 Цена на газ для населения больше не будет повышаться до конца отопительного сезона, - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, представляя отчет работы правительства за 9 месяцев.
Важнейшей сферой работы правительства он назвал достижение энергонезависимости и энергоэффективности. По его словам, Украина полностью готова к отопительному сезону: "Достаточный уровень запасов газа в хранилищах. Это значит, что отопительному сезону ничего не угрожает".
Также Гройсман анонсировал начало работы Фонда энергоэффективности со следующего года. По поводу возможности нового повышения цены на газ, премьер сказал: "Ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне цена на газ больше не будет повышаться", - отметил Гройсман. Также, по его словам, новая система субсидий сможет помочь всем, кто в этом нуждается.
Как сообщалось, на внеочередном заседании правительства в пятницу, 19 октября, Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября. Сразу после этого МВФ обнародовал заявление о том, что Международный валютный фонд и правительство Украины пришли к согласию о введении новой программы кредитования украинской экономики Stand-By взамен программы расширенного финансирования EFF, которая завершается в следующем марте.
первое место среди беднейших стран Европы...
П.с. Раніше кричали " спасибо житєлям донбаса за президента пи..раса"
Чогож тепер нема кричалок про вінницьких...
Мальчик, который кричал «Волки!»
Как-то раз один мальчик пас овец, а рядом в лесу работали дровосеки. Мальчишка решил подшутить и внезапно стал кричать: «Волки! Волки! Помогите!». Дровосеки тут же кинулись ему на помощь, оставив свою работу. Но никакого волка не оказалось! Мальчишка рассмеялся - розыгрыш удался. На следующий день пастушок повторил свою шутку...
На третий день, когда действительно пришли волки, никто мальчику не поверил....
«Нафтогаз» уже два месяца подряд взимает с «Газпрома» по $9 мнл. переплат за транзит газа в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российской компании в соответствии с арбитражным решением по транзитному контракту»
А в случае соврамши - можно ведь извиниться.
Сейчас - они ничем не отличаются от власти Януковича!
Слово царя - тверже сухаря...
Теперь началась новая-старая программа с МВФ - стендбай.
От так мы под МВФ стелемся.
А дальше вы все будете только получать!...
/// из "Наше місто"
С 1 ноября правительство Украины повышает цену на газ на 23,5%, пишет Интерфакс-Украина.Согласно принятому постановлению цена газа с 1 ноября 2018 года составит 8,550 грн за кубометр.
Следующее повышение ожидает горожан с 1 апреля 2019 года, предполагается установить 10,1 грн за куб. метр. И с 1 октября 2019 года - 14,00 грн за кубометр.
Это до конца отопительного сезона, а в следующем значит опять будут повышать.
трепло куево, тебе трепачу скиздеть шо в воду пукнуть.
Сами жируют по Мальдивам, а простому украинцу все карманы вытрясли!