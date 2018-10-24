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 Происшествия, За рубежом
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 Десятки пьяных русских спровоцировали аварию на эскалаторе, - глава МВД Италии

Глава МВД Италии возложил на россиян вину за происшествие в римском метро.

Об этом сообщает "Эхо Москвы", передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: В метро Рима эскалатор сорвался со стопора, пострадали российские футбольные фанаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Маттео Сальвини сказал, что происшествие спровоцировали десятки пьяных, как он их назвал, псевдоболельщиков российской команды ЦСКА. Эскалаторы не предназначены для того, чтобы на них прыгали, отметил министр в эфире радиостанции RTL.

Авария произошла накануне вечером. Эскалатор внезапно ускорился, в результате люди стали падать друг на друга, пострадали 30 человек. Некоторые очевидцы утверждают, что болельщики, а именно они в момент аварии находились на эскалаторе, вели себя спокойно. В больницу были доставлены 19 человек. На данный момент 8 из них продолжают лечение в стационаре.

Напомним, ранее в СМИ со ссылкой на посольство РФ в Италии появилась информация, что в результате аварии эскалатора на станции Repubblica в римском метро, ​​по уточненным данным, пострадали и были госпитализированы четверо граждан Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3093076
 
   
 Топ комментарии
 
Живое подтверждение анекдота, как рузький сидя на суку пилил его.
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кто выпустил этих свиней из свинарника ??!!!!
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кацапская пьянь и скотобыдло !!
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Живое подтверждение анекдота, как рузький сидя на суку пилил его.
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Всему миру уже понятно, кто такие кацапы. Нужно запретить этим свиньям въезд в ЕС. И Украине давно уже пора это сделать или хотя бы ввести визы для них.Но эта власть уже ничего не сделает.
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Канэшна. не сделает, но вот скоро придет Юля,Толя, бла-бла-бла..Саша, Юра(нужное подчеркнуть) и сразу визы для них введет, в течении года повысят зарплату и пенсии до европейского уровня, в первый же месяц снизят тарифы, вернут советские цены и выполнят прочие ваши хотелки Десятки п'яних росіян спровокували аварію на ескалаторі, - глава МВС Італії - Цензор.НЕТ 953
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Там ещё пострадала Пи О та с укр паспортами болелы цска и ЭТО ХТО?
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Это несколь ко сепаров с лугандонии или с шоколадного братства идиоты.
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От тут ти не правий, це все бандеро-італійські гади загнали мирно стрибаючих свинорусів на зламаний ескалатор, і цей ФошиЗтвуючий ескалатор, повідривав та поламав їм лапки.
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Две русские беды - дураки и дороги компенсируются одним русским счастьем - водкой! Пьяным дуракам состояние дорог пофигу!
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Пфффф, НЕ пьяный руский, это нонсенс, это анриал
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кто выпустил этих свиней из свинарника ??!!!!
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Ну, одно из двух: либо они таки допрыгались (кто скачет, тот москаль), либо кто-то наверху русофоб...
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говорят что скакнули разом на эскалатор
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Вот именно, десятилетиями эскалатор работал норм, прилезли рюзьге вонючие свиньи и поламали.. взыскивайте со свиней всё что причитается
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Запретите въезд этим дебилам, дальше Воронежа....пока он не вернется...в родную гавань
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И что делали украинские граждане среди болельщиков цска?
Еще один пример того, что любая близость с "русским миром" чревата для жизни и здоровья.
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Футбольний Мундіаль-2018 показав, що презервативів в Україні і без Крима з Донбасом достатньо!
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Лугандонцы тоже идут как граждане Украины
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Давайте признаем, итальяшки сами виноваты в этом. Разве они не знали, что кацапы это не люди, а человекоподобные свино-собаки? Да прекрасно знали, так на кой хрен им было визы открывать? Ну теперь пусть пожинают плоды
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не гони, итальянцы не виноваты в непредсказуемости гостей
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Ахахха, а то кацапы ведь обычно адекватные, а тут что-то пошло нет так? Десятки п'яних росіян спровокували аварію на ескалаторі, - глава МВС Італії - Цензор.НЕТ 1621
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Ой, странно как-то. Салвини, который совсем недавно во время поездки в Москву заявил, что в Москве чувствует себя как дома, Салвини, для которого хуйло - кумир и пример для подражания, Салвини, который обещал сделать все от него зависящее, чтобы снять с кацапстана санкции, и вдруг такое заявил? Нет, что-то тут не то.
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Це він так робив, поки "руськімір" до нього додому не приїхав, а як приїхав - то зовсім "інших пісень заспівав"! (Іншими словами: "путін хороший, тоді коли він нівичить чужу Україну, а коли доходить справа до рідної Італії, тоді одразу Хелп!!!")
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Года два назад здесь читал примерно следующее: "Мужчина в Запорожье спрашивает знакомого, "беженца" с Донецка:
- Ты же "топил" вовсю за "русский мир", Путина звал - чего же ты сюда приехал?
- Так ведь "русский мир" в Донецк пришёл...".
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Ні, швидше за все вину буде звалено на тих кількох ватних громадян України, які були серед кацпських уболівальників. Тобто тепер розумію, що хоче казати Салвіні. Для нього це чудова нагода дискредитувати Україну та підмахнути хуйлу.
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може той салві сидить на стаканюрі горілки?
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у ескалатора своя думка з цього приводу, яка не співпадає з думкою Салвіні.
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Им было стыдно, что они маскали и они стали скакать.
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Обезъяны на прогулке. Лучше бы они были бедными как раньше.И имели железный занавес.
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Який поворот: голова МВС Італії Сальвіні який бігав у футболці з хутіними по москвабаду звинувачує расеян, дішло що таке сруцький мір в Італії)
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"Болельщики!(Росіянські!!!) Вели себя спокойно!!!" Вірю!!!
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возможно, эскалатор сломался из-за того, что фанаты прыгали на ленте.Источник: https://censor.net.ua/p3092998

