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Все про:Иерусалим (59) Константинопольский патриархат (62) РПЦ (457) автокефалия (220) Томос (40)

 Иерусалимский патриархат принял сторону Константинополя в конфликте с РПЦ, - Оrthodoxia.info

Патриарх Иерусалимский Феофил III поддержал Вселенский патриархат в его противостоянии с РПЦ в вопросе предоставления автокефалии Украинской церкви.

Об этом сообщает Оrthodoxia.info, передает Цензор.НЕТ.

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Феофил ІІІ обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Святого миро, что по мнению издания свидетельствует о поддержке Фанара и православного единства под эгидой Константинополя.

Соответствующее обращение с просьбой о миро для иерусалимской церкви Варфоломею передал экзарх Антонин Нектариос.

Иерусалимский экзарх назвал Святое миро высшим связующим звеном между православными церквями и акцентировал внимание на нерушимости связей между Константинополем и Иерусалимом.

Добавим, что с точки зрения Константинопольского патриархата право совершать мироварение принадлежит исключительно Фанару в сослужении с представителями Поместных православных церквей. С точки зрения Русской православной церкви, исключительной прерогативой автокефальной церкви является право самостоятельно совершать мироварение.

Ранее в РПЦ заявили, что в случае поддержки Иерусалимским патриархатом автокефалии Украинской церкви, Московский патриархат разорвет все отношения и с Иерусалимом и прекратит все служения в Храме Гроба Господня.

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Источник: https://censor.net.ua/n3093088
 
   
 Топ комментарии
 
Иерусалимский патриархат принял сторону Константинополя в конфликте с РПЦ.
Конечно. Это как все народы и расы Средиземноморья объединились в борьбе с орками Мордора.
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вах вах, как теперь поедут за Священным Огнём, скрепы будут гореть!! Иерусалимский патриархат принял сторону Константинополя в конфликте с РПЦ, - Оrthodoxia.info - Цензор.НЕТ 3547
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С нетерпением жду очередную истерику мордора.
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Иерусалимский патриархат принял сторону Константинополя в конфликте с РПЦ.
Конечно. Это как все народы и расы Средиземноморья объединились в борьбе с орками Мордора.
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вах вах, как теперь поедут за Священным Огнём, скрепы будут гореть!! Иерусалимский патриархат принял сторону Константинополя в конфликте с РПЦ, - Оrthodoxia.info - Цензор.НЕТ 3547
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ха им еще Израиль визы закроет... оно им надо евреям разборки офицеров ФСБ в сутанах со священниками Православия в Иерусалиме...
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В Израиля безвиз нет, но могут просто не впустить
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Ти так і не зрозумів комент. Двері для ФСБ закриваються. Більше не буде Гундяєвських попів що крестять російську армію вагнера та гіркіна і вступають в її ряди не на Россійських територіях де є православні церкви, а не філіал ФСБ. Ні в афоні, ні в Єрусалимі, і ні де більше. Всі розуміють, що наявність ФСБ на афоні, і в Єрусалимі, призведе до того, що вони будуть роздавати там автомати хезбалі, чи грецьким комуністам, як це вони робили в святогірській лаврі у нас роздаючи їх Новоросам що приперлися "по безвізу" з РФ, розганяючи тут імперські замашки.
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Все я зрозумів, просто вказав на нюанс з візами.
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с просьбой о миро

Гундяевці з шишок наварять.
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Саме з "шишок". Але не з тих, що на деревах ростуть...
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Да прям в Аду и будут прикуривать огонек.
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Да нет. Это общение двух Патриархов. Где здесь мракобесие? Ведь масковским сатанатом и не пахнет.
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А правильные православные - это рассеяне?
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И все католики - педофилы? Или просто не побоялись поднять эту тему. Если копнуть РПЦ, то там % не меньше будет.
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а вы к какой секте себя причисляете? К воинствующим атеистам?
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тоже секта, к тому же, судя по вашей агрессии, радикальная и экстремисткая.
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Вы что, несчастная женщина, чтобы верить в такое?
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В отличии от вас я - мужчина. Просто мне не все равно, чем все закончится. Главное - подальше от московии.
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Пора кацапам пригрозить Иерусалимскому патриарху ракетой "сатана" а-то совсем с праведного пути сбились
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С нетерпением жду очередную истерику мордора.
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Парашная церковь самобрехов им. гундяя-папиросника обосралась и здесь, достали свиньи немытые весь мир.
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РПЦ скорее всего пойдёт по пути Армянской церкви. То есть будет одна из ветвей православия. Есть же Армянская Апостольская Григорианская церковь будет Русская православная духовная церковь.
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Может и будет ветвь. Но тупиковая, как и сами рассеяне, произошедшие от неандертальцев.
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Ну с армянами понятно, они одна из самых старых христианских церквей, появились задолго до разделения на провославных и католиков. Первые, кто признали христианство гос. религией. Просто не примкнули ни к кому, остались сами по себе. А РПЦ?
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Армянскую церковь только условно можно отнести к православию. В диптих современных православных церквей она не входит. По ряду причин участия в Великом Расколе не принимала и поэтому не относится ни к католицизму ни к православию. Исповедует свой дораскольный вариант христианства, более близкий к византийскому, а не к римскому, поэтому условно - к православию.
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Армянская церковь не православная.
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"Гундяевцы" скоро заявят, что "Новый Иерусалим" на Истре - "более святой", чем Израильский...
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"Московский патриархат разорвет все отношения и с Иерусалимом и прекратит все служения в Храме Гроба Господня. Источник: https://censor.net.ua/n3093088",

Це те саме, що сказати, а я срав на вас, правда не знімаючи, при цьому, з себе штанів, чи що там гуньдяєвські попи носять, можливо стрінги
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Ну так, у РПЦ свой Гроб Господний - Мавзолей!
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началась кадильная война, и это очень опасно, самые страшные и разрушительные войны- церковные
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Когда анексують Афон?
Містралей не дали ж... Кузя буде так диміть, що його плани будуть зрозумілі навіть з орбіти...

