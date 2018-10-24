 В Украине растет количество случаев заболевания корью: за неделю вирус поразил 781 человека, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Заболеваемость корью среди детей остается высокой. Наибольший прирост заболеваемости корью наблюдается как раз в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший (Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская области). Риск заболеть увеличивается и через совместное пребывание детей школах и детских садах. Поэтому очень важно, чтобы дети были вовремя привиты по Календарю профилактических прививок", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что вакцинированные дети не могут посещать школы и детские сады: Минздрав Украины и Минобразования в совместном официальном письме напомнили председателям областных и Киевской городской государственных администраций о существующих нормах закона (ст.15 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней").

"Больше всего болеют корью дети в возрастной категории 5-9 лет (их доля составляет почти 32% всех детей). Это те дети, которые не получили вторую дозу КПК вовремя, из-за чего у них не выработался иммунитет к болезни. В рамках усиленной иммунизации процент детей, которые вовремя получили первую дозу КПК, составляет 31,3% (меньше всего - в Черновицкой, Одесской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях). А процент детей, которые вовремя получили две дозы, еще меньше - 25,5% (меньше всего - в Запорожской, Тернопольской, Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях)", - говорится в сообщении.

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Также в Минздраве добавили, с начала года корью заболели 33937 человек - 13398 взрослых и 20539 ребенок.

"Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 6718 человек: 2037 взрослых и 4681 ребенок), Ивано-Франковской (всего 3298 человек: 911 взрослых и 2387 детей), Закарпатской (всего 3251 человек: 612 взрослых и 2 639 детей), Одесской (всего 2501 человек: 1251 взрослый и 1250 детей), в Киеве (всего 2325 человек: 1453 взрослых и 872 ребенка) и Тернопольской (всего 1916 человек: 694 взрослых и 1222 ребенка) областях.

Всего с начала года от осложнений кори умерло четырнадцать человек: десять детей и четверо взрослых.