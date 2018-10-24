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 Общество
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Все про:мигранты (553) Польша (4549) миграция (189) заробитчане (273)

 Людей обманывают и выкидывают на улицу: Глава профсоюза рассказал о проблемах украинских заробитчан в Польше

Польша – одна из самых популярных стран для украинских заробитчан. Почти половина украинцев в стране работает нелегально и никак не защищена.

Простой украинский работник, как бы он ни был оформлен в Польше – хоть с визой, хоть с договором, – как правило, не имеет никаких возможностей защитить свои права и себя. Об этом 112.ua рассказал глава профсоюза "Трудовая солидарность" Виталий Махинько.

Вместо заработков люди часто оказываются в ситуации, когда не имеют ни крыши над головой, ни средств к существованию и не могут уехать обратно в Украину. "Мы сейчас занимаемся случаем парня, которого в Польшу пригласил его давний знакомый. Он работал в пригороде Варшавы в такси Uber. Парень приехал по безвизу (на 90 дней). Работал 2 месяца. Ему предоставили жилье и автомобиль. Парень 2 месяца проработал, и ему сказали, что он должен 1500 злотых. Забрали у него паспорт и сказали, чтобы отрабатывал. В итоге у него сейчас нет паспорта, и он не может вернуться в Украину, при этом у него истекает срок разрешения на пребывание в стране. В посольстве он узнал, что за изготовление документа, по которому он может вернуться домой, нужно заплатить деньги, которых у него не было. Но, более того, ему негде жить и приходилось ночевать в машине. Сейчас ему предоставила жилье и купила продукты Международная организация миграции. Мы инициировали обращение в полицию. Вопрос уже решается", - рассказал Махинько.

Он уточнил, что, несмотря на то, что профсоюз был вынужден закрыть горячие линии в Польше (обращений было столько, что сотрудники были не в силах помочь всем), люди все равно находят контакты, и каждый день поступает до десятка обращений. В первую очередь помощь получают те, кто вступил в профсоюз еще в Украине, перед отъездом в Польшу.

По словам Махинько, одно из самых распространенных нарушений – это когда в большинстве случаев польские работодатели не выплачивают человеку последнюю зарплату: "Работник возвращается в Украину, к примеру, 3 сентября, и ему говорят, что 15 сентября ему вышлют деньги, но на самом деле ничего не происходит. Если повезет и на предприятие нагрянет проверка по его жалобе, работодатель разводит руками и говорит, мол, деньги вот, пусть приезжает и забирает. А у человека, например, закончилась виза или он по биометрическому паспорту приезжал на 90 дней (по закону затем должен находиться в Украине минимум 90 дней). А вот когда через три месяца он даже и вернется, с ним никто не станет разговаривать и денег не вернут. А деньги на дорогу будут потрачены".

Особенно несладко приходится мигрантам, которые заняты в сельском хозяйстве в Польше, говорит Махинько: "Члены нашего профсоюза на таких работах не заняты, и мы никому не советуем. В большинстве случаев людям приходится жить в селах в ужасных условиях. Часто их селят в бараки, где на десятки человек один душ, туалет – выгребная яма на улице. К тому же, например, на сборе клубники несколько дней зарабатываешь хорошо, затем начинаются дожди, и ты сидишь ни с чем, проедаешь уже заработанные деньги".

В Польше почти нет компаний, которые на 100% нормально работают с украинцами. Таких очень мало, и, не зная детально ситуацию на рынке труда, самостоятельно их найти невозможно, рассказывает глава профсоюза "Трудовая солидарность": "У большинства поляков, которые принимают на работу украинцев, есть свои координаторы. Мы их между собой называем надзирателями. И знаете, не так поляки, бывает, относятся к нам, украинцам, как наши соотечественники. Я в таких случаях вспоминаю рассказы бабушки о полицаях, когда они порой были страшнее немцев. Очень часто такие надзиратели просто ни во что не ставят украинцев, оскорбляют, матерят".

Если человек возмущается или жалуется, его могут просто выбросить на улицу. "При трудоустройстве многие агентства по найму в Польше подсовывают на подпись бумагу о расторжении договора по обоюдному соглашению, без претензий к работодателю… с открытой датой. И если что-то не так, например, человек возмущается условиями проживания или несправедливой оплатой, в бумагу просто вписывается дата", - говорит Махинько.

