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 Политика Украины
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Все про:Газ (8947) Гройсман (4380) подорожание (109) Тарифы на газ (88)

 Цена на газ для населения больше не будет повышаться до конца отопительного сезона, - Гройсман

В 2018 году и в текущем отопительном сезоне цена на газ больше не будет повышаться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, представляя отчет работы правительства за 9 месяцев.

Также смотрите: "Газовий зашморг", "а щоб нам ще підвищити?": "Батькивщина и "Свобода" проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Важнейшей сферой работы правительства он назвал достижение энергонезависимости и энергоэффективности. По его словам, Украина полностью готова к отопительному сезону: "Достаточный уровень запасов газа в хранилищах. Это значит, что отопительному сезону ничего не угрожает".

Также Гройсман анонсировал начало работы Фонда энергоэффективности со следующего года. По поводу возможности нового повышения цены на газ, премьер сказал: "Ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне цена на газ больше не будет повышаться", - отметил Гройсман. Также, по его словам, новая система субсидий сможет помочь всем, кто в этом нуждается.

Как сообщалось, на внеочередном заседании правительства в пятницу, 19 октября, Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября. Сразу после этого МВФ обнародовал заявление о том, что Международный валютный фонд и правительство Украины пришли к согласию о введении новой программы кредитования украинской экономики Stand-By взамен программы расширенного финансирования EFF, которая завершается в следующем марте.

Источник: https://censor.net.ua/n3093051
 
 
 Топ комментарии
 
Це вам шановні громадяни обіцяє "совість України" - торгаш гНойсман!!!
Цена на газ для населения больше не будет повышаться до конца отопительного сезона, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6697
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Гройсману - верим, как себе! Честность воспитанная на продаже носков!
Цена на газ для населения больше не будет повышаться до конца отопительного сезона, - Гройсман - Цензор.НЕТ 90
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За время великих "шумо-реформ" Украина пробилась на
первое место среди беднейших стран Европы...
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За время великих "шумо-реформ" Украина пробилась на
первое место среди беднейших стран Европы...
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Гройсману - верим, как себе! Честность воспитанная на продаже носков!
Цена на газ для населения больше не будет повышаться до конца отопительного сезона, - Гройсман - Цензор.НЕТ 90
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ДА... Він ще те Брехло вінницьке... більший тільки Петро...
П.с. Раніше кричали " спасибо житєлям донбаса за президента пи..раса"
Чогож тепер нема кричалок про вінницьких...
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Притча, которая очень подходит к сегодняшней ситуации:
Мальчик, который кричал «Волки!»
Как-то раз один мальчик пас овец, а рядом в лесу работали дровосеки. Мальчишка решил подшутить и внезапно стал кричать: «Волки! Волки! Помогите!». Дровосеки тут же кинулись ему на помощь, оставив свою работу. Но никакого волка не оказалось! Мальчишка рассмеялся - розыгрыш удался. На следующий день пастушок повторил свою шутку...

На третий день, когда действительно пришли волки, никто мальчику не поверил....
Цена на газ для населения больше не будет повышаться до конца отопительного сезона, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9849

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Как можно не верить таким искренним и правдивым ребятам как Пэтя и Грося?...
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24/10/2018
«Нафтогаз» уже два месяца подряд взимает с «Газпрома» по $9 мнл. переплат за транзит газа в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российской компании в соответствии с арбитражным решением по транзитному контракту»
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151-ая рехформа. С таким достижением можно и на выборы идти.
А в случае соврамши - можно ведь извиниться.
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Такой же мальчик в 2013 году кричал, что украинцев обворовывает преступная власть!
Сейчас - они ничем не отличаются от власти Януковича!
Цена на газ для населения больше не будет повышаться до конца отопительного сезона, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5613
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Прекращайте вот эту вот всю антисимитизму и русахвобию разводить.
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А там и выборы! Они до Жулян успеют добежать...
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Це вам шановні громадяни обіцяє "совість України" - торгаш гНойсман!!!
Цена на газ для населения больше не будет повышаться до конца отопительного сезона, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6697
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Это потому, что программа с МВФ провалена.
Теперь началась новая-старая программа с МВФ - стендбай.
От так мы под МВФ стелемся.
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потому что если повысит в этот отопительный сезон , то на второй срок можно даже и не собиратся ?))))
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Вот только разок повышу...
А дальше вы все будете только получать!...
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Спасибо... утешил , а мы собирались еще не одну зиму пережить , видать без Майдана уж никак !
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Спасибо "благодетель".. Это как грабитель обобрал жертву и говорит: "А носки я забирать не буду.. вот такой я классный благодетель
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сегодня, не буду, завтра вернусь за носками, я же человек всё таки
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Не так. Носки сегодня и завтра до 12:00 забирать не буду.
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До чего же мерзкое раководство в Украине, но свободолюбивый народ молча хавает!
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Разделение труда - они берут, вы отдаете... Каждому своё...
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а как бы и не брешет...а с апреля 2019 (когда сезон закончился) можно опять...
/// из "Наше місто"
С 1 ноября правительство Украины повышает цену на газ на 23,5%, пишет Интерфакс-Украина.Согласно принятому постановлению цена газа с 1 ноября 2018 года составит 8,550 грн за кубометр.
Следующее повышение ожидает горожан с 1 апреля 2019 года, предполагается установить 10,1 грн за куб. метр. И с 1 октября 2019 года - 14,00 грн за кубометр.
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чем чаще он повторяет "не будет", тем сильнее я уверен, что поднимут
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Цена на газ для населения больше не будет повышаться до конца отопительного сезона, - Гройсман
Это до конца отопительного сезона, а в следующем значит опять будут повышать.
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в следующем году этих уродцев уже не будет
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Работа у них такая - врать. Честные не проходят фэйс-контроль
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мантра куева - не будет повышаться не будет не будет повышаться не будетне будет повышаться не будетне будет повышаться не будетне будет повышаться не будет
трепло куево, тебе трепачу скиздеть шо в воду пукнуть.
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Никто и не сомневается, что повышать тарифы будут до бесконечности.
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А надо чтобы не повышалась до конца ледникового периода...
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Надо хоть каплю совести и порядочности иметь!
Сами жируют по Мальдивам, а простому украинцу все карманы вытрясли!
Цена на газ для населения больше не будет повышаться до конца отопительного сезона, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7536
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Гройсман, здохни разом з усім кабміном! Бо заради цього навіть Ніщука не шкода.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦена на газ для населения больше не будет повышаться до конца отопительного сезона, - Гройсман
 
 
 
 
 
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