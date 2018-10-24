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 Политика Украины
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 Известно о пяти наемниках из Австралии, воюющих в рядах оккупационных войск на Донбассе, - Аваков

В рядах российско-террористических войск на Донбассе воюют пять наемников с гражданством Австралии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД, об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе встречи с австралийским коллегой Питером Даттоном в рамках рабочего визита в Австралию. В настоящее время известно о пяти таких "искателях приключений".

"Украина – первый полигон, где Россия испытывает свои гибридные технологии, и у нас есть большой опыт, как от них отбиваться. В этом конфликте есть и "искатели приключений" из Австралии, которые вошли в состав незаконных вооруженных формирований", - сказал министр.

В этом контексте Аваков подчеркнул важность противодействия общим угрозам для Украины и Австралии - терроризму во всех его проявлениях и кибератакам. В частности, инициированным гибридной агрессией РФ.

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"Такие люди (наемники. – Ред.), получившие опыт участия в гибридных конфликтах, так же опасны и для вашего общества, ведь являются носителями специфической информации, которая может вредить национальной безопасности в пользу агрессивным действиям РФ", - добавил он.

И подчеркнул, что украинская сторона уже сотрудничает в этом направлении с Италией и Британией.

"По этому направлению мы сотрудничаем с Италией и Великобританией, поэтому мы бы хотели и вам передать этот список из пяти человек, которые являются гражданами Австралии, для реагирования и жестких действий", - подытожил Аваков.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093082
 
 
 Топ комментарии
 
Скоріше вони шакали, або собаки у поганому розумінні цього слова.
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Не австралийцы, а собаки динго.
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Считаете разумным по 5 особям судить обо всех 27 миллионах граждан Австралии?
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Скоріше вони шакали, або собаки у поганому розумінні цього слова.
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австралийцы - это кацапы океании, их имперские амбиции простираются далеко за пределы самой страны, ага?
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Тільки ті, які приїхали воювати проти України, "ага"
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понятно, а вот сербы например, они все поголовно такие?
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У Сербії державна ідеологія, яка завжди підтримувала росію. Тому там таких значно більше.
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капец, ну и бред ты несешь где там государственная идеология-то?
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Сербія та Білорусь проголосували проти резолюції ООН щодо ...

https://www.pravda.com.ua/news/2017/11/15/7162165/


15 лист. 2017 р. - Сербія та Білорусь проголосували проти резолюції ООН щодо Криму ... є лише три, розташовані в Європі - Росія, Білорусь та Сербія. Ще одна держава ... визначились країни які майже завжди підтримують Росію.
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Повний перелік держав, які проголосували проти проекту резолюції, є наступним: Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М'янма, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, ПАР, Сирія, Судан, Уганда, Узбекистан, Венесуела та Зімбабве.

у всех у них " державна ідеологія, яка завжди підтримувала росію"
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Більшість із них дійсно весь час підтримують росію за її гроші.
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особенно Китай и Индия, ЮАР, за гроши, кацапские Известно о пяти наемниках из Австралии, воюющих в рядах оккупационных войск на Донбассе, - Аваков - Цензор.НЕТ 1850
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Ці проголосували так з інших міркувань.
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а с чего ты взял что Сербия проголосовала не так же? я читал интервью, там ни о какой поддержке кацапов речи не было, они прицепились к процедурным моментам
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Ось їхня ідеологія (фото 2016 року):

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Дійсно, що це один із прикладів ідеології та політичних уподобань Сербії.
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а это украинская идеология, так? шествие в Киеве

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ну или не ЛГБТ, вот тоже "бесмртни пук" в Киеве, 2017 год, это у вас такая идеология? государственная небось? кстати тут куда больше людей, не только работники кацапского посольства и карликовой партии "радикална странка" Шешеля, как в Белграде

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legionary неделю назад или чуть больше защищал право Венгрии саботировать контакты Украины с НАТО и ЕС...
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да, дикарям не место в цивилизованном обществе, подтверждаю, сначала вилку в левую руку, а нож в правую, не сморкаться в занавески, не пускать газы за столом, не выражаться, а потом уже все остальное
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Тобто ви назвали нас дикунами. Тоді на сьогодні прощавайте.
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дикари - это те кто не уважает права нацменшинств, так уж принято в цивилизованном обществе что их надо уважать, не обижать слабых и все такое, цивилизация называется
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С венграми сцепились за то что венгры считают, что этнические венгры Украины имеют право не знать украинский язык и украинское государство обязано их учить на венгерском. В каких странах цивилизованого общества эти требования венгров были бы выполнены?
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так граждане имеют право не знать госязык и никогда на нем не разговаривать, это в любой стране мира так
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вопрос был в каких странах? повторяю ответ, в ЛЮБЫХ странах граждане имеют право не знать госязык, никогда на нем не разговаривать и вообще с государством никаких дел не иметь, цивилизованных естественно.
это касается не только венгров, а и немцев, французов, британцев, американцев, кого угодно
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В рядах российско-террористических войск на Донбассе воюют пять наемников с гражданством Австралии.
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Що тепер буде говорити "австралієць" з російським корінням?
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Весьма сомнительно. Чтобы австралиец захотел сдохнуть даже за лимон сраных рублей в месяц. Или 10 штук евро. Кацапы не смогут столько платить. Они своему гиркину пол лимона платили. Так он был ведущим террористом. Шот ,сабаков намутил.
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Ватных дятлов хватает везде, в любой стране. Не исключаю, что эти мудаки имеют цапские корни. В семье не без урода.
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В Австралии живут около 300 этнических групп - русские по числу населения среди них на 27 месте. На первом и втором месте, каждая группа численностью более 7 миллионов - англичане и австралийцы, за ними следуют по 2 миллиона ирландцев и шотландцев, по 1 миллиону жителей китайцев, итальянцев, немцев, полмиллиона индусов и венгров, по триста тысяч греков, голландцев, филиппинцев и турок, по двести тысяч корейцев и новозеландцев.

Из славянских народов в Австралии больше всех людей с польскими корнями - 123 тысячи, македонцев - 98 тысяч, русских 85 тысяч и сербов - 73 тысячи человек.
Украинская диаспора в Австралии насчитывает 34 тыс. украинцев.
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"русские по числу населения среди них на 27 месте. "

Ну пять-то человек найдется?
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Как показывает практика,идейных ватников без денег, не заманишь без этих самых денег. Когда касается материального,то каждый это предпочтет , духовному )) Такова жизнь. А денег нет. - Здоровья вам и успехов.
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Это не идейные. Это их гопота приехала за острыми ощущениями. Авакяну нужно передать поименные списки , и тогда , если выживут, их приключения продолжатся в австралийских тюрьмах.
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Ну,это пока всё,шо с утра пришло в голову.
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Так Австралія ж і зароджувалася як країна ексзеків, тому не дивно, що відтіля бидло приперлось в Україну воювати.
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Считаете разумным по 5 особям судить обо всех 27 миллионах граждан Австралии?
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володька чьотнікович я про бидло, а не про 27 млн
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P/S ошибка; В Австралии 24 миллиона жителей (2016г.) Из них 85 тыс. русских иммигрантов.
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Как по мне так австралийцы в массе своей проукраинские... По сравнению с сербами так небо и земля...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИзвестно о пяти наемниках из Австралии, воюющих в рядах оккупационных войск на Донбассе, - Аваков
 
 
 
 
 
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