеем почти 100 украинских политических заключенных в России. Это возвращение эпохи СССР", - подчеркнул Климкин.

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По его словам, Украина хочет иметь собственное независимое государство и самостоятельно принимать решения о своем будущем, на что не соглашается Кремль.

"Россия не может это воспринять, поэтому произошла оккупация Крыма и Донбасса", - констатировал Климкин.

Министр подчеркнул, что Украина разделяет европейские ценности, которые одновременно являются чужими для России. Он отметил, что Россия, наоборот, боится европейских ценностей и трансатлантического единства.

Климкин отметил, что Украина жертвует собой ради европейских ценностей и ожидает, что западные партнеры это поймут.

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Обращая внимание на реализацию проекта Северный поток-2, глава МИД Украины отметил, что если победит политический подход к реализации этого проекта, то это приведет к полной зависимости Европы от РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3093094
 
   
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Ali Hasan спустил твой пост в унитаз?
А ты хотел, чтобы твоя кучка на форуме воняла?
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Министр подчеркнул, что Украина разделяет европейские ценности, которые одновременно являются чужими для России.
В россии свои ценности, в ЕС свои, в Турции свои, в Британии свои и только в Украине нет своих ценностей.
И только Украина ищет ценности не у себя, а на стороне.
Наверное поэтому россия смеет указывать Украине, как ей жить.
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Когда всю жизнь ищут:

"Чтоб не пил, не курил, И цветы всегда дарил. В дом зарплату отдавал, Тёщу мамой называл. Был к футболу равнодушен, А в компании не скушен."

тогда и о сказках только думают ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто возвращение эпохи СССР, - Климкин об украинских политзаключенных в России
 
 
 
 
 
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