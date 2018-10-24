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 Киевские новости
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Все про:алкоголь (1391) КГГА (2101) Киев (16659)

 Вступило в силу решение о запрете продажи алкоголя в Киеве в ночное время

В Киеве запретили продажу алкоголя в стационарных объектах торговли с 23:00 до 10:00.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее решение Киевского горсовета 24 октября опубликовано в коммунальной газете "Крещатик" (стр.11).

Так, в ночное время в магазинах и киосках столицы запрещено торговать алкогольными, слабоалкогольными напитками, пивом (кроме безалкогольного) и столовым вином.

Отмечается, что запрет не распространяется на рестораны, кафе и бары.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня алкоголь в Украине подорожает на 5% - 20

Напомним, данное решение как безотлагательное Киевсовет принял 27 сентября.

Источник: https://censor.net.ua/n3093047
 
   
 Топ комментарии
 
1. Алкашыки не покупают бухло в магазах, а покупают у подпольных барыг.
2. В ЕС куча людей пьет пиво после 23 00 и ведут себя вполне нормально, как так у них получается? Может не в алкоголе дело? Вступило в силу решение о запрете продажи алкоголя в Киеве в ночное время - Цензор.НЕТ 1315
3. Ну и чего до 10 00? Ну понятно, что бы люди которые не успели позавтракать и зашли в супермаркет купить себе сендвич в отделе кулинарии, не могли сразу взять что либо из алкоголя на вечер, а ещё торчали очередь вечером. Ну правильно, людям же больше нечем заняться.

