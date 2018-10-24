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 Недостатки в предупредительно-профилактической работе с молодежью, - российские оккупанты назвали причину керченской бойни

Причиной массовой бойни в керченском политехническом колледже стали недостатки в учебно-воспитательной работе с молодежью.

Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

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"Хотел бы обратить внимание на повышение качества предупредительно-профилактической работы с молодежью, обеспечение безопасности образовательных учреждений. Показательной с точки зрения неэффективной организации этой работы стала трагедия, произошедшая на прошлой неделе", - заявил он.

Патрушев напомнил, что трагедия в Керчи стала не первым случаем нападения учащихся на своих сверстников. "Учитывая эти факты, необходимо провести тщательный анализ условий и обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, связанных с гибелью ни в чем не повинных людей, тем более детей", - резюмировал он.

Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

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Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3093058
 
 
 Топ комментарии
 
Так вот в чем дело, а мы думали...
Недостатки в предупредительно-профилактической работе с молодежью, - российские оккупанты назвали причину керченской бойни - Цензор.НЕТ 4845
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предлагаю на базе Артека добавить к юному стрелку, юному подрывнику, дополнительный кружок - юный химик, на этом кружке предлагаю к освоению молодежи несколько направлений, один из самых популярных это "новичек","сибирская язва", а так же старый НО хорошо себя зарекомендовавший "зарин"
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У знаком был смех - кого-то поймали на работе за изготовлением наркотиков, так чинуши быстро подсуетились и написали дополнение к контракту, что-то вроде - обязуюсь не производить наркотических средств....
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предлагаю на базе Артека добавить к юному стрелку, юному подрывнику, дополнительный кружок - юный химик, на этом кружке предлагаю к освоению молодежи несколько направлений, один из самых популярных это "новичек","сибирская язва", а так же старый НО хорошо себя зарекомендовавший "зарин"
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а ничего, что подготовку во владении оружием и взрывчаткой, он проходил в крымском "Артеке" в этом году?!...
что то типа юнармии, лень искать...
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Если вы думаете, что раздувая "победобесие" и "ксенофобию" в обществе, вы занимаетесь "патриотическим воспитанием", то вы просто "ИДИОТ"... Проведу аналогию: у кого-то из классиков российской драматургии (то ли у Чехова, то-ли - у Станиславского), имеется высказывание: "Если в первом акте пьесы на стене висит ружьё, то в третьем оно обязательно выстрелит...". Тут то же самое - "если "накачивать" незрелые умы ненавистью, она должна обязательно искать "точку выплёскивания...". (И она не обязательно совпадёт с нужным, "воспитателям", направлением...).
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А где им взять воспитателей?Разве что из дыры выписать,чтобы по образу и подобию совпадали ментально.
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Почитал историю бойскаутов. Нигде нет даже намёка на обучение владения оружием

Воспитание в скаутинге ведется при помощи скаутского метода. Основа скаутского метода заключается в следующем:Воспитание на основе обещания. Каждый участник добровольно берет на себя обязательство соответствовать тому образу, который заложен в обещании и законах. А именно - осознание своего долга перед Богом, гражданского долга и долга перед самим собой.

Патрульная система или система микрогрупп.Личный рост участников (стимулирующие и развивающие программы) - специальные программы, призывающие участников к самосовершенствованию через развитие, выполнение гражданского и духовного долга, через участие в местных, региональных национальных и международных проектах.

Применение новых и старых форм, таких как специальности, разрядная система, проектная деятельность, цикловые игры и пр.Деятельность на природе. Постоянная практика самоутверждения и развития с помощью активной деятельности на природе при проведении всевозможных разовых форм, традиционных, пионеринга - исследовательской деятельности.

Традиции (заложенные в начале движения, дополняемые самими участниками).«Обучение через дело» - метод, привнесённый в начале прошлого века из педагогики, когда основой обучения подразумевалось обязательное претворение теории в практику.

Поддержка взрослых. Генеральная задача для придания организации динамично развивающегося и общественного характера. Система руководства микрогруппами и курсы различных уровней, международный обмен опытом, ротация руководителей, ступеньки роста, звания, должности.
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Ну фсе, кізда кацапам. Затягнуть гайки по саме небалуйся
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