 Трагедия в Керчи: в больницах оккупированного Крыма остаются 25 пострадавших

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе так называемого минздрава Крыма.
"Состояние пострадавших в трагедии в колледже в Керчи остается стабильным, ухудшения здоровья нет. По состоянию на утро среды в больницах республики находятся 25 человек", - сообщила собеседница агентства.
Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.
Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.
Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".
Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.
РЕЗНЯ В КЕРЧИ. ВСЕ ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ
https://youtu.be/j90SAQV9VqA
КЕРЧЬ: теракт боевого отряда приписали юнцу.
https://youtu.be/NEM2dc0dIZg