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Иерусалимскому патриархату ,тоже какую нибудь церкву нужно подарить.А так чорта лысого Томоса дождешься.
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Они самодостаточны. К ним весь христианский Мир съезжается.
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Теперь ватникам Царь запретит и в Иерусалим ездить, молиться.
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Дело в том, что в "гробе", достаточно тесно. Монахи разных церквей часто дерутся за территорию. Так что освободить немного площади - самое оно.
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Цацапам тепер Благодатний огонь не світить в прямому і переносному значенні)))
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Они у члЄніна в мавзалЄЄ еВо пАлучать будут... Єрусалимський патріархат став на бік Константинополя в конфлікті з РПЦ, - Оrthodoxia.info - Цензор.НЕТ 3132
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В первом комменте я немного не правильно выразился. Лучше звучит так: Они в мавзолее у члЄніна прікурівать будут...
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Та в них зраз таке полум'я палає, що ще довго світитиме
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Да уж, русские попы уже понесли "в массы" пренебрежительное отношение к самостоятельной украинской церкви.
Вчера в Луцк приезжал глава русских сектантов в Украине Онуфрий.
Вот выдержка из его "выступления" в соборе Всех святых земли Волынской:
А що сьогодні Томоси якісь там обіцяють, непонятно шо... Ми маємо всі свободи і незалежності, церковні, адміністративні. Ми самі робимо все, як вважаємо за потрібне. Але ми маємо молитовні зв'язки з усіма православними, і з Росії, і з Америки, і з Греції... І ці зв'язки не можна рвати в угоду комусь. Якщо ми порвемо молитовні зв'язки, ми перестанемо любити один одного, перестанемо бути християнами.
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Що ж твориться? На дурні мокшинські голови все сипляться, та сипляться камінці з Неба, яких вони просили в криму. Самозванці сектанти остаютьсяч в меншості. Їм негайно треба створювати приймати церкви придніпровська, абхазьку,осетинську, лугандонську, донськолуго. Білоруси потихеньку також відійдуть.
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Сектантов теперь не пустят в храм Гроба Господня?
Ну шо? Довы..сь раскольники мокшанские?)))
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Теперь вместо православного бизнес-туризма ка святым местам отсосут обрезанный член
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Опять в параше будут давить мацу тракторами. Єрусалимський патріархат став на бік Константинополя в конфлікті з РПЦ, - Оrthodoxia.info - Цензор.НЕТ 9500
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Бач як воно. Не вдалося там "нагібридити". Далі буде більше.
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Прийдется кацапам обрезаться, хуйло особо возражать не будет, да и ислам потом будет легче принять


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Одну церкву подарили,так все теперь сбегутся.Со своими Томосами.
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Зараз їм залишається назло всім зібрати Синод у своєму філіалі тероризму Палестинських землях, подалі від Храмової гори. в долину, до кіз. Бо в цьому місті находять порузуміння всі релігії. А московитам треба, щоб тільки вони були скрізь головними, найправильнішими, щоб могли творити злочини, самі криваві та прикриватися православієм. "Газовими грошима" намагаються підкупити все на Світі, хоч газ належить не їм, а тим народам, яких вони повбивали, підкорили. А гроші, це гівно чорта. Ось чорти зі своїм гівном носяться. Де тільки вони їх залишають там з часом приходить біль, муки, кров та смерть.
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Уже представляю,как какие-нибудь ряженые клоуны,называющие себя казаками сообщают,что будут защищать православие в Иерусалиме и при этом дристать от перевозбуждения себе в штаны.
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В Иерусалиме они будут защищать СССР, отказываться учить иврит, кричать как хорошо было в советском союзе и отвечать на вопрос "почему вы оттуда уехали?" вопросом "А разве было плохо?"
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усё...накрылась для рпц накрылась пасха и добывание огня
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Кацапюры,благодатный огонь будете в своего гундяя с пердака добывать.... Єрусалимський патріархат став на бік Константинополя в конфлікті з РПЦ, - Оrthodoxia.info - Цензор.НЕТ 5888
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По другому не могло быть. Где же теперь Гудняй будет свечи на Рождество зажигать? Из скважины Газпрома?
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К попе приставлять. А там не плохо полыхает.
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И гиде ж типерь рашо-педерасцам брать Благодатный Огонь? Ну, спички "Гомельдрев" от Батьки поставлять будут. А можно и от подгорелых пердаков раздуть угольки!
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....теперя ПАСХА на росии будет под ЗАПРЕТОМ ???? ((((
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Ладно, Афон дело такое, можно туда не ходить, но поджигать огонь от хуйловской зажигалки это уже западло.
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Благодатный огонь это одно из немногих церковных таинств, которое отличает Правослваие от Католицизма.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИерусалимский патриархат принял сторону Константинополя в конфликте с РПЦ, - Оrthodoxia.info
 
 
 
 
 
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