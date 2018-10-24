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 Политика Украины, Экономика
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 Уже два месяца подряд "Нафтогаз" взыскивает с "Газпрома" по 9 млн долларов, - Витренко

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" за два месяца уже взыскала 18 миллионов долларов с российского газового монополиста "Газпром" в счет оплаты долга по решению Стокгольмского арбитража.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Кстати, в дополнение к 2,1 млрд долл., которые в соответствии с решением арбитража мы уже взыскали с "Газпрома" в виде газа, мы также уже взыскали с "Газпрома" 18 млн долл. денежными средствами. Уже два месяца подряд мы взыскиваем с "Газпрома" деньгами 9 млн долл.", - написал Витренко.

Напомним, 10 октября НАК "Нафтогаз Украины" направила ПАО "Газпром" заявление о зачислении переплат за транзит газа в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражному решению по транзитному контракту от 28 февраля 2018 года".

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"22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу ценообразования на газ по контракту на поставку газа в Украину, таким образом уменьшив его стоимость, что автоматически привело к снижению ставки стоимости услуг и общей стоимости услуг транзита газа, предоставляемых "Нафтогазом". Последовательно отказываясь выполнять решение Стокгольмского арбитража, "Газпром" в 2018 году продолжает платить за транзит большую цену, чем выставляет "Нафтогаз", который рассчитывает тариф в соответствии с решением арбитража. Таким образом "Нафтогаз" зачислил более 9 млн дол. США переплаты за услуги транзита, предоставленные в августе, как платеж в рамках исполнения арбитражного решения", - разъяснили в компании.

В "Нафтогазе" напомнили, что согласно решению Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года, "Газпром" должен "Нафтогазу" 2,56 млрд дол. США убытков за невыполнение обязательств по транзитному контракту, на которые начисляется пеня за каждый день неисполнения арбитражного решения. На сегодняшний день размер начисленной пени составляет свыше 100 млн дол. США.

Источник: https://censor.net.ua/n3093048
 
   
 Топ комментарии
 
Ещё 7 месяцев и отобьют премию Коболева
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Нафтогаз типа отсудил у Газпрома $4,56 млрд баксюков.
Барыги быстро выписали себе $46 млн. премий.
Вопрос!!!
Куда делись 4.56 млрд долларов если премии уже легли на счета барыг???
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Вместо полной конфискации украденного и тюрьмы лет на 10.......
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Ещё 7 месяцев и отобьют премию Коболева
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Премия Коболева составила 7,9 млн уе. Так, для справки.
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Все деньги переправили за границу жонам Коболева и Витренка ? Или. мало, надо еще тарифы поднять?
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Это ОНО кому сообщает? Всё бабло сразу уходит на премии руководству упырям Нафтогаза.
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Украина - страна, где паразитам выплачивают премии...
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Вместо полной конфискации украденного и тюрьмы лет на 10.......
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хорошие премии принесет Николай. Прямо на Банковую мешок занесет.
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срочно выписать ещё по 45 лямов премии..
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Всім премію.Терміново.В розмірі всієї стягнутої суми!
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За время великих "шумо-реформ" Украина пробилась на
первое место среди беднейших стран Европы...
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Нафтогаз типа отсудил у Газпрома $4,56 млрд баксюков.
Барыги быстро выписали себе $46 млн. премий.
Вопрос!!!
Куда делись 4.56 млрд долларов если премии уже легли на счета барыг???
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Сколько эта
паразитическая ничего не производящая структура разворовывает у страны?...
Причём не одноразово, а регулярно...
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А зачем Нафтогазу аж 230 миллиардов гривен из бюджета 2019??? Об этом только ленивый не написал, а Витренко все эти СМИ, легким касанием, обвинил во лжи! а там- далеко не только "желтые" присутствовали! Я решил покопаться, в ИНЕТе. И вот что я выудил:

https://www.2000.ua/novosti/ekonomika_novosti/vitrenko-naftogaz-predostavil-skrytyh-subsidii-na-230-milliardov-griven.htm
Это- от 31-го августа 2018-го. Сумма поразительно совпадает вот с этой, свеженькой. Ох, неисповедимы пути Витренко! Да и не только Витренко... Вот тут- пичалька.
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Ну надо ж на что-то жить его руководству. Премию уже прокутили, тарифьі новьіе еще не оплаченьі
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" Ох.....еть ! Мы ! Хохлам ! Должны ! За газ !!!!" из выступления Жириновского в Госдуме РФ
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Хоть 90 миллионов! Обычный украинский пенсионер получит с этих денег - 0 гривен. Как всегда.
Богатые богатеют , бедные беднеют.
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Обычный "пенсионер" разворовал украину вместе с любимыми рыгами и коммуняками и не удосужился подумаиь о своём будущем.
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я не здивуюсь, якщо премії функціонерам нафтогазу передбачені також і за фактичне стягнення судового боргу. Про це мовчать звісно, але хто знайомий з українськими судовими реаліями та практикою, той знає, що відсудити - це лише 30% справи, а саме тяжке за звичай - реально стягнути борг на підставі судового рішення. Тому з великою вірогідністю передбачені ще преміальні за реальне стягнення боргу.
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По 9 лямов в месяц - это сколько столетий выплачиваться будет?
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Ублюдки з кишень пенсіонерів поклали на свої рахунки 40 млн премії ,а тішать народ що вони стягнули 18 млн в козломордих.
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Отличненько !
Уже два месяца !
Ещё один месяц "стягнуть" , и патриоту Кобелеву как-раз на премию хватит !
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Это фонд для премий от будущих перемог От победы к победе мы за ценой не постоим
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУже два месяца подряд "Нафтогаз" взыскивает с "Газпрома" по 9 млн долларов, - Витренко
 
 
 
 
 
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