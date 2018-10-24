 МИД Украины минимум раз в неделю подвергается кибератакам, - Климкин

"Только в нашем министерстве у нас как минимум одна кибератака в неделю", - сказал он, выступая на Варшавском форуме по безопасности в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Глава украинского внешнеполитического ведомства выразил убеждение, что в смысле защиты критической инфраструктуры требует от профильных структур и ведомств как Украины, так и остальных государств Европы, пребывания в постоянной готовности к кибератакам.
"Представьте, что будет если за пять дней до выборов в городе пропадет свет. Это большая проблема", - привел пример П.Климкин.