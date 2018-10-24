 Десятки пьяных русских спровоцировали аварию на эскалаторе, - глава МВД Италии

Об этом сообщает "Эхо Москвы", передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: В метро Рима эскалатор сорвался со стопора, пострадали российские футбольные фанаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Маттео Сальвини сказал, что происшествие спровоцировали десятки пьяных, как он их назвал, псевдоболельщиков российской команды ЦСКА. Эскалаторы не предназначены для того, чтобы на них прыгали, отметил министр в эфире радиостанции RTL.



Авария произошла накануне вечером. Эскалатор внезапно ускорился, в результате люди стали падать друг на друга, пострадали 30 человек. Некоторые очевидцы утверждают, что болельщики, а именно они в момент аварии находились на эскалаторе, вели себя спокойно. В больницу были доставлены 19 человек. На данный момент 8 из них продолжают лечение в стационаре.

Напомним, ранее в СМИ со ссылкой на посольство РФ в Италии появилась информация, что в результате аварии эскалатора на станции Repubblica в римском метро, ​​по уточненным данным, пострадали и были госпитализированы четверо граждан Украины.