 Вступило в силу решение о запрете продажи алкоголя в Киеве в ночное время

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее решение Киевского горсовета 24 октября опубликовано в коммунальной газете "Крещатик" (стр.11).

Так, в ночное время в магазинах и киосках столицы запрещено торговать алкогольными, слабоалкогольными напитками, пивом (кроме безалкогольного) и столовым вином.

Отмечается, что запрет не распространяется на рестораны, кафе и бары.

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Напомним, данное решение как безотлагательное Киевсовет принял 27 сентября.