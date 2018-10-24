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 Политика Украины, Общество
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 Порошенко подписал указ о праздновании в 2018 году годовщины Революции достоинства

Президент Украина Петр Порошенко подписал указ "О праздновании в 2018 году Дня достоинства и свободы".

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства в среду, передает Цензор.НЕТ.

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"Указ выдан с целью надлежащего празднования в 2018 году Дня достоинства и свободы, в связи с пятой годовщиной начала массовых акций общественного протеста, которые состоялись во время Революции достоинства в ноябре 2013 года - феврале 2014 года, чествования гражданского подвига участников Оранжевой революции и Революции достоинства", - говорится в сообщении.

Актом поручено Кабинету министров образовать оргкомитет по подготовке и празднованию в 2018 году Дня достоинства и свободы, утвердить и обеспечить выполнение соответствующего плана мероприятий.

Отдельно правительству определено задание принять вместе с Киевской городской государственной администрацией меры по обеспечению Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства оборудованными помещениями для размещения экспозиций и хранения музейных предметов.

Источник: https://censor.net.ua/n3093067
 
   
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Куди ж ти дурень дивився, коли він по твоїй тупій голові ліз?
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Вже піздно, лягай тепер сам під бульдозер. Там твоє місце.
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Ну якщо ти справжній кІзяк, то давай тоді краще поговоримо про те, як краще має розпадатися Росія: шоб спочатку Кубань і Кавказ відділились, і вже потім Урал с Сибіром. Чи краще шоб Черноземье перше з составу відійшло? Щоб кацапам жерти не було чого, а у нас вже був коридор до Казахстану. Яка твоя думка з цього приводу?
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Порошенко подписал указ о праздновании в 2018 году годовщины Революции достоинства

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А революцию против Порошенка, тоже назовут Революцией Достоинства?
Или все таки-переворотом?
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Порядок. Ещё одна 146-ая рехворма в кармане у Гидранта.
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Спитай краще чи нехоче він зробити, щоб літо було не три місяці, а вісім. Порошенко підписав указ про святкування в 2018 році річниці Революції Гідності - Цензор.НЕТ 2815
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В самой бедной стране Европы могут доминировать достоинство и свобода? Маразм крепчает, по мере приближения выборов....
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Це просто пздц. 11 гектар волинського кордону віддано в приватні руки для побудови митного терміналу. І не просто приватні, а російському олігарху, депутату госдуми РФ Бабакову.
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Вже ніщо не допоможе бо як можливо прожити на пенсію 1557. з часів януковича та ще й без супсидії будь хто тільки не ці
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На днях администрация президента приобрела два автомобиля Mercedes-Benz S 560, стоимостью 10 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН… За эти машины заплатили именно мы с вами…

Порошенко підписав указ про святкування в 2018 році річниці Революції Гідності - Цензор.НЕТ 9507
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Пригласи ахметушку и вместе отметите.Помянёте погибших...?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал указ о праздновании в 2018 году годовщины Революции достоинства
 
 
 
 
 
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