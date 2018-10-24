 Недостатки в предупредительно-профилактической работе с молодежью, - российские оккупанты назвали причину керченской бойни

Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
"Хотел бы обратить внимание на повышение качества предупредительно-профилактической работы с молодежью, обеспечение безопасности образовательных учреждений. Показательной с точки зрения неэффективной организации этой работы стала трагедия, произошедшая на прошлой неделе", - заявил он.
Патрушев напомнил, что трагедия в Керчи стала не первым случаем нападения учащихся на своих сверстников. "Учитывая эти факты, необходимо провести тщательный анализ условий и обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, связанных с гибелью ни в чем не повинных людей, тем более детей", - резюмировал он.
Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.
Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.
Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".
Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.
что то типа юнармии, лень искать...
Воспитание в скаутинге ведется при помощи скаутского метода. Основа скаутского метода заключается в следующем:Воспитание на основе обещания. Каждый участник добровольно берет на себя обязательство соответствовать тому образу, который заложен в обещании и законах. А именно - осознание своего долга перед Богом, гражданского долга и долга перед самим собой.
Патрульная система или система микрогрупп.Личный рост участников (стимулирующие и развивающие программы) - специальные программы, призывающие участников к самосовершенствованию через развитие, выполнение гражданского и духовного долга, через участие в местных, региональных национальных и международных проектах.
Применение новых и старых форм, таких как специальности, разрядная система, проектная деятельность, цикловые игры и пр.Деятельность на природе. Постоянная практика самоутверждения и развития с помощью активной деятельности на природе при проведении всевозможных разовых форм, традиционных, пионеринга - исследовательской деятельности.
Традиции (заложенные в начале движения, дополняемые самими участниками).«Обучение через дело» - метод, привнесённый в начале прошлого века из педагогики, когда основой обучения подразумевалось обязательное претворение теории в практику.
Поддержка взрослых. Генеральная задача для придания организации динамично развивающегося и общественного характера. Система руководства микрогруппами и курсы различных уровней, международный обмен опытом, ротация руководителей, ступеньки роста, звания, должности.