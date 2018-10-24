 Не думаю, что европейские союзники развернут больше ядерного оружия в ответ на нарушение РФ ракетного договора, - Столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в среду на пресс-конференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

"Я не предполагаю, что европейские союзники развернут больше ядерного оружия в ответ (на нарушения Россией ДРСМД - ред.)", - заявил Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп угрожает нарастить ядерный арсенал для противодействия России и Китаю, - Reuters

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что намерен вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Этот ракетный договор подписали в 1987 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров, а также их испытание и развертывание.