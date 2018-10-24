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 МИД Украины минимум раз в неделю подвергается кибератакам, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что МИД еженедельно подвергается минимум одной кибератаке, и такая угроза не является исключительно украинской, а требует серьезного отношения и готовности во всех государствах Европы.

"Только в нашем министерстве у нас как минимум одна кибератака в неделю", - сказал он, выступая на Варшавском форуме по безопасности в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава украинского внешнеполитического ведомства выразил убеждение, что в смысле защиты критической инфраструктуры требует от профильных структур и ведомств как Украины, так и остальных государств Европы, пребывания в постоянной готовности к кибератакам.

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"Представьте, что будет если за пять дней до выборов в городе пропадет свет. Это большая проблема", - привел пример П.Климкин.

Источник: https://censor.net.ua/n3093083
 
 
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Я хоть и не министр иностранных дел, но смею предположить, что в недалёком будущем кибератаки будут не раз в неделю, а они будут по нескольку раз в день, а то и беспрерывны. Возможно, я ошибаюсь, т.к. даже и близко не айтишник, а дуб в этом деле. Так что заранее прошу прощения у спецов, если перебежал им дорогу.
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Попробуйте заблокировать в МИД доступ к порно-сайтам и интернет-казино, а также поотключайте USB порты, чтоб свои флешки не сунули, в 95% случаев предприятиям это позволяет избавится от "вражеских атак путина".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД Украины минимум раз в неделю подвергается кибератакам, - Климкин
 
 
 
 
 
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