 В оккупированной Макеевке перевернулся автобус, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

В центре оккупированной Макеевки перевернулся пассажирский автобус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

По информации так называемого "минздрава ДНР", в результате ДТП в больницу доставлены 7 человек. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, еще у одного – состояние средней тяжести.

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Авария произошла на проспекте 250-летия Донбасса в районе Макеевской клинической рудничной больницы. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, наехал на пень, и транспорт перевернулся.

Движение в районе ДТП затруднено.









