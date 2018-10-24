 Следующий пуск ракеты "Союз" не захотела страховать ни одна компания

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Эхо Москвы", ссылаясь на информацию на сайте госзакупок. Таким образом, запрос признан несостоявшимся.
Напомним, 11 октября с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10". На борту направлялись к МКС космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг (для него это был бы первый полет в космос). Однако во время полета ракеты "Союз" произошла авария носителя, после чего экипаж в спускаемой капсуле приземлился в степи Казахстана.
Как стало известно "КоммерсантЪ", основная часть экспертов, задействованных в расследовании ЧП с "Союзом-ФГ", убеждена в том, что причиной аварии стала механическая неполадка, допущенная в ходе стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Байконур.
нужно страховать по параметрам НЕ влёта
и не страхерят и не освящают правильно...
из выгребной ямы...в звездное небо... можно только смотреть... (и выть)
чуют что то страховые компании...
да и название.... не фонтан....рухлядь...как и весь "союз...ссср" оказалось
а как вы лодку назовете...
дааа....патриотов в страхкомпаниях...страх...как мало...
а остальные люди....как бы не очень
Впрочем, выход есть: на традиционный обряд предстартового обссыкания ракеты могут приглашать вместо ген. конструктора лично х-ла. Он касабам в черепа каждый день ссыт, и результат налицо, полет нормальный, они счастливы.
взлетела ракета... упала в болото...
какая зарплата - такая работа!!!
Трудности возникают также у тех юридических и физических лиц, которых санкции формально не коснулись
Из-за антироссийских санкций граждане РФ испытывают серьезные проблемы с пользованием услугами зарубежных банков, причем не только на Западе, но и в Китае. Об этом пишет издание «Коммерсант».
А если бы существовали медали и премии за подлость и лживость, то кацапня выгребла бы весь запас.
Недалеко от м.Войковская.
Так надежней!)))
За рулем сидел у них безрукий,
а безногий жал на тормоза,
А слепой указывал дорогу,
а дурак бибикал без конца.
І в космос уже пронікла русафобія!
Пора бамбіть Галактего і Варонєж !
Попадание освященного псевдо летающего объекта в НЕБЕСНУЮ ТВЕРДЬ!
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насправді ніхто нікуди не "направлявся". Кацапи насправді нікуди не збиралися летіти. Вони просто стартували, щоб показати американцям мовляв вони намагалися, зробили все від них залежне, щоб полетіти але у них не вийшло. А тепер пожалкуйте їх і зніміть санкції з високотехнолгічних галузей співробітництва або вони просяться тепер на борт до Маска чи НАСА, бо самим ні на чому і ні за що летіти.
Пока немецкие инженеры в лагерях шаманили ФАУ под брендом Королева...пока Совок и бороздил космос...
А теперь усе! Старые мастера ушли в землю...а новые уехали в США)))
Да и не придумывал Циолковский никаких многоступенчатых ракет. Знаете, что на самом деле предложил Циолковский? Он предложил одновременно запустить 512 РАЗНЫХ ракет, которыми управляют 512 пилотов. Когда топливо израсходуется наполовину, ракеты как-то встречаются в воздухе попарно -- и половина ракет переливает остаток топлива в другие. Пустые ракеты с пилотами падают, остальные летят, пока опять не выработают полбака. И так далее. Космоса достигает одна из 512 ракет и один пилот. Бред сивой кобылы!"
"Взлетая падала ракета
и от нее бежар расчет
кто хоть однажды видел это
тот куй в ракетчики пойдет"
Сарший прапор РВСН, но чувство юмора помнит...
Санкции имени Димона
Сегодня (23 октября 2018), накануне полнолуния, в РФ случилось редкое явление. Оно и раньше случалось не часто, но в последнее время и вовсе стало уникальным. Исполняющий вид премьер-министра РФ Димон Медведев как-то неожиданно вышел из комы и заговорил. Причем, заговорил не на тему злободневную, мол, холодает и теперь до весны барышни будут ходить в штанах и пальто, а потому - улицы будут выглядеть печально, и не о серьезных государственных делах, например, о том, что в Латинской Америке задержали группу лиц, которая обеспечивала поставки кокаина из благословенных мест произрастаний коки в РФ. Как настоящий глава правительства, в которое входит и министерство иностранных дел, которое и занимается поставками кокаина, он мог бы заметить, что аресты - дело пустяковое, поскольку эти люди провалили крупную партию кокса в Бельгии, а потому - наказание им просто необходимо. То есть - стакан наполовину полный.
