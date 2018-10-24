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Все про:взрывчатка (618) граница (3104) Нацполиция (8354) Харьковщина (1207)

 Мужчина угрожал взорвать себя возле пункта пропуска "Гоптовка" на границе с РФ, - полиция

На полицейском блокпосту вблизи пункта пропуска Гоптовка (Харьковская обл.) на границе с РФ мужчина в машине угрожал себя подорвать.

Движение машин в направлении пункта пропуска Гоптовка (Харьковская обл.) возобновлено, у мужчины, угрожавшем себя взорвать на полицейском блокпосту, взрывных устройств не обнаружено, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Около часа назад на пост подъехала машина, из которой вышел мужчина и сказал, что его пассажир угрожает себя взорвать... Этот пассажир пошел на контакт, к нему сел в машину замначальника управления СБУ, они стали беседовать. Беседа касалась религиозных тем - что идет второе пришествие, все в матрице. Мужчине предложили продолжить беседу на блокпосту. В ходе личного досмотра взрывных устройств не обнаружено. Под курткой у него находился кулек с книгами", - сказал О.Бех.

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По его словам, угрожавший себя взорвать - мужчина 1985 г.р., ранее к уголовной ответственности не привлекался, по предварительной информации на учете у психиатра не состоял.

Сейчас решается вопрос о внесении информации о происшествии в ЕРДР.

Кроме того, полиция планирует обратиться в суд с просьбой направить мужчину на психиатрическую экспертизу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093055
 
 
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По его словам, угрожавший себя взорвать - мужчина 1985 г.р., ранее к уголовной ответственности не привлекался, по предварительной информации на учете у психиатра не состоял. Источник: https://censor.net.ua/n3093055
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Цей чоловік раніше не був на обліку у психіатра, а тепер буде. У нас таких в Україні вистачає, бо вони готові вбивати просто так своїх громадян, підбурюють до ненависті за національно ознакою...
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Посадите его в магину к той мертвой бабке. Пусть вдвоем посидят.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчина угрожал взорвать себя возле пункта пропуска "Гоптовка" на границе с РФ, - полиция
 
 
 
 
 
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