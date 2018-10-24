EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  4743  77
Все про:космос (569) ракеты (668) Роскосмос (28)

 Следующий пуск ракеты "Союз" не захотела страховать ни одна компания

Страховые компании не подали ни одной заявки на тендер, организованный Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Эхо Москвы", ссылаясь на информацию на сайте госзакупок. Таким образом, запрос признан несостоявшимся.

Также смотрите: "Наверное, святая вода просроченная была": реакция соцсетей на аварию российской ракеты "Союз". ФОТО

Напомним, 11 октября с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10". На борту направлялись к МКС космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг (для него это был бы первый полет в космос). Однако во время полета ракеты "Союз" произошла авария носителя, после чего экипаж в спускаемой капсуле приземлился в степи Казахстана.

Как стало известно "КоммерсантЪ", основная часть экспертов, задействованных в расследовании ЧП с "Союзом-ФГ", убеждена в том, что причиной аварии стала механическая неполадка, допущенная в ходе стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Байконур.

Источник: https://censor.net.ua/n3093044
 
   
 Топ комментарии
 
Ну да, Роскосмос давно уже должен больше интересовать букмекеров, а не страховщиков.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Но кувалду застрахуют за оччччень большие деньги. Она того стоит ! Следующий пуск ракеты "Союз" не захотела страховать ни одна компания - Цензор.НЕТ 2995
 показать весь комментарий
 
 
Сдается мне, следующими на Саюсе полетят космонавты Белка и Стрелка Следующий пуск ракеты "Союз" не захотела страховать ни одна компания - Цензор.НЕТ 5716
 показать весь комментарий
 
 
Неа. Они смотаются от отловщиков собак, либо покусают тех, кто будет их сажать в пепелац. Так больше шансов выжить. Ветерок и Уголек, так-же пошли в отказ.
 показать весь комментарий
 
 
Мало того что западн весь обложил Россиюшку так еще и свои теперь не доверяют ее космическим достижениям. А как же Гагарин ?
 показать весь комментарий
 
 
Какой Гагарин? Где хоть один кино-фото документ что он вообще куда летал?
 показать весь комментарий
 
 
есть документ - запись французов как горела первая женщина в космосе, сколько сгорело до неё история умалчивает.
 показать весь комментарий
 
Лікар сказав - "в морг", значить в морг. Следующий пуск ракеты "Союз" не захотела страховать ни одна компания - Цензор.НЕТ 5955
 показать весь комментарий
 
 
Лишнехромосомность, осложнённая рукожопостью...
 показать весь комментарий
 
 
вот чудаки
нужно страховать по параметрам НЕ влёта
 показать весь комментарий
 
 
Патамушта страховать надо не ракеты, а лицензионную святую воду.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, уже не застрахуют, ибо РПЦ - не каноничные. А простые раскольники-сектанты.
 показать весь комментарий
 
 
ну... и как теперя летать? Следующий пуск ракеты "Союз" не захотела страховать ни одна компания - Цензор.НЕТ 1509
и не страхерят и не освящают правильно...
из выгребной ямы...в звездное небо... можно только смотреть... (и выть)
 показать весь комментарий
 
 
ааа-ха-ха!
чуют что то страховые компании...
да и название.... не фонтан....рухлядь...как и весь "союз...ссср" оказалось
а как вы лодку назовете...
дааа....патриотов в страхкомпаниях...страх...как мало...
 показать весь комментарий
 
 
Та ні, є ще одна відома успішна страхова компанія- "ху?ло-страх сервіс-земля-повітря-земля". Директор рогозін. З шефом гроші ділять.....
 показать весь комментарий
 
 
НУ... ТОГДА "союз" может быть спокоен...
а остальные люди....как бы не очень Следующий пуск ракеты "Союз" не захотела страховать ни одна компания - Цензор.НЕТ 6988
 показать весь комментарий
 
 
А все помнят спич о батутах одного из главных фашистских космических деятелей?
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, Роскосмос давно уже должен больше интересовать букмекеров, а не страховщиков.
 показать весь комментарий
 
