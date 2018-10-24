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Все про:Киев (16659) ограбление (1162) Нацполиция (8354)

 Мужчина ограбил 10-летнего мальчика в Киеве

Он отнял у ребенка мобильный телефон, родители услышали крик и вызвали полицию.

Детективы столичной полиции задержали мужчину за ограбление 10-летнего мальчика. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Злоумышленник вырвал из рук ребенка мобильный телефон и скрылся. Теперь ему грозит до шести лет заключения", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел на улице Академика Заболотного в Голосеевском районе столицы.

10-летний мальчик играл во дворе, когда на него неожиданно налетел незнакомец, выхватил из рук мобильный телефон и бросился наутек. Родители мальчика услышали его крики и вызвали полицию.

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Детективы районного управления полиции установили адрес, по которому скрывался злоумышленник. Грабителем оказался 30-летний житель столицы, ранее судимый за имущественные преступления.

По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. На время следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093086
 
 
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"Злоумышленник вырвал из рук ребенка мобильный телефон и скрылся. Теперь ему грозит до шести лет заключения", - без сумніву тут винуватий Порошенко Мужчина ограбил 10-летнего мальчика в Киеве - Цензор.НЕТ 5897 Мужчина ограбил 10-летнего мальчика в Киеве - Цензор.НЕТ 6448
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Ви не бачите іронію? Я про звичку багатьох коментаторів приєднувати Порошенка до любих негараздів.
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"Злоумышленник вырвал из рук ребенка мобильный телефон и скрылся. Теперь ему грозит до шести лет заключения", - без сумніву тут винуватий Порошенко Мужчина ограбил 10-летнего мальчика в Киеве - Цензор.НЕТ 5897 Мужчина ограбил 10-летнего мальчика в Киеве - Цензор.НЕТ 6448
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Это в методичке так написано? Мужчина ограбил 10-летнего мальчика в Киеве - Цензор.НЕТ 5214
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Ви мені не відповідали і відповідно тепер я вам не відповідаю.
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Чем не "відповідав" я тебе? Взаимностью? Мужчина ограбил 10-летнего мальчика в Киеве - Цензор.НЕТ 4262
Это не ко мне. Я нормальной ориентации.
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рановато у тебя сегодня затмение настало
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ага, тобто, тобто😀
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Давай отечественный репертуар!
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шо, НКВДистское прошлое вспомнил？
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Це про твоє "ага". Тепер зрозуміло хто ти є.
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Тебе в каждой новости все про меня понятно, но очень быстро забывашь, но потом опять понятно😀
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Про тебе багато чого відомо, але ступінь твого зрадоботства ще невідома.
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Давалка гоцман в черговий раз спалився. Попався на приманку.
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На следующей неделе еще на час раньше будет затмение наступать.
На зимнее время перейдем. Мужчина ограбил 10-летнего мальчика в Киеве - Цензор.НЕТ 3393
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так его накрыть может полностью😀
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Да.... Беспросветно...
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Ну, якщо ви вважаєте, що тут таки винуватий Порошенко... Кожен має право на власну думку. Але поки що у цій гілці ви перший, хто її озвучив. Мужчина ограбил 10-летнего мальчика в Киеве - Цензор.НЕТ 7069
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Ви не бачите іронію? Я про звичку багатьох коментаторів приєднувати Порошенка до любих негараздів.
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А в моєму коменті ви іронії не бачите? Адже поки що на гілці про Порошенка ніхто навіть не заїкався, ви - перший. Такі жарти вже старі як світ, пласкі і давно приїлися. То нащо ви їх тулите де треба, і де не треба? Це вже нагадує якусь манію.
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Злочинність зменшується, или как там авякян говорил
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Кроме тебя такую тупость никто не напишет. Мужчина ограбил 10-летнего мальчика в Киеве - Цензор.НЕТ 2070
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Ви мені не відповідали і відповідно тепер я вам не відповідаю. Далі ваші коментарі під моїми у спам.
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ух, какой грозный, жуть😀
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ты где, потеряшка？😀
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Кнопку "спам" нажать, много ума не надо.
С этим ты точно справишься.
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Ну, если все написанное вашей гоп-компанией на этой странице не спам и флуд, то что...
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шакал он паршивый, у ребенка телефон забрал...
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в любом случае многим родителям будет наукой, лишний раз не стоит светить телефоном, ну и смотреть вокруг себя никто не отменял!!
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Затем в СИЗО не окажется мест, а подследственный будет приходить в суд когда захочет, и заседание суда будут переносить, потом родителям мальчика надоест бегать, а ментам и прокуратуре писать горы бумаги, а взять с преступника нечего кроме исползованных шприцев, и дело забудется само по себе....
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Ты так в гундяевский жертвуешь скрепный? Мозгов прикупи
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчина ограбил 10-летнего мальчика в Киеве
 
 
 
 
 
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