 Вступило в силу решение о запрете продажи алкоголя в Киеве в ночное время

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее решение Киевского горсовета 24 октября опубликовано в коммунальной газете "Крещатик" (стр.11).
Так, в ночное время в магазинах и киосках столицы запрещено торговать алкогольными, слабоалкогольными напитками, пивом (кроме безалкогольного) и столовым вином.
Отмечается, что запрет не распространяется на рестораны, кафе и бары.
Напомним, данное решение как безотлагательное Киевсовет принял 27 сентября.
Эффективность такого метода борьбы со шпаной выглядит крайне сомнительно. Можешь как-то показать, что я неправ.
Ну и лирическое замечание: Если всех кастрировать уровень изнасилований резко упадёт. Не?
Любое ограничение свободы зло. Это зло должно быть оправдано превышающим количеством добра.
Ещё раз предлагаю написать что-то убедительное.
З.Ы. Торговать пойлом только в определенных "ночных" точках, это ещё и помощь полицаям. Всегда известно, где алкашня тусуется, не надо по всему району отлавливать.
заебзадолбать Авакова вплоть до отставки. Это только один из методов находящийся в распоряжении Киеврады, а за другие можно целую простынь написать.
педалька - самый позорный мэр на моей памяти.
2. В ЕС куча людей пьет пиво после 23 00 и ведут себя вполне нормально, как так у них получается? Может не в алкоголе дело?
3. Ну и чего до 10 00? Ну понятно, что бы люди которые не успели позавтракать и зашли в супермаркет купить себе сендвич в отделе кулинарии, не могли сразу взять что либо из алкоголя на вечер, а ещё торчали очередь вечером. Ну правильно, людям же больше нечем заняться.
Очередное "гениальное" решение киевских властей
А вот что б принимали реальные меры по борьбе с беспределом на улицах, на не фейковые запреты, вот тут да, это мне надо. И как поход в паб поможет с решением этой проблемы, умник?
Никаких бесчинствующих толп не видно. При том, что мест, удобных для распития, в непосредственной близости полно.
и в сверхскоплениях галактик
среди бесчисленных миров
я оказался в том где водку
хрен купишь в двадцать три ноль ноль