 
Михал Иваныч Кабаев, полный тезка ныне действующего, проснулся сегодня раньше обычного…Ужасно болела голова, и даже не от количества принятой накануне бояры, нет, просто не давали покоя вчерашние завления про выход пиндосов из РСМД, об их комарах-дронах несущих вирус Зика, о подготовке к ядерной войне... А тут еще, будь оно не ладно, на работе зарплату опять выдали выхлопными трубами от Нанолады. От всего этого голова у Иваныча шла кругом… Радовало одно, скоро они попадут в рай с женой. Он молча перелез через Клавку, посмотрел на то место, где еще совсем недавно стоял холодильник, хотел было поджарить пару яиц, полез в авоську за окном, да вдруг вспомнил, что вчера сьели с Клавкой последние…Не беда, подумал Иваныч, почесал свои, тихонько хлопнул Клавку по ягодицам и нехотя поплелся в Сколково. Когда Иваныч вернулся с работы, Клавка еще лежала в кровати, а задница все еще колыхалась как холодец, и не потому что была слишком огромной, просто у Иваныча на сборку опять не подвезли ядерные двигатели, и конвейер сегодня стоял. В России наступали веселые времена…
 показать весь комментарий
 
 
Тю! Та хай Госдура прийме Указ, що ракета ПОВИННА летіти! А сцарь затвердить!😆😆😆
 показать весь комментарий
 
 
Не поможет указ. Там проблемы с освящением. В связи с разрывом договора Константинополь прекратил поставки благодати РПЦ. Импорозамещение пока не наладили...
Впрочем, выход есть: на традиционный обряд предстартового обссыкания ракеты могут приглашать вместо ген. конструктора лично х-ла. Он касабам в черепа каждый день ссыт, и результат налицо, полет нормальный, они счастливы.
 показать весь комментарий
 
 
Россия не совок, на российских ракетах никто летать не осмелится, не то, что страховать.
 показать весь комментарий
 
всем жаль выбрасывать деньги на ветер.....
 показать весь комментарий
 
 
***
взлетела ракета... упала в болото...
какая зарплата - такая работа!!!
 показать весь комментарий
 
 
Банки Китая отказываются обслуживать россиян, - СМИ
Трудности возникают также у тех юридических и физических лиц, которых санкции формально не коснулись
Из-за антироссийских санкций граждане РФ испытывают серьезные проблемы с пользованием услугами зарубежных банков, причем не только на Западе, но и в Китае. Об этом пишет издание «Коммерсант».
 показать весь комментарий
 
 
нутак кто с винторогими хочет связываться))) запачкаться в гавно))) и поставить крест на своем банке, даже страховые компании не хотят страховать этот хлам.
 показать весь комментарий
 
 
Есть такое понятие - " этнический определитель", для кацапни был всегда дуэт "кацап-водка", теперь у них пополнение - "кацап-рукожопость".
А если бы существовали медали и премии за подлость и лживость, то кацапня выгребла бы весь запас.
 показать весь комментарий
 
 
ни одна скотинка не пострадала! Следующий пуск ракеты "Союз" не захотела страховать ни одна компания - Цензор.НЕТ 9617 при изготовлении.
 показать весь комментарий
 
 
Поэтому скотинка и улыбается на упаковке.
 показать весь комментарий
 
А чё, РПЦ в качестве страховой компании не подходит?
 показать весь комментарий
 
 
РПГ (росийская псевдославная группировка) Следующий пуск ракеты "Союз" не захотела страховать ни одна компания - Цензор.НЕТ 5744
 показать весь комментарий
 
И землицей всё энто присыпать. Для полной надёжности!
 показать весь комментарий
 
 
И траву посеять чтобы корневая система все укрепила
 показать весь комментарий
 
 
Ого, вот это нанотехнологии, ещё и вибратором трамбуют, хорошо что не половым!
 показать весь комментарий
 
Ни одна компания, которой руководят вменяемые люди, не поставит на успех расиянцев ни понюшки табаку, это так естественно, ведь постройка тупыми расиянцами ракеты напоминает строки из известного стишка:
За рулем сидел у них безрукий,
а безногий жал на тормоза,
А слепой указывал дорогу,
а дурак бибикал без конца.
 показать весь комментарий
 
 
Да чьтож ето такоє таврітся!
І в космос уже пронікла русафобія!
Пора бамбіть Галактего і Варонєж !