Очередное "гениальное" решение киевских властей
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Если вам в АТБ 🤔не продают водку ,после 22:00.😥🤤Просто ,откройте бутылку и над пейте.Вас заставят,купить😆
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Не помню ни одной такой новости на "Цензоре". Напомни, если я забыл.
Эффективность такого метода борьбы со шпаной выглядит крайне сомнительно. Можешь как-то показать, что я неправ.
Ну и лирическое замечание: Если всех кастрировать уровень изнасилований резко упадёт. Не?
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Ты новости читаешь? Вроде таких: "распивали алкоголь во дворе, потом начали приставать к прохожим..". Ради того, что бы не закупить алкоголь заранее себе домой, ты согласен что бы во дворах пьянствовала шпана и охотилась за прохожими? Согласен - это дело полиции, но она НЕ работает - это ясно всем. В этой ситуации депутаты сделали все что могли, для уменьшения бытовой преступности, случаев хулиганств.
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Не помню ни одной такой новости на "Цензоре". Напомни, если я забыл.
Эффективность такого метода борьбы со шпаной выглядит крайне сомнительно. Можешь как-то показать, что я неправ.
Ну и лирическое замечание: Если всех кастрировать уровень изнасилований резко упадёт. Не?
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Да только у меня во дворе убили человека после такого. А уж сколько хулиганств да и просто ночных криков - это вообще без счета - и это только в моем дворе на Оболони.
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Это эмоции. Если на глазах у кого-то собаки разодрали котёнка, это ещё не повод запретить содержать собак. Хоть котёнка и очень жалко.
Любое ограничение свободы зло. Это зло должно быть оправдано превышающим количеством добра.
Ещё раз предлагаю написать что-то убедительное.
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Собаки без намордников и поводков уже запрещены - только ж новой полиции плевать.. ну тут уж депутаты Киеврады сделать ничего не могут..
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А я вот не рад. Хотел услышать что-то внятное. Но...
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Так и я думал, что у тебя есть какие-то идеи.. А у тебя только хотелки покупать алкоголь круглосуточно и плевать на общество..
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Я не пью. Уже почти 40 лет как. Бездействие обоснования не требует. Обоснования требует как раз действие.
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Логика вот просто отсутствует. Зато присутствует мелкий шкурный интерес со стороны владельцев кафешек. Тебе, придурку, разъяснить, что бухло в продаже остается? Только по повышенной цене.
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Идиот, чего возмущаешься , если "бухло" останется в продаже? Иди и квась сегодня. Только это будет далеко от моей квартире, а не на лавочке у подъезда, как обычно. Люди в окрестных домах наконец-то смогут ночью спать, а не слушать пьяные вопли.
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при условии, что в вашем подъезде никто не станет варить самогон после запрета и там же его продавать Вступило в силу решение о запрете продажи алкоголя в Киеве в ночное время - Цензор.НЕТ 259
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Те компании что пьют у меня во дворе - это загулявшие старшеклассники, студенты. У них спонтанные встречи. Пиво они пьют. Не будут они ходить по квартирам в поисках самогона.
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Депутаты должны были заставить работать полицию, у них для этого есть все возможности. Ну в крайнем случае организовать какую то "Службу порядка". Самый крайний случай упорядочить торговлю алкоголем в ночное время, как это сделано во всем цивилизованном мире. А их дебильный запрет, ничего не даст кроме ящиков пойла в багажнике каждого такси и "бабаГаля" в окнах первых этажей.
З.Ы. Торговать пойлом только в определенных "ночных" точках, это ещё и помощь полицаям. Всегда известно, где алкашня тусуется, не надо по всему району отлавливать.
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"Депутаты должны были заставить работать полицию, у них для этого есть все возможности." Нет, в том то и проблема. Полиция подчиняется Авакову, а Аваков НЕ подчиняется депутатам Киеврады (которые от отчаяния приняли закон с запретом продажи алкоголя ночью).
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Да ты шо, вот такой Аваков всесильный? Вступило в силу решение о запрете продажи алкоголя в Киеве в ночное время - Цензор.НЕТ 8451 То есть Киеврада не может своим решением поставить перед МВД вопрос о смене руководящего состава полиции Киева в связи с неудовлетворительной работой этой полиции? Как ты думаешь, как бы вынужден был реагировать Аваков? И такими заявами депутаты могут заеб задолбать Авакова вплоть до отставки. Это только один из методов находящийся в распоряжении Киеврады, а за другие можно целую простынь написать.
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А по вечерам мертвые ватники в поисках бухла....
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По таким постам можно на цензоре определить пьяниц. Не можешь жить без бухла? Ночь можно и потерпеть.
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Я, земляк, пью только на турецких курортах и только очень дорогое. Плюс из дьютифри запас. А нашу водку только в посудомоечную машинку вместо ополаскивателя. Рекомендую, кстати.
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Если ты такой крутой,то тебе вообще должно быть пох это новое правило. А хули..... сел на свой джет и слетал в дьюти фри. А горло полощи себе сам. Я не пью вообще.
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"Ура!"- сказали некоторые... Их маленький бизнес теперь снова востребован... Вступило в силу решение о запрете продажи алкоголя в Киеве в ночное время - Цензор.НЕТ 5173
педалька - самый позорный мэр на моей памяти.
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Теперь будет новый бизнес, передвижные наливайки, как с кофе.
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во время прошлого запрета продавали в ларьках. одно простенькое условие - закрытый пакет. и делов!
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что у кого то бизнес такой будет или к чему это ты написал?
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смысл самого запрета, кто захочет нажраться, тот найдёт.
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Смысл возмущаться, если кто захочет нажраться, тот найдёт? Это очень напоминает вой после запрета кацап-ТВ, с логикой: люди все равно будут смотреть это дерьмо в интернете! Ну так смотрите, чего возмущаетесь?
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вы всё смешали в кучу. Если бы запретили и так бы и было, но.... сами знаете как будет. Запретили продавать алкоголь в мафах, его продавали в пакетах, игорный бизнес запретили - пожалуйста, заменили вывеску на "лотерея", запретили кацап ТВ, да ради бога, по спутнику или кабелю буду смотреть. Так и с реформами, законы принимают, а выполнять их никто не будет, пока не начнут сажать и наказывать за не выполнение.
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1. Алкашыки не покупают бухло в магазах, а покупают у подпольных барыг.
2. В ЕС куча людей пьет пиво после 23 00 и ведут себя вполне нормально, как так у них получается? Может не в алкоголе дело? Вступило в силу решение о запрете продажи алкоголя в Киеве в ночное время - Цензор.НЕТ 1315
3. Ну и чего до 10 00? Ну понятно, что бы люди которые не успели позавтракать и зашли в супермаркет купить себе сендвич в отделе кулинарии, не могли сразу взять что либо из алкоголя на вечер, а ещё торчали очередь вечером. Ну правильно, людям же больше нечем заняться.

