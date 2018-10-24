 Трагедия в Керчи: в больницах оккупированного Крыма остаются 25 пострадавших

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе так называемого минздрава Крыма.

"Состояние пострадавших в трагедии в колледже в Керчи остается стабильным, ухудшения здоровья нет. По состоянию на утро среды в больницах республики находятся 25 человек", - сообщила собеседница агентства.

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Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.