С этой проблемой сталкиваются десятки тысяч трудовых мигрантов из Украины.

Больше о проблемах украинских заробитчан за рубежом можно почитать в статье "Ты не человек, ты тень": Как обманывают украинских заробитчан за рубежом".

Источник: https://censor.net.ua/n3093052
 
 
 Топ комментарии
 
Опа, на второй круг вчерашний ужастик пошел😀
Эта новость протухла уже, дайте свежак, больше, больше трэша!😀
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Типичные страшилки про загнивающий запад и гейропку. Все в стиле хуйла.
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От пілять! А того "главу" про проблеми українців в Україні не цікавлять?! Скажімо, відповідність українських цін і тарифів українським зарплатам? Та хто б так масово в ту Польщу їхав, якби не свої гниди ненаситні!
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Опа, на второй круг вчерашний ужастик пошел😀
Эта новость протухла уже, дайте свежак, больше, больше трэша!😀
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Дякую тобі, Боже, за адекватних людей).
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Тогда почему так туда все наши ПРутся,должно хотят, чтобы поляки их обманули???
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Потому что не знают. А тем, кто знает, не верят. В свое время не верила я, точно так же потом не верили мне. Кидают везде, не только в Польше. Нужно такой вариант учитывать и иметь что-то типа запасного аэродрома, например, иметь возможность где-то занять денег, чтобы не пойти бомжевать, или родственников, друзей среди заробитчан, на которых можно опереться и тем временем искать другую работу. Как правило, такие вещи случаются только с новичками, по мере накопления опыта в такие ловушки уже не попадают. Еще одно: если тебе не заплатили за месяц, то потом тем более не заплатят ни за 4, ни за 6. Бессмысленно оставаться у такого работодателя и ждать, что, может, когда-нибудь и заплатит. Это кидалово. И работодатель не имеет никакого права отбирать паспорт. Скорее всего парню достаточно было пригрозить работодателю, что пойдет в полицию, и паспорт бы ему отдали мигом. Но парень этого явно не знал. Как и не знал того, что посольство обязано уладить данную ситуацию и как минимум отправить его домой с временным паспортом. Бывает, что люди теряют паспорт, не бомжевать же они идут, а обращаются в посольство. Кстати, когда я только приехала в Италию, заробитчане с набитыми шишками пардон, со стажем предупреждали сразу: по возможности никогда не носить с собой паспорт, а в случае надобности предъявлять фотокопию.
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Слава Богу адекватні люди є, всі все розуміють. Але на чийому полі Цензор грає??
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Очередная порция говна,от Пети и Гроси))
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Типичные страшилки про загнивающий запад и гейропку. Все в стиле хуйла.
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Дякую тобі, Боже, за адекватних людей).
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Неправда. Живые примеры говорят об обратном.
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Кидают...если им за это ниче не будет...относятся как к скоту, ибо сами душевные пи@арысы
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От пілять! А того "главу" про проблеми українців в Україні не цікавлять?! Скажімо, відповідність українських цін і тарифів українським зарплатам? Та хто б так масово в ту Польщу їхав, якби не свої гниди ненаситні!
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стаття за те, щоб люди юридично усе оформлювати, а якщо нелегал, то чекай на неприємності, які є насправді, тому треба нашім спецслужбам робити перевірки отих посередників, що людей у "рабство" відправляють, та підвищувати рівень життя в Україні, щоб меньше було спроб втікти людям!!! Слава Україні!!!
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Ахметов и ко. так пугают что бы рабы от них не увольнялись.
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Шо ты везде этого рыжего барана суешь?
Жить без него не можешь?
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То ли дело работа в строительных и монтажных организациях в Украине и на расеюшке...зарплату платят вовремя, на бабки никто не кидает, откаты не берут ...даже подсобный рабочий меньше чем 25 долларов день не получает...
Слава украинскому работодателю!!!
Слава украинским менеджерам!!!
Слава начальникам участков строительства!!!
Слава...Слава Слава
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Маленькие дети ни за что на свете
Не ходите в Африку гулять!
В Африке акулы в Африке гориллы