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хорошо где нас (рузькых) нет... а где есть, беда случается!
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Горячее фото рассейских болельщиков с эскалатора.
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Як то кажуть і до ворожки не ходи, якась руська скотиняка в кінці ескалатора врубила максимальну швидкість,там ричаг прямо на панелі.Італійці повинні знати,що таких любих кацапських друзів у метро не пускають практично ніде,а ходять пішки в оточенні поліції.
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видимо они решили посмотреть на "шпили" прямо на эскалаторе! и бедняга этого не выдержал Десятки пьяных русских спровоцировали аварию на эскалаторе, - глава МВД Италии - Цензор.НЕТ 8508
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Эскалатор расчитан на людей,а не на средний и крупный скот.
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Эскалаторы для людей, а не для рассеян.
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"Некоторые очевидцы утверждают, что болельщики, а именно они в момент аварии находились на эскалаторе, вели себя спокойно" - когда это конченные фанаты веси себя спокойно, темболее кацапы?
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По ПукинТВ уже объявили, что виноваты украинцы, они начали прыгать!
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А вот как касабы пишут об этом инциденте Десятки пьяных русских спровоцировали аварию на эскалаторе, - глава МВД Италии - Цензор.НЕТ 6767
Десятки пьяных русских спровоцировали аварию на эскалаторе, - глава МВД Италии - Цензор.НЕТ 4477
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пускайте по больше кацапов тупых и пьяных и будет вам счастья Итальянцы
что у вас там еще не сломано?
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Вобще-то, насколько я помню, это англичане несут своего болельщика после избиения кацапскими "ихтамнетами". Он после этого скончался, кстати.
Так что не смешно.
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да вы правы не смешно и не удачная картинка
но я об это и пишу ибо кацапы Гб ники приехали и убили этих людей
и после 16 года их пускают в ЕС
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Это да.
Англичан в свое время здорово наказали, так их хулиганы из Англии теперь ни ногой. А с кацапами чет нянчатся.
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А не тот ли это министр, который любит Россию?
П.С. Кстати, среди пьяных какцапов оказались и украинские фанаты ЦСКА. Это подтвердил наш консул.
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А ЧТО, У НАС ТОЖЕ РУССЬКИЙ МИР МНОГО ЛЮБИТЕЛЕЙ.
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Вот на них, якобы "псевдоболельщиков", и будет все свалено. А якобы настоящие кацапские болельщики - бедные жертвы.
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пол страны кацапов у нас пока ещё никто не отменял ...
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Сам видел: Турция. Кемер. Крепкий такой мужик выбирает футболки и т.п. Турок-продавец вокруг него крутится: " О, вы наверное спортсмен? Бокс?" Мужик: "Нет, в армии служу". Какой-то прыщ породы лишнехромосомных вмешивается в разговор: "Конечно, русская армия - лучшая в мире!" А мужик так спокойно, глядя в глаза: "Ага, Добровольческий украинский Корпус, батальон имени Степана Бандеры". Вы даже не представляете как быстро могут бегать прыщи! Слава Украине.
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Вот и граждане Украины, о которых теперь Климкину заботиться надо.
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кто то забыл 16 год и убийства кацапами европейский болельщиков ?
или тока я не зыбыл как под видом болельщиков туда поехали ГБ ня умеющая драться ?
Это вам за ваш пиздешь про Крым
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Чинуша и в Африке чинуша. На видео видно что все стоят спокойно. В такой тесной толпе нереально даже подпрыгнуть.


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Alexander Platz 141cedc6
Що, свино-пси стоять спокійно? А чому ж інші люди, окрім козломордої кацапні не постраждали? Думаю тому, що ЛЮДИ знаходились на значній відстані від лишньохромосомних виродків. Тому вони і не постраждали.
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достаточно было прыгнуть тем, которые в первых рядах кто прыгнул тот и получил сполна - бумеранг с поправкой на все те беды что их паршивый народец по всему миру натворил
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В этом случае должна была сработать блокировка и эскалатор должен был остановиться. А раз этого не произошло, то это вина обслуживающей компании.
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А будете знать как путать геев с 3/14дарасами...
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А премьер Салвини в больничку бояры им не принесёт?
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Европейцы мазохисты, вместо того что бы отгородиться от мокшан, они продолжают их к себе пускать. Мокшане - выжившие неандертальцы, похожи на людей, но интеллект не многим выше горилл.
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Хорошо хоть Колизей не розвалили до конца. Это блин гунны еще те.
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Просто хтось з расєйців зміг прочитати, що на ескалаторі заборонено скакати.
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слово "пьяных" тут можно было не добавлять .. и так это понятно ...
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Часто пишут россботы везде и всюду--Хочу спросить «свидомых», ну что, допрыгались кастрюлеголовые? Теперь мы знаем как работает всемирный бумеранг .Пришла ответка)))))))
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Рушеш швайне. А що ви хочете. Вони по розвитку повинні ще залишатися в первобитному суспільстві, а їх Орда витягнула та почала розвивати. Одягла їх в свій одяг, спустила з дерев. А потім вони встибздили назву та історію Русі. Хоч в яку одежу не вдівай червяка, воно червяком і буде.
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Покажите видео, где они прыгали? Пока что на Ютюб есть видео, где люди просто стояли и эскалатор стремительно двигался. Потом все начали падать внизу. Давайте не будем такими же как раиса24. Покажите факты, что прыгали!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДесятки пьяных русских спровоцировали аварию на эскалаторе, - глава МВД Италии
 
 
 
 
 
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