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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Россия (70849) рыба (146) Госрыбагентство (22) коллаборационизм (33) Клименко Андрей журналист (15)

 Делегация РФ по рыболовству состоит из грабителей, которые захватили украинский "ЮгНИРО" в Керчи. А их принимают и кормят на народные средства, - журналист Клименко. ФОТО

В состав делегации из РФ, которая прибыла в Киев на заседание украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, входят грабители, которые после оккупации Крыма "владеют, пользуются и управляют" захваченным в качестве военного трофея государственным украинским профильным НИИ - керченским "ЮгНИРО".

Об этом сообщил в Facebook журналист Андрей Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Почти вся делегация РФ состоит из представителей Федерального агентства РФ по рыболовству (Росрыболовство) и отраслевого института - Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства АзНИИРХ. Это ведомство и этот институт являются грабителями, которые после оккупации Крыма "владеют, пользуются и управляют" захваченным в качестве военного трофея государственным украинским профильным НИИ - керченским "ЮгНИРО", который даже сейчас называют "Керченский филиал ("ЮгНИРО") ФГБНУ "АзНИИРХ"", - отметил он.

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"Мы требуем от делегации Государственного агентства рыбного хозяйства Украины (Госрыбагентство), представителей МИД, Министерства юстиции и СБУ немедленно прекратить предательское поведение. Вы, господа украинские чиновники договариваетесь с теми, кто украл и пользуется нашей народной собственностью и принимаете, кормите и танцуете их на народные средства. Это коллаборационизм и вызывает подозрение в коррумпированной заинтересованности", - резюмировал журналист.

Делегация РФ по рыболовству состоит из грабителей, которые захватили украинский ЮгНИРО в Керчи. А их принимают и кормят на народные средства, - журналист Клименко 01
Делегация РФ по рыболовству состоит из грабителей, которые захватили украинский ЮгНИРО в Керчи. А их принимают и кормят на народные средства, - журналист Клименко 02
Делегация РФ по рыболовству состоит из грабителей, которые захватили украинский ЮгНИРО в Керчи. А их принимают и кормят на народные средства, - журналист Клименко 03
Делегация РФ по рыболовству состоит из грабителей, которые захватили украинский ЮгНИРО в Керчи. А их принимают и кормят на народные средства, - журналист Клименко 04

Делегация РФ по рыболовству состоит из грабителей, которые захватили украинский ЮгНИРО в Керчи. А их принимают и кормят на народные средства, - журналист Клименко 05

Источник: https://censor.net.ua/n3093050
 
   
 Топ комментарии
 
теперь обыденность - не зрада, а позор((
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Гибридная власть Порошенко!!!
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Я тоже сначала хотел его послать в...., но потом понял что оно и так оттуда. Делегація РФ з рибальства складається з грабіжників, які захопили український "ЮгНИРО" в Керчі. А їх приймають і годують на народні кошти, - журналіст Клименко - Цензор.НЕТ 7422
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Пока идет война и пока оккупирована часть Украины, не допустим прием никаких российских делегаций. Гнать их в шею
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А лучше арестовать и обменять на Сенцова.
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Ні! Категорично ні! Арешт, військовий трибунал, смертна, як виключення, кара з відтермінуванням виконання вироку в обмін на вивід віськ з окупованих територій і виплати репарацій. Де "патріоти" "свободи"? "Національного корпусу"? Захопити касабських сук в заручники!
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Достаточно выгнать одного Порошенко, тогда и никаких российских делегаций в Украине не будет.
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та не "легендарні" , а "потешни"( потешнее петухов на зоне)...
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Еще раз повторю. Это полный пиздец, панове.
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Якийсь моразм... Про який вилов можна домовлятись з агресором... У нас таки ГІБРИДНО- огидна влада...
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Так наше Госрыбагенство само грабители, коррупционеры и редкие твари, чему тут удивляться, идите получите квоты хотя бы на мусорный рапан, вы офигеете от запросов этих скотов и это у них с рашкиными мудаками общее! С сегодняшней властью удивляться не стоит!
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Нічаво ви нє понимаєтє, то спецоперація Семочко під прикриттям.
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А вот падумайте, если в головах у вас есть капля мозгов: Украина НЕ ПРИНИМАЕТ участия в "заседание украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море". И к чему это приведёт? Расия скажет "вам квоты не нужны? Тогда мы САМИ всю рыбу выловим!"
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А что мешает спросить это у кацапов?
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Да ладно, они захватили "непотопляемый авианосец" АРК и товарооборот Украины с РФ увеличивается, даже без учета закупаемого в обход газа, так нахер этот цирк. Есть понятие - максимальный приоритет для экономики, ни американцы, ни россияне включая санкции не действуют в ущерб национальной экономике. Конечно здесь переплетены интересы отдельно взятого бизнеса, но это уже другой вопрос. Нет независимого регулятора который бы готовил выводы и формировал торговую политику Украины конкретно в взаимоотношениях с РФ, ведь это страна агрессор, СНБО не в состоянии такую работу провести, а кабмин это сборище лоббистов кого угодно только не государства Украина, так по крайней мере будут цифры и понимание что и как делать, хотя бы на уровне рекомендаций.
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З Вашого топу, так усе в паритеті і проблем взагалі не існує...
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Останнє фото посміхнуло.
Такі собі; ноги на ширину плеч, руки опущені та підвивернуті, що б усі бачили ті нашивки, мовляв ось ми, які заслужені кхерої.
А мілкий в синьому взагалі притоптаний на всю башку.
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Заі.п.ли! З кацапами мають бути припинені усі спілкування, переговори і т.п. В усяком випадку до тих під, поки наші хлопці перебувають у цих виродків у полоні.
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Чекаєм з нетерпінням делегацію з ЛДНР щодо спільного видобування вугілля та делегацію з міністерства сільського господарства РФ щодо спільної обробки полів у Криму.
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главное шо газ не купуете уже сколько ?!
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Може "гібриди" ще розкажуть що усі ці російські чиновники відвідують Крим законно - лише через пропускні пункти на кримькому перешийку? Чи у служб безпеки питання виникають щодо незаконного відвідування Криму тільки артистами і акторами?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДелегация РФ по рыболовству состоит из грабителей, которые захватили украинский "ЮгНИРО" в Керчи. А их принимают и кормят на народные средства, - журналист Клименко. ФОТО
 
 
 
 
 
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