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Все про:взрыв (4137) Харьковщина (1207)

 Под Харьковом мужчина подорвался на осколочном снаряде у себя в огороде. ФОТОрепортаж

38-летний мужчина скончался на месте от полученных ран.

В Харьковской области в городе Мерефа на огороде частного домовладения прогремел взрыв, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.

"Трагедия произошла 23 октября в 18:50 в городе Мерефа", - говорится в сообщении.

В результате инцидента 38-летний владелец квартиры погиб на месте. Также были повреждены забор и окна дома.

Под Харьковом мужчина подорвался на осколочном снаряде у себя в огороде 01
Под Харьковом мужчина подорвался на осколочном снаряде у себя в огороде 02
Под Харьковом мужчина подорвался на осколочном снаряде у себя в огороде 03
Под Харьковом мужчина подорвался на осколочном снаряде у себя в огороде 04

Как выяснилось, произошел взрыв осколочного снаряда.

В свою очередь, соседи рассказали полицейским, что иногда видели мужчину с металлоискателем.

Сейчас с места происшествия изъяты фрагменты металла, которые направлены на исследование. Факт происшествия внесен в Журнал единого учета правонарушений. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник: https://censor.net.ua/n3093069
 
 
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПод Харьковом мужчина подорвался на осколочном снаряде у себя в огороде. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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