В Африке большие крокодилы
Будут вас кусать бить и обижать
Не ходите дети дети в Африку гулять
В Африке разбойник в Африке злодей
В Африке ужасный Бармалей!
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"А одна девочка поехала в Польшу на завод Жилет. Шесть дней в неделю, по 12 часов в день, сто злотых за день обещали.
Отработала неделю - подходит к старшей смены, полячке Магде, и говорит:
-Ну шо, Магда, где мои деньги?-
А Магда так странно посмотрела на девочку, и говорит:
-Пше-пше, ходжь зэ мно, пше-пше - и показывает, мол, иди за мной.
Пошла девочка за Магдой в подсобку, и больше её никто никогда не видел.
А потом ещё две девочки пропало, одна из Франковска, а вторая с Броваров" - рассказал глава профсоюза "Трудовая солидарность" Виталий Махинько.
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Кто этим придуркам виноват, почему не работают легально? А потом будут пенсию требовать.....
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Да заберите вы уже паспорта у быдла, пусть сидят в стойле и работают за похлёбку!!! Сколько можно скиглити??? Людей обманывают и выкидывают на улицу: Глава профсоюза рассказал о проблемах украинских заробитчан в Польше - Цензор.НЕТ 6341
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Что за брехня !!! Зачем так врать ! Я проработал в Польше 4 месяца в этом году и даже не слышал про такое . Поляки часто относятся к нашим работникам лучше чем у нас в Украине начальство к подчиненным ! Наоборот , я слышал истории от людей , когда их кидали на деньги укр работодатели и они уезжали в Польшу что бы с таким не сталкиваться ! В Польше жилье предоставляется бесплатно часто , кое где и кормят , авансы дают когда попросишь . А человеческое отношение в 100 раз лучше - нас из-за жары снимали с работы а мы не хотели . А в Харькове всем наплевать шо жара на много больше - никому бы и в голову такое не пришло ! Какое наглое пропагандистское вранье ! Тарифами грабительскими обложили , платят копейки и еще хотят шоб мы тут сидели на голодном пайке в злыднях ! Ну и рассмешили с этим враньем !
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Добре що в Україні трудове законодавство виконується
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1. 3 месяца это туристское посещение, по которому человек не имеет права на работу.. Поэтому всё остальное - закономерное следствие хватательного рефлекса потомственного лоха.
2. То, что человек у без денег и документов не дают справку на возврат - надо долго трясти консула в Варшаве. Это получается: тебя ограбили догола и выживай как знаешь. Чем вообще тогда посол занимается, если пренебрегает прямой обязанностью?
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Если честно, то я не верю на все 100% тому, что написано. Не в то, что кинули. Кинуть могут везде, особенно новичка. Не верю в историю с консульством. Потому что да, человеку без документов и денег дают справку на возврат. И еще одно: работодатель не имел права отбирать паспорт. За это очень серьезно наказывают. Скорее всего парню достаточно было пригрозить, что идет в полицию, и паспорт бы ему тут же вернули. А тут прямо какая-то безысходная история.
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Еще одно доказательство что проффсоюзы работают на олигархов!!
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Типа наши бизнесмены не занимаются кидаловом Какой то левый профсоюз Людей обманывают и выкидывают на улицу: Глава профсоюза рассказал о проблемах украинских заробитчан в Польше - Цензор.НЕТ 9281
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Я вот понять не могу, этот профсоюзный босс рассказывает о чудовишных условиях работы в Польше, или в Украине?
Я более склоняюсь ко второму варианту.
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"....И знаете, не так поляки, бывает, относятся к нам, украинцам, как наши соотечественники. Я в таких случаях вспоминаю рассказы бабушки о полицаях, когда они порой были страшнее немцев. Очень часто такие надзиратели просто ни во что не ставят украинцев, оскорбляют, матерят". ---- Людей обманывают и выкидывают на улицу: Глава профсоюза рассказал о проблемах украинских заробитчан в Польше - Цензор.НЕТ 32 Людей обманывают и выкидывают на улицу: Глава профсоюза рассказал о проблемах украинских заробитчан в Польше - Цензор.НЕТ 32 Людей обманывают и выкидывают на улицу: Глава профсоюза рассказал о проблемах украинских заробитчан в Польше - Цензор.НЕТ 32 !
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЛюдей обманывают и выкидывают на улицу: Глава профсоюза рассказал о проблемах украинских заробитчан в Польше
 
 
 
 
 
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