Мог бы порадовать россиян расшифровкой той утечки информации из правительства РФ, что грядет вторая волна повышения пенсионного возраста, например - мужчины с 99, а женщины - с 98 лет, соответственно. Тем самым он продемонстрировал бы веру правительства в безусловное долголетия населения.
Или рассказал бы об отчаянном рывке в деле импорта кокосового масла, который вот-вот пересечет заветную отметку в один миллион тонн в год, но нет, его потянуло на тему о санкциях в отношение Украины. Оно и понятно, поскольку это же Украина отжала Кубань, Курскую и Белгородскую области и блокирует проход судов в Баренцево море.
Но с другой стороны, как же не вводить санкций, если сам Путин издал указ об ответных мерах в отношение США и других стран, которые позволяют себе недружественные действия, в отношение РФ. Что под этим подразумевается - трудно понять, может быть, это американская и украинская артиллерия обстреливает их Ростовскую область или что-то подобное, но есть указ, а значит - его надо исполнять.
В общем, готовятся санкции невиданного масштаба. Здесь надо привести цитату, просто по Медведеву, поскольку без нее трудно будет постичь всю глубину его мысли:
«Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ, то есть о запрете вывоза капитала».
Это просто какая-то катастрофа получается. Что же теперь Мыкила Янович или Виктор Федорович будут с арестованными счетами сидеть. Или вот жена Вити Медведчука, которая имеет крупный нефтяной бизнес в Сибири, теперь останется вовсе без нефти? Видимо, так оно и планируется, и предвидя это, из РФ уже смылись некоторые знаменитости. Например, певица ртом - Раисия Наваляй мало того, что уехала из Москвы, она еще сделала себе пересадку кожи с ягодиц на щеки и губы и стала чем-то похожа на гиперактивную бабушку, специалистку в сэлфи со знаменитостями у туалетов.
Но если до этого места мы старались описывать ситуацию без грамма юмора, то дальше без смеха просто нельзя. Вспомним целый ряд оглушительных и невероятных, по своей тупости, провалов российских ГРУшников. Так засыпать себя надо уметь.
И вот что же рассказал Димон? А вот что, Москва собирается наложить санкции на тех, кто занимает более или менее проукраинскую позицию, каковых в РФ или в связях с РФ почти нет. Ну хорошо - наложили. Уж что-что, а наложить россияне могут в диапазоне от лифта до вето в ООН. Внимательно изучая список тех, кого санкции не коснулись, можно уже легко вычислять конторских кротов, как ГРУшников вычислили по сериям паспортов и номерам автомобилей. То есть, берешь список тех, кого не зацепили санкции и тяни их в СБУ.
Но есть и еще один момент. Основные санкции уже прошли давно. Все, что было больше интересно Украине, чем РФ, уже давно свернуто. Больше того, Украина уже организовала замену тому, что нужно было из РФ, либо путем собственного производства, либо закупает это у Западных партнеров. Если еще что-то такое осталось, то его надо рубить под корень. Если это будет делать РФ, то попутного ей ветра.
То же самое произошло и с рынками сбыта. Наша продукция пошла в Европу, на Ближний Восток и даже в США и Японию, и спрос на нее продолжает расти. В этом году заявки только ЕС на сливочное масло (не пальмовое!) производства Украины, превысили квоту в 175 раз. Так что с этим мы тоже справимся. И напротив, РФ скоро будет вынуждена добавлять в природный газ ароматизатор лаванды или чего-то подобное и предлагать газированную нефть с сиропом.
В общем, Димон с умным видом уподобляется автослесарю, который чешет затылок и советует поменять воздушные и масляные фильтры, чтобы машина работала без проблем и это при том, что машину переехал танк. Так что пускай рубят, сегодня это уже не важно.
https://defence-line.org/2018/10/sankcii-imeni-dimona/