EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия, Общество
  622  8
Все про:Львовщина (1534) протест (4329)

 Жители г.Мостиска вторые сутки перекрывают трассу рядом с границей, требуя отремонтировать улицу

День и ночь люди ходят по переходу, не пропуская автомобили.

В городе Мостиска на Львовщине, возле украинско-польской границы, местные жители вторые сутки перекрывают движение транспорта на автодороге "Львов – Шегини", требуя отремонтировать в городе улицу Ярослава Мудрого. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Жители г.Мостиска вторые сутки перекрывают трассу рядом с границей, требуя отремонтировать улицу 01

Также на Цензор.НЕТ: Местные жители перекрыли трассу "Львов-Сходница", требуя ее ремонта. ФОТО

Как проинформировали в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 23 октября с 11:00 в городе Мостиска около 50 местных жителей путем непрерывного движения по пешеходному переходу перекрыли движение по автодороге, которая ведет в направлении украинско-польской границы.

"Протестующие требуют отремонтировать дорогу на улице Ярослава Мудрого в городе Мостиска. По состоянию на 24 октября акция продолжается. Автомобили для выезда за границу перенаправляются к другим пунктам пропуска и частично в объезд места блокировки. Нарушения общественного порядка со стороны протестующих не зафиксировано", – сообщили во Львовской ОГА.

Как проинформировали в пресс-службе Патрульной полиции во Львовской области, утром 24 октября акция продолжается.

Участники протеста пропускают только автомобили специальных служб.

Читайте на Цензор.НЕТ: Активисты в знак протеста против застройки пляжей перекрыли трассу под Одессой. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3093049
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пора водилам начинать расхерячивать улицы с требованием прекратить перекрытия трасс рядом с границей.
 показать весь комментарий
 
 
Не, все правильно. Формируется в стране здоровое общество, среда людей не безразличных. Таких не отметелишь палками, и не посадишь в автозак, как на козляндии. С такими чинуша должен будет вести себя не как барин с холопами, а как служащий нанятый на работу общиной.
 показать весь комментарий
 
В заголовке должно быть написано "...требуя отремонтировать ИМ улицу."

Примерно как "дамбасские шахтеры стучат касками в Киеве, требуя выплатить ИМ зарплату".
Выбрали себе воров в местную власть, получайте. А чтоб продуктовых наборов с гречкой на больше хватало, требуйте выборы почаще, в идеале - раз в год.
 показать весь комментарий
 
 
Ну хоть один человек правильно просклоняет название этого города?
 показать весь комментарий
 
почему шантажируют простых людей, а не проводят митинг возле мэрии Мостиска? У местных бюджетов теперь достаточно денег на ремонты местных дорог.

Почему в Киеве ремонты круглое лето идут, в Днепре - тоже, а в регионах недорасход средств?
 показать весь комментарий
 
 
А не пробовали "заблокировать" свою "райраду" и здание городской администрации? Это же эти люди распоряжаются деньгами из городского и районного бюджетов...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖители г.Мостиска вторые сутки перекрывают трассу рядом с границей, требуя отремонтировать улицу
 
 
 
 
 
 вверх