EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  197  2
Все про:НАТО (6055) ракеты (668) Россия (70849) ядерное оружие (573) Столтенберг (600)

 Не думаю, что европейские союзники развернут больше ядерного оружия в ответ на нарушение РФ ракетного договора, - Столтенберг

Союзники стран НАТО не будут развертывать больше ядерного оружия в Европе в ответ на нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в среду на пресс-конференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

"Я не предполагаю, что европейские союзники развернут больше ядерного оружия в ответ (на нарушения Россией ДРСМД - ред.)", - заявил Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп угрожает нарастить ядерный арсенал для противодействия России и Китаю, - Reuters

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что намерен вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Этот ракетный договор подписали в 1987 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров, а также их испытание и развертывание.

Источник: https://censor.net.ua/n3093066
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не думаю, что европейские союзники развернут больше ядерного оружия в ответ на нарушение РФ ракетного договора, - Столтенберг
Недоразумение под названием европейские союзники можно называть союзниками только условно.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНе думаю, что европейские союзники развернут больше ядерного оружия в ответ на нарушение РФ ракетного договора, - Столтенберг
 
 
 
 
 
 вверх