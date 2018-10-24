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 Политика Украины
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 Народный депутат организовал хищение $20 млн у "Ощадбанка", задержаны 10 человек, - САП

Под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективы Национального антикоррупционного бюро Украины расследуют уголовное производство о завладении 20 млн долларов государственного банка, которое организовал народный депутат и выполнили его близкие родственники и бизнес-партнеры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на странице в Facebook.

"Один из народных депутатов организовал в конце 2013 года завладение путем злоупотребления служебным положением руководителями подконтрольного ему предприятия средствами государственного банка в сумме 20 млн долларов под предлогом получения кредита", - говорится в сообщении.

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В САП отметили, что указанные средства необходимы были для покупки корпоративных прав одного из предприятий на побережье Черного моря. Поскольку размера обеспечения для выдачи кредита было недостаточно, по предварительному сговору с работниками банка соучастники составили договор о якобы поставке товара, по которому право требования денежных средств на сумму свыше 100 млн гривен было передано в качестве обеспечения кредита.

Отмечается также, что после принятия в конце рабочего дня решений кредитного комитета и правления банка о выдаче кредита, ночью соответствующий договор был безотлагательно подписан. Полученные кредитные средства были перечислены на счета в иностранных банках и использованы для приобретения корпоративных прав одного из предприятий на морском побережье. Указанные корпоративные права в дальнейшем распределили между сыном, дочерью и бывшим бизнес-партнером депутата.

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В САП отметили, что кроме потери средств вследствие безосновательной выдачи кредита, банковское учреждение также понесло убытки на сумму сформированного резерва – более 130 млн гривен.

Сейчас задержаны в общем 10 человек, им сообщено о подозрении и готовятся ходатайства об ограничительных мерах. Представление о разрешении на привлечение народного депутата к уголовной ответственности направят генеральному прокурору.

Народный депутат организовал хищение $20 млн у Ощадбанка, задержаны 10 человек, - САП 01

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Как сообщает пресс-служба НАБУ, среди подозреваемых – два действующих и один бывший чиновник государственного банка "Ощадбанк".

"Речь идет о бывшем директоре департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас – заместитель председателя правления "Ощадбанка"), бывшего начальника управления проектного финансирования "Ощадбанка" (уволился в 2015 году из госбанка), бывшую начальницу отдела управления проектного финансирования "Ощадбанка" (в настоящее время – руководитель указанного управления госбанка)", – сообщили в НАБУ.

Другие подозреваемые - бенефициары группы компаний "Креатив" и ряд бывших должностных лиц этого холдинга. Туда же угодил государственный оценщик.

Детективам НАБУ удалось выяснить, что в период с 2013 по 2015 годы должностные лица компаний "Креатив", будучи в сговоре с высокопоставленными служащими государственного банка, подделали необходимые документы, по которым получили кредит в размере $ 20 миллионов якобы для "покупки семян подсолнечника".

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Получив кредит, владельцы "Креатива" вывели государственные деньги на счета компаний-"прокладок", зарегистрированных в Белизе и Швейцарии, после чего за счет этих денег оплатили покупку корпоративных прав компаний, располагающих ценным недвижимым имуществом.

"Детективы НАБУ имеют доказательства, что, принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица "Ощадбанка" опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась с их же участием", – отметили в НАБУ.

Детективы Антикоррупционного бюро осуществляют неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.

Источник: https://censor.net.ua/n3093060
 
   
 Топ комментарии
 
Тю, удивили. Ющенко в прошлом веке так гос банк "Украина" обанкротил и президентом стал. Может и этих выдвинем.
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Якщо "Креатив" - то це славік бєрьозкін.. Дуже полюбляв кидати на гроші.. З Кропивницького..
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Звісно якийсь з ригошиколадних чи кролів. Голова Ощадбанку - Пишний - креатура Кроля. Ім'я депутата - в студію!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Народный депутат организовал хищение $20 млн у "Ощадбанка", задержаны 10 человек, - САП - Цензор.НЕТ 3939
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Якщо "Креатив" - то це славік бєрьозкін.. Дуже полюбляв кидати на гроші.. З Кропивницького..
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В долгах, как в шелках: "бедные" богачи Украины.
https://infokava.com/54769-v-dolgah-kak-v-shelkah-bednye-bogachi-ukrainy.html
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Тю, удивили. Ющенко в прошлом веке так гос банк "Украина" обанкротил и президентом стал. Может и этих выдвинем.
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Помню. В Кремне силовикам не могли выплатить зарплаты и денежное довольствие. Потом чекисты свое вышибли и налоговая (со "штрафами"), насет МО не знаю Народный депутат организовал хищение $20 млн у "Ощадбанка", задержаны 10 человек, - САП - Цензор.НЕТ 490
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На короткій нозі з силовиками з кацапськими?
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Так в нас це головний тест для кандидата у президенти(підтверджено фактами і часом).
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Я так понял, имя узнаем когда он будет за границей?
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Читать не умеешь? Только писать?
В Цензоре ранее написано:
Собственниками "Креатива" до августа 2015 года были народный депутат Станислав Березкин (Воля народа) и его сын Максим. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3093030
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Ты просто зрадофил, так что ты не так понял.
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Звісно якийсь з ригошиколадних чи кролів. Голова Ощадбанку - Пишний - креатура Кроля. Ім'я депутата - в студію!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Народный депутат организовал хищение $20 млн у "Ощадбанка", задержаны 10 человек, - САП - Цензор.НЕТ 3939
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Дурачкам не ведомо что Пышного в 13 году там и близко не было, кроме методички надо же еще и текст читать.
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Так-то воно так, тільки в статті є мова про двох діючих працівників ОБ , в банку не знають про це?
Речь идет о бывшем директоре департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас - заместитель председателя правления "Ощадбанка"), бывшего начальника управления проектного финансирования "Ощадбанка" (уволился в 2015 году из госбанка), бывшую начальницу отдела управления проектного финансирования "Ощадбанка" (в настоящее время - руководитель указанного управления госбанка)", Источник: https://censor.net.ua/n3093060
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Дурко, це тобі треба уважніше читати. При чому тут 2013 рік, якщо цей депутат - теперішній депутат, а тодішні співробітники банку пішли на підвищення, і зараз займають посади в Ощадбанку? "Йдеться про: колишню директорку департаменту корпоративного бізнесу держбанку (наразі - заступниця голови правління АТ "Ощадбанк"); - колишнього начальника управління проектного фінансування АТ "Ощадбанк" (звільнився у 2015 році з держбанку); - колишню начальницю відділу управління проектного фінансування АТ "Ощадбанк" (наразі - очільниця зазначенного управління держбанку)", - повідомили в НАБУ."
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Цей Егор напевне з тролів ОБ, в яких задача відмазувати Пишного
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Швидше за все він так недолуго намагається відмазати Порошенка.
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да нихрена им не будет - Югику долю занесут и дело закроют за отсутствием состава преступления
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Интересно, когда - нибудь кого - нибудь накажут ? Или все судьи возьмут самоотвод ?
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Обычная история депутатских будней.
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Интересно, кого стрелочником назначат? Ну не нардепу же сидеть.
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Борці з корупцією почекають, допоки хапливий народний депутат щезне із України.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНародный депутат организовал хищение $20 млн у "Ощадбанка", задержаны 10 человек, - САП
 
 
 
 
 
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