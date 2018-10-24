 Мужчина ограбил 10-летнего мальчика в Киеве

Детективы столичной полиции задержали мужчину за ограбление 10-летнего мальчика. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Злоумышленник вырвал из рук ребенка мобильный телефон и скрылся. Теперь ему грозит до шести лет заключения", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел на улице Академика Заболотного в Голосеевском районе столицы.

10-летний мальчик играл во дворе, когда на него неожиданно налетел незнакомец, выхватил из рук мобильный телефон и бросился наутек. Родители мальчика услышали его крики и вызвали полицию.

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Детективы районного управления полиции установили адрес, по которому скрывался злоумышленник. Грабителем оказался 30-летний житель столицы, ранее судимый за имущественные преступления.

По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. На время следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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