 Гройсман: Мы утвердили уже 10 объектов большой приватизации и наняли лучших топ-советников

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на сегодняшнем заседании Кабмина, представляя отчет правительства за 9 месяцев, сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман.
"Мы утвердили уже 10 объектов большой приватизации, к которым мы будем привлекать лучшие инвестиции в Европе и мире. (...) Мы наняли лучших топ-советников, признанных во всем мире, которые будут помогать нам делать инвестиции в государственную собственность", - сказал Гройсман.
Он также напомнил, что была внедрена электронная система для приватизации малых объектов государственной собственности.
"За несколько месяцев мы уже провели 203 успешных аукциона. Они были абсолютно конкурентно проданы. (...) Мы получили доход в бюджет 280 млн грн. Что важно, электронные торги дают среднее повышение стартовой цены в два раза. Наибольший рост в 32 раза", - отметил Гройсман.
Кроме того, по его словам заработала электронная платформа для аренды государственного имущества.
"Мы выполнили план поступлений от аренды за 2018 год, мобилизовав 1,075 млрд грн", - добавил Премьер.
Теперь по новой схеме!
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Потому Украина самая бедная в Европе, с самыми богатыми менеджерами во власти.
предел мечтаний для торговца труселями
поучись у ЮВТ она с одного
аукциона 4 лярда зелени взяла
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Яким, з відкатами, заплатимо великі гроші.