 показать весь комментарий
 
 
Страховой случай...
Попадание освященного псевдо летающего объекта в НЕБЕСНУЮ ТВЕРДЬ!
 показать весь комментарий
 
 
Напомним, 11 октября с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10". На борту направлялись к МКС Источник: https://censor.net.ua/n3093044

--------------------------
насправді ніхто нікуди не "направлявся". Кацапи насправді нікуди не збиралися летіти. Вони просто стартували, щоб показати американцям мовляв вони намагалися, зробили все від них залежне, щоб полетіти але у них не вийшло. А тепер пожалкуйте їх і зніміть санкції з високотехнолгічних галузей співробітництва або вони просяться тепер на борт до Маска чи НАСА, бо самим ні на чому і ні за що летіти.
 показать весь комментарий
 
Рожденный ползать...летать не будет!)))
Пока немецкие инженеры в лагерях шаманили ФАУ под брендом Королева...пока Совок и бороздил космос...
А теперь усе! Старые мастера ушли в землю...а новые уехали в США)))
 показать весь комментарий
 
 
а костяк был и есть в Днепре)))) проклятые жидобиндеровцы ))))
 показать весь комментарий
 
 
ставки на спорт - 1х/бет .... в помочь ослам
 показать весь комментарий
 
 
Если датчики вбивать кувалдой в третю смену после получки, ни одна фирма не будет страховать.
 показать весь комментарий
 
 
Рукаж-пые,вы рогозина отправте в космос ,если поместиться! Может после этого попрет и желательно ,что бы его поп кирил освятил.
 показать весь комментарий
 
 
"-- Я читал, что Циолковский первым придумал многоступенчатые ракеты. -- Наглое и циничное вранье! Уже в XVIII веке такие ракеты существовали в проектах. А впервые патент на многоступенчатые ракеты получил Роберт Годдард в Америке в 1914 году. Немного позже, в 1923 году, выходит книжка немецкого профессора Оберта, который предложил двухступенчатую ракету для полета в космос. И только спустя четыре года своей идеей разрожается наконец господин Циолковский. Да к этому времени вся страна уже знала про многоступенчатые ракеты! Потому что газета «Правда» неоднократно писала об идее «немецкого профессора Оберта, который придумал способ полета в космос»! Но Циолковский «Правды» не читал...

Да и не придумывал Циолковский никаких многоступенчатых ракет. Знаете, что на самом деле предложил Циолковский? Он предложил одновременно запустить 512 РАЗНЫХ ракет, которыми управляют 512 пилотов. Когда топливо израсходуется наполовину, ракеты как-то встречаются в воздухе попарно -- и половина ракет переливает остаток топлива в другие. Пустые ракеты с пилотами падают, остальные летят, пока опять не выработают полбака. И так далее. Космоса достигает одна из 512 ракет и один пилот. Бред сивой кобылы!"

 показать весь комментарий
 
 
З русосвинями - все ясно. Дивує, як американці і досі зважуються відправляти астронавтів на таких консервних банках?!
 показать весь комментарий
 
 
Опять старая песня тестя:
"Взлетая падала ракета
и от нее бежар расчет
кто хоть однажды видел это
тот куй в ракетчики пойдет"
Сарший прапор РВСН, но чувство юмора помнит...
 показать весь комментарий
 
Пусть лучше застрахуют ту кувалду, с помощью которой мокшане производят сборку ракет!
 показать весь комментарий
 
 
anti-colorados
Санкции имени Димона

Следующий пуск ракеты "Союз" не захотела страховать ни одна компания - Цензор.НЕТ 8950

