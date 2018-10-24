 Десятки пьяных русских спровоцировали аварию на эскалаторе, - глава МВД Италии

Об этом сообщает "Эхо Москвы", передает Цензор.НЕТ.
Маттео Сальвини сказал, что происшествие спровоцировали десятки пьяных, как он их назвал, псевдоболельщиков российской команды ЦСКА. Эскалаторы не предназначены для того, чтобы на них прыгали, отметил министр в эфире радиостанции RTL.
Авария произошла накануне вечером. Эскалатор внезапно ускорился, в результате люди стали падать друг на друга, пострадали 30 человек. Некоторые очевидцы утверждают, что болельщики, а именно они в момент аварии находились на эскалаторе, вели себя спокойно. В больницу были доставлены 19 человек. На данный момент 8 из них продолжают лечение в стационаре.
Напомним, ранее в СМИ со ссылкой на посольство РФ в Италии появилась информация, что в результате аварии эскалатора на станции Repubblica в римском метро, по уточненным данным, пострадали и были госпитализированы четверо граждан Украины.
Еще один пример того, что любая близость с "русским миром" чревата для жизни и здоровья.
- Ты же "топил" вовсю за "русский мир", Путина звал - чего же ты сюда приехал?
- Так ведь "русский мир" в Донецк пришёл...".
=========
что у вас там еще не сломано?
Так что не смешно.
но я об это и пишу ибо кацапы Гб ники приехали и убили этих людей
и после 16 года их пускают в ЕС
Англичан в свое время здорово наказали, так их хулиганы из Англии теперь ни ногой. А с кацапами чет нянчатся.
П.С. Кстати, среди пьяных какцапов оказались и украинские фанаты ЦСКА. Это подтвердил наш консул.
или тока я не зыбыл как под видом болельщиков туда поехали ГБ ня умеющая драться ?
Это вам за ваш пиздешь про Крым
Що, свино-пси стоять спокійно? А чому ж інші люди, окрім козломордої кацапні не постраждали? Думаю тому, що ЛЮДИ знаходились на значній відстані від лишньохромосомних виродків. Тому вони і не постраждали.