 Иерусалимский патриархат принял сторону Константинополя в конфликте с РПЦ, - Оrthodoxia.info

Об этом сообщает Оrthodoxia.info, передает Цензор.НЕТ.
Феофил ІІІ обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Святого миро, что по мнению издания свидетельствует о поддержке Фанара и православного единства под эгидой Константинополя.
Соответствующее обращение с просьбой о миро для иерусалимской церкви Варфоломею передал экзарх Антонин Нектариос.
Иерусалимский экзарх назвал Святое миро высшим связующим звеном между православными церквями и акцентировал внимание на нерушимости связей между Константинополем и Иерусалимом.
Добавим, что с точки зрения Константинопольского патриархата право совершать мироварение принадлежит исключительно Фанару в сослужении с представителями Поместных православных церквей. С точки зрения Русской православной церкви, исключительной прерогативой автокефальной церкви является право самостоятельно совершать мироварение.
Ранее в РПЦ заявили, что в случае поддержки Иерусалимским патриархатом автокефалии Украинской церкви, Московский патриархат разорвет все отношения и с Иерусалимом и прекратит все служения в Храме Гроба Господня.
Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.
Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.
В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.
11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.
Конечно. Это как все народы и расы Средиземноморья объединились в борьбе с орками Мордора.
Гундяевці з шишок наварять.
Це те саме, що сказати, а я срав на вас, правда не знімаючи, при цьому, з себе штанів, чи що там гуньдяєвські попи носять, можливо стрінги
Містралей не дали ж... Кузя буде так диміть, що його плани будуть зрозумілі навіть з орбіти...
Вчера в Луцк приезжал глава русских сектантов в Украине Онуфрий.
Вот выдержка из его "выступления" в соборе Всех святых земли Волынской:
А що сьогодні Томоси якісь там обіцяють, непонятно шо... Ми маємо всі свободи і незалежності, церковні, адміністративні. Ми самі робимо все, як вважаємо за потрібне. Але ми маємо молитовні зв'язки з усіма православними, і з Росії, і з Америки, і з Греції... І ці зв'язки не можна рвати в угоду комусь. Якщо ми порвемо молитовні зв'язки, ми перестанемо любити один одного, перестанемо бути християнами.
Ну шо? Довы..сь раскольники мокшанские?)))