Сегодня (23 октября 2018), накануне полнолуния, в РФ случилось редкое явление. Оно и раньше случалось не часто, но в последнее время и вовсе стало уникальным. Исполняющий вид премьер-министра РФ Димон Медведев как-то неожиданно вышел из комы и заговорил. Причем, заговорил не на тему злободневную, мол, холодает и теперь до весны барышни будут ходить в штанах и пальто, а потому - улицы будут выглядеть печально, и не о серьезных государственных делах, например, о том, что в Латинской Америке задержали группу лиц, которая обеспечивала поставки кокаина из благословенных мест произрастаний коки в РФ. Как настоящий глава правительства, в которое входит и министерство иностранных дел, которое и занимается поставками кокаина, он мог бы заметить, что аресты - дело пустяковое, поскольку эти люди провалили крупную партию кокса в Бельгии, а потому - наказание им просто необходимо. То есть - стакан наполовину полный.
Мог бы порадовать россиян расшифровкой той утечки информации из правительства РФ, что грядет вторая волна повышения пенсионного возраста, например - мужчины с 99, а женщины - с 98 лет, соответственно. Тем самым он продемонстрировал бы веру правительства в безусловное долголетия населения.
Или рассказал бы об отчаянном рывке в деле импорта кокосового масла, который вот-вот пересечет заветную отметку в один миллион тонн в год, но нет, его потянуло на тему о санкциях в отношение Украины. Оно и понятно, поскольку это же Украина отжала Кубань, Курскую и Белгородскую области и блокирует проход судов в Баренцево море.
Но с другой стороны, как же не вводить санкций, если сам Путин издал указ об ответных мерах в отношение США и других стран, которые позволяют себе недружественные действия, в отношение РФ. Что под этим подразумевается - трудно понять, может быть, это американская и украинская артиллерия обстреливает их Ростовскую область или что-то подобное, но есть указ, а значит - его надо исполнять.
В общем, готовятся санкции невиданного масштаба. Здесь надо привести цитату, просто по Медведеву, поскольку без нее трудно будет постичь всю глубину его мысли:
«Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ, то есть о запрете вывоза капитала».
Это просто какая-то катастрофа получается. Что же теперь Мыкила Янович или Виктор Федорович будут с арестованными счетами сидеть. Или вот жена Вити Медведчука, которая имеет крупный нефтяной бизнес в Сибири, теперь останется вовсе без нефти? Видимо, так оно и планируется, и предвидя это, из РФ уже смылись некоторые знаменитости. Например, певица ртом - Раисия Наваляй мало того, что уехала из Москвы, она еще сделала себе пересадку кожи с ягодиц на щеки и губы и стала чем-то похожа на гиперактивную бабушку, специалистку в сэлфи со знаменитостями у туалетов.
Но если до этого места мы старались описывать ситуацию без грамма юмора, то дальше без смеха просто нельзя. Вспомним целый ряд оглушительных и невероятных, по своей тупости, провалов российских ГРУшников. Так засыпать себя надо уметь.
И вот что же рассказал Димон? А вот что, Москва собирается наложить санкции на тех, кто занимает более или менее проукраинскую позицию, каковых в РФ или в связях с РФ почти нет. Ну хорошо - наложили. Уж что-что, а наложить россияне могут в диапазоне от лифта до вето в ООН. Внимательно изучая список тех, кого санкции не коснулись, можно уже легко вычислять конторских кротов, как ГРУшников вычислили по сериям паспортов и номерам автомобилей. То есть, берешь список тех, кого не зацепили санкции и тяни их в СБУ.
Но есть и еще один момент. Основные санкции уже прошли давно. Все, что было больше интересно Украине, чем РФ, уже давно свернуто. Больше того, Украина уже организовала замену тому, что нужно было из РФ, либо путем собственного производства, либо закупает это у Западных партнеров. Если еще что-то такое осталось, то его надо рубить под корень. Если это будет делать РФ, то попутного ей ветра.
То же самое произошло и с рынками сбыта. Наша продукция пошла в Европу, на Ближний Восток и даже в США и Японию, и спрос на нее продолжает расти. В этом году заявки только ЕС на сливочное масло (не пальмовое!) производства Украины, превысили квоту в 175 раз. Так что с этим мы тоже справимся. И напротив, РФ скоро будет вынуждена добавлять в природный газ ароматизатор лаванды или чего-то подобное и предлагать газированную нефть с сиропом.
В общем, Димон с умным видом уподобляется автослесарю, который чешет затылок и советует поменять воздушные и масляные фильтры, чтобы машина работала без проблем и это при том, что машину переехал танк. Так что пускай рубят, сегодня это уже не важно.
https://defence-line.org/2018/10/sankcii-imeni-dimona/
 показать весь комментарий
 
 
Нафига им страховки, если есть ГУНДЯЕВ?!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСледующий пуск ракеты "Союз" не захотела страховать ни одна компания
 
 
 
 
 
 вверх