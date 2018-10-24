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 Политика Украины
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 Польша продолжит защищать интересы Украины на международной арене, - Чапутович на встрече с Климкиным

Польские власти постоянно поддерживают Украину в ее конфликте с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское Радио", об этом заявил глава польского МИД Яцек Чапутович в ходе встречи со своим украинским коллегой Павлом Климкиным в Варшаве. Киев, однако, опасается, что Россия будет стремиться углубить дестабилизацию на востоке Украины.

Министр Яцек Чапутович подчеркнул, что Польша продолжит защищать интересы подвергнувшейся нападению Украины на международной арене.

"Мы продолжим поднимать вопрос незаконной аннексии Крыма и вооруженной агрессии России на востоке Украины на форуме международных организаций, членами которых является Польша, прежде всего, Совета безопасности ООН, ОБСЕ, ЕС и НАТО", - сказал глава польской дипломатии.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил за постоянное напоминание о российской агрессии на форуме Совета Безопасности ООН, выразив одновременно опасения, что Россия сделает все возможное, чтобы дестабилизировать Украину в ходе парламентских и президентских выборов в следующем году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия будет делать абсолютно все, чтобы дестабилизировать Украину перед выборами, - Климкин

Оба министра высоко оценили развитие двусторонних отношений как в области экономики, так и в общественных отношениях.

"Мы хотим, чтобы украинцы чувствовали себя хорошо в нашей стране", - заявил Яцек Чапутович, добавив, что в Польше проживают более полутора миллиона украинцев.

Главы дипломатии Польши и Украины также договорились о необходимости улучшения ситуации на пограничных переходах. Украина рассчитывает, в частности, расширить функционирование совместного таможенного контроля с четырех до восьми пунктов.

Источник: https://censor.net.ua/n3093053
 
   
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Что за брехня !!! Зачем так врать ! Я проработал в Польше 4 месяца в этом году и даже не слышал про такое . Поляки часто относятся к нашим работникам лучше чем у нас в Украине начальство к подчиненным ! Наоборот , я слышал истории от людей , когда их кидали на деньги укр работодатели и они уезжали в Польшу что бы с таким не сталкиваться ! В Польше жилье предоставляется бесплатно часто , кое где и кормят , авансы дают когда попросишь . А человеческое отношение в 100 раз лучше - нас из-за жары снимали с работы а мы не хотели . А в Харькове всем наплевать шо жара на много больше - никому бы и в голову такое не пришло ! Какое наглое пропагандистское вранье ! Тарифами грабительскими обложили , платят копейки и еще хотят шоб мы тут сидели на голодном пайке в злыднях !
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Ляхи не доброе задумали, видать Львов обратно хотят отобрать, пока Садовой его мусором окончательно не завалил!
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