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 Во вторник от пули снайпера под Волновахой погиб воин 128-й ОГПБр Александр Ур, - Закарпатская ОГА

В районе проведения Операции Объединенных Сил вблизи населенного пункта Волноваха Донецкой области 23 октября погиб украинский военный из Закарпатья Александр Ур.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Закарпатской облгосадминистрации.

"Во вторник, 23 октября, в зоне проведения операции Объединенных Сил вблизи населенного пункта Волноваха Донецкой области от пули снайпера погиб военный 15-го отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной горно-пехотной бригады старший солдат Александр Ур 1984 года рождения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Александр Ур проходил военную службу по контракту, у него остались жена и годовалая дочь. Похоронят военнослужащего в Запорожье, где сейчас проживает его семья.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093072
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо вторник от пули снайпера под Волновахой погиб воин 128-й ОГПБр Александр Ур, - Закарпатская ОГА
 
 
 
 
 
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