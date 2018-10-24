EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  719  11
Материалы по теме:
Все про:Путин (24319) Россия (70849) санкции (7020) Бутусов Юрий (1525)

 Путин признал, что попытка силовыми методами сменить украинскую власть провалилась, - Бутусов о санкциях России

Составление списков нежелательных лиц приведет к ответным мерам со стороны Украины. Общество поймет, что Россия не хочет быть партнером Украины, что РФ нацелена на конфликт. Таким образом, круг активных антироссийских политиков будет расширяться.

Об этом в своем блоге пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Читайте: Медведев раскрыл суть антиукраинских санкций

"Браво, Кремль! Путин признал победу Украины в войне. Что означают санкции РФ против Украины? Путин признал, что попытка силовыми методами сменить украинскую власть провалилась, политика РФ в Украине потерпела крах. Для США санкции против РФ это инструмент наказания Путина рублем. А санкции РФ против Украины означают постройку непреодолимого в перспективе барьера, который будет все выше и выше. "Гибридная" войны нацелена на поглощение Украины, а санкции - это отторжение. Россия отказывается от поглощения Украины и начинает выстраивать противостояние с нами как с независимым государством. Да! Это полностью отвечает целям и украинской политики. Значит, мы выстояли в тяжелейшей борьбе", - отметил журналист.

"Кремль признал, что православная церковь в Украине - это политический вопрос, и инструмент российской политики, и пошел на открытый конфликт, который, несомненно, придаст дополнительную политическую динамику процессу создания независимой и единой украинской православной церкви. Разрыв многих существующих экономических связей, и блокада новых проектов экономической кооперации Украины и РФ. Теперь риски очень высоки, и наш бизнес продолжит сворачивание активности в РФ, все более активным станет переориентирование на Запад и Европу. Украинская экономика с трудом отрывается от РФ, и разрыв связей по инициативе РФ делает этот процесс максимально масштабным", - подчеркнул главред "Цензор.НЕТ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о санкциях РФ против Украины: Путин уже говорил, что украинский народ остается братским, за исключением "неудачных представителей"

"Составление списков физических лиц, которые действуют против интересов РФ - это сразу позволит определить кто сделал достаточно, чтобы считаться настоящим врагом кремлевского мира. Украинские политики-патриоты теперь получат важную строку в биографии - был ли под российскими санкциями? Составление списков нежелательных лиц приведет к ответным мерам со стороны Украины. Общество поймет, что Россия не хочет быть партнером Украины, что РФ нацелена на конфликт. Таким образом, круг активных антироссийских политиков будет расширяться", - резюмировал Бутусов.

Напомним, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц России.

В указе, опубликованном на сайте Кремля, президент дал ряд поручений "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации".

Источник: https://censor.net.ua/n3093071
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Боюсь сглазить: начали понимать, что мы не одиннарот?
 показать весь комментарий
 
 
в кремле всегда это знали, но сейчас поняли что от этой риторики никак пользы для них нет
 показать весь комментарий
 
 
На росТВ озвучили коварный план на случай гибели Путина
 показать весь комментарий
 
В России решили создать систему автоматического ответа на случай ядерного удара США и гибели президента Владимира Путина.Соответствующее предложение озвучил российский политолог Сергей Марков на одном из российских телеканалов
 показать весь комментарий
 
 
Видать, табакерка закуплена и стоит на ночном столике в спаленке гномика.
 показать весь комментарий
 
 
Путин это мразь.
И от того что он что-то признал или не признал,он лучше не станет.
По этому,меньше вспоминайте эту тварь...
 показать весь комментарий
 
 
согласен, слишком много внимания получает эта маленькая какашка
 показать весь комментарий
 
Теперь увидим, какие гниды завопят, что надо налаживать отношения с рассией. Кто из них станет страдальцем от санкций.
 показать весь комментарий
 
 
У Хуйла пукан начинает побаливать от санкций😂 Да и верные пропагандоны резко переобуваются и гонят на сЦаря (Максим Шевченко не хочет в рай) 😂
 показать весь комментарий
 
 
Секта , начинайте сдувать пыль с методичек про липецк....
 показать весь комментарий
 
 
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства готов совершить поездку в США, однако конкретных решений по данному вопросу на данный момент нет, передает РИА «Новости». Путин признал, что попытка силовыми методами сменить украинскую власть провалилась, - Бутусов о санкциях России - Цензор.НЕТ 148
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин признал, что попытка силовыми методами сменить украинскую власть провалилась, - Бутусов о санкциях России
 
 
 
 
 
 вверх