Очередное "гениальное" решение киевских властей
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Пойди и купи себе сейчас 10 ящиков водки, что бы потом не было твоего нытья здесь, что тебе в 9:59 не выдали водку и день прошел зря.
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Желание развивать страну и принимать решения, которые уберут алкобыдло с улиц Киева вам не дано. Кинули кость с запретом на продаже, вот и радуетесь как бараны.
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Конкретно ты продвигаешь реформы - у тебя есть убрать алкобыдло с улиц другими методами? Нет? Ну так и молчи в тряпочку, раз альтернативы предложить не можешь.
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Не передергивай - в Германии супермаркеты работают где-то до 21:30. А то, что там пьют пиво после 23:00 - так это в барах(к слову зашел раз - вот ни одного человека, немцы уже по домам, спят)- в Киеве тоже иди в бар в это время и тебе нальют.
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Ну иди и пей с свой бар. В чем проблема? Мне не надо.

А вот что б принимали реальные меры по борьбе с беспределом на улицах, на не фейковые запреты, вот тут да, это мне надо. И как поход в паб поможет с решением этой проблемы, умник?
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Так и мне может не надо. Так чего ты возмущаешься? Реальные меры не принимает полиция - она не подконтрольна депутатам Киеврады. Поэтому, из-за бездействия полиции и был введен этот запрет. Да, пусть лучше пьют и орут в пабах, чем у меня на лавочке, под подъездом в 5 метров от моей квартиры, а потом с(ут в 2 метрах от моей квартиры.
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в Японии алкоголь продают автоматы. круглосуточно. запас там такой, что вся Япония может нажраться до усрачки. да только не нажирается почему-то...
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Отож, наверное дело не в продаже алкоголя, но слишком "умным" граджанам и сракорукой власти Киева это не понять
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Я наблюдаю эти дела воочию - часто ночью хожу в магазин. Так вот главное отличие: Без запрета на продажу алкоголя кулинария распродаётся лучше. И ночные кассиры жалуются, что у них работы больше.

Никаких бесчинствующих толп не видно. При том, что мест, удобных для распития, в непосредственной близости полно.
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Кирюша, в Японии полно странных для нас законов. Например, в Японию запрещен въезд мусульман и провоз, продажа Корана. Ты и это предлагаешь перенять у Японии или только выборочно инициативу с алкоголем? Мы все таки в Европу идем, а не с Японией объединятся.
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Максимчик, швыряться дерьмом я тоже умею Если нечего сказать по сути, лучше жевать. Кстати, сбегай за водкой, а то потом поздно будет.
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Это ты в шоке, что водку нельзя купить будет - я как раз не возмущался Вступило в силу решение о запрете продажи алкоголя в Киеве в ночное время - Цензор.НЕТ 2127
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Я не в шоке. Кстати, завязал пить, когда ещё был жив Дорогой Леонид Ильич. Но тупость педальки раздражает...
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Если вам в АТБ 🤔не продают водку ,после 22:00.😥🤤Просто ,откройте бутылку и над пейте.Вас заставят,купить😆
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Свинья всегда найдёт себе болото!!!! и время для поиска болота!!!
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Нет. Много спонтанных встреч-посиделок-разборок-криков ночью. Такие компании не будут заранее договариваться и скупать алкоголь на какой то нелегальной хате - это удел алкашни, которая напьется и будет тихо валятся, никому не мешая.
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Я так понял, что в Киеве очень резко поднялась аренда жилья и земли..понаехавшим мусорам и владельцам ресторанов не хватает денег
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*** Вступило в силу решение о запрете продажи алкоголя в Киеве в ночное время - Цензор.НЕТ 1013
и в сверхскоплениях галактик
среди бесчисленных миров
я оказался в том где водку
хрен купишь в двадцать три ноль ноль
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Теперь сообщество " О... а давай еще возьмем" меняет название на " ..О ..а.. давай придумаем что-нибудь"
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Это нужно сделать по всей Украине.
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