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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (10697) приватизация (863) Гройсман (4380)

 Гройсман: Мы утвердили уже 10 объектов большой приватизации и наняли лучших топ-советников

Кабинет Министров Украины подготовил к приватизации 10 больших объектов государственной собственности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на сегодняшнем заседании Кабмина, представляя отчет правительства за 9 месяцев, сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы утвердили уже 10 объектов большой приватизации, к которым мы будем привлекать лучшие инвестиции в Европе и мире. (...) Мы наняли лучших топ-советников, признанных во всем мире, которые будут помогать нам делать инвестиции в государственную собственность", - сказал Гройсман.

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Он также напомнил, что была внедрена электронная система для приватизации малых объектов государственной собственности.

"За несколько месяцев мы уже провели 203 успешных аукциона. Они были абсолютно конкурентно проданы. (...) Мы получили доход в бюджет 280 млн грн. Что важно, электронные торги дают среднее повышение стартовой цены в два раза. Наибольший рост в 32 раза", - отметил Гройсман.

Кроме того, по его словам заработала электронная платформа для аренды государственного имущества.

"Мы выполнили план поступлений от аренды за 2018 год, мобилизовав 1,075 млрд грн", - добавил Премьер.

Гройсман: Мы утвердили уже 10 объектов большой приватизации и наняли лучших топ-советников 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3093091
 
 
 Топ комментарии
 
Ну один лучший Премьер ,который показал лучшее управление страной у нас уже есть.
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Стоимость этих ТОП советников ПРЕВЫСИТ стоимость проданных обьектов, а если не продадите где бабосики возьмете заплатить ,повысим газ?
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" Мы наняли лучших топ-советников, Источник: https://censor.net.ua/n3093091" - самое главное не нанять советчиков, не миновать беды!!
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Андрюха Коболев в конкурсе участвовал? Он успешный, я знаю.
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Во всех развитых странах государство увеличивает собственность, а эти все никак не дорасподают. Руки чешутся обобрать государство под ноль!
Теперь по новой схеме!
Гройсман: Ми затвердили вже 10 об'єктів великої приватизації та найняли найкращих топ-радників - Цензор.НЕТ 282
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Кращих топ-радників , о мають вінницький досвід...
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Ну один лучший Премьер ,который показал лучшее управление страной у нас уже есть.
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Сколько было, все были бесподобными.
Потому Украина самая бедная в Европе, с самыми богатыми менеджерами во власти.
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а сколько вузы выпускали специалистов - тех же юристов, судей, экономистов, бухгалтеров покупающих зачеты и экзамены за деньги, чтобы потом все это с лихвой окупить? Какой2 смысл удивляться что экономики нет по причине отсутствия этих, ключевых специалистов , которые смогли бы что-то сделать? На этапе поступления они начинали платить, учились уклоняться от ответственности и выживать за счет других....
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ВУЗи суддів не випускають. Це проблеми ідіотів які віддали гроші не за освіту та знання, а за оцінки та шматок пластику під назвою диплом.
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Нам бы хотя бы одного, пусть даже не "топ", прокурора и судью на пару-тройку месяцев из Штатов выписать...
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два рокера ,один стриптезер , и две бабы с экскорта
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Стоимость этих ТОП советников ПРЕВЫСИТ стоимость проданных обьектов, а если не продадите где бабосики возьмете заплатить ,повысим газ?
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203 аукциона и получили 280 мил
предел мечтаний для торговца труселями
поучись у ЮВТ она с одного
аукциона 4 лярда зелени взяла
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Экономика от Гройсмана ,или как легально получить ОТКАТ----------------- Нанимаешь советника по продажи с гонораром с многими нулями ,выплачиваешь ему 10% от гонорара что бы не болтал ,и всё откат мило согревает карман Гройсман: Мы утвердили уже 10 объектов большой приватизации и наняли лучших топ-советников - Цензор.НЕТ 9902
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Обов'язковою умовою приватизації має бути встановлення мінімальної зарплати на рівні 1к євро!
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[cit]Мы получили доход в бюджет 280 млн грн. Источник: https://censor.net.ua/n3093091[/cit]
[cit]На реабилитации бойцов АТО разворовали 6 миллионов, - СБУ[/cit]
[cit]Народный депутат организовал хищение $20 млн у "Ощадбанка", задержаны 10 человек, - САП[/cit]
[cit]Двое таможенников обманули государство на 7 миллиардов гривен, - прокуратура[/cit]З такими темпами скоро нічим торгувати буде!
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Знаючи нашу "владу" не так важливий сам факт приватизації, як усі ті підводні течії які її будуть супроводжувати! Одеський припортовий теж не приватизували, бо не змогли вигадати схему як захапати його за безцінь...
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Гройсмана до конца месяца отпрвят в отставку, поэтому пускай уже собирает вещи и освобождает кабинеты.
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если Гройсман не уйдет в отставку до конца месяца добровольно, то его оттудова вытащат силой вперед ногами. а все руководство нафтогаза - в тюрьму﻿
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наняли лучших топ-советников. Читай - воров в законе?
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"Ми затвердили вже 10 об'єктів великої приватизації та найняли найкращих топ-радників"
Яким, з відкатами, заплатимо великі гроші.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман: Мы утвердили уже 10 объектов большой приватизации и наняли лучших топ-советников
 
 
 
 
 
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