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 В оккупированной Макеевке перевернулся автобус, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

В больницах – 7 человек с травмами, один из них в тяжелом состоянии.

В центре оккупированной Макеевки перевернулся пассажирский автобус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

По информации так называемого "минздрава ДНР", в результате ДТП в больницу доставлены 7 человек. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, еще у одного – состояние средней тяжести.

Смотрите на Цензор.НЕТ: ДТП в центре Киева: неуправляемый автокран таранит легковые автомобили. ВИДЕО камер наблюдения

Авария произошла на проспекте 250-летия Донбасса в районе Макеевской клинической рудничной больницы. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, наехал на пень, и транспорт перевернулся.

Движение в районе ДТП затруднено.

В оккупированной Макеевке перевернулся автобус, есть пострадавшие 01
В оккупированной Макеевке перевернулся автобус, есть пострадавшие 02
В оккупированной Макеевке перевернулся автобус, есть пострадавшие 03
В оккупированной Макеевке перевернулся автобус, есть пострадавшие 04
В оккупированной Макеевке перевернулся автобус, есть пострадавшие 05

Источник: https://censor.net.ua/n3093092
 
 
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Мда, устойчивость фантастическая просто
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с пнём то всё в порядке надеюсь!?

наверное скотч, которым капремонт автобусу делали, был китайским но скажут что украинский В окупованій Макіївці перекинувся автобус, є постраждалі - Цензор.НЕТ 9254
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Глубоко монописуально что там случилось, главное люди не пострадали.
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Стесняюсь спросить, на макеевке пни посреди проезжей части торчат или пень таки дорогу перебегал?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ оккупированной Макеевке перевернулся автобус, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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