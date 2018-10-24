 Япония готова заключить мирный договор с РФ после решения территориального вопроса, - Абэ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая с программной речью на открытии сессии японского парламента.

"Отношения с Россией находятся в ненормальном состоянии. Между двумя странами уже более 70 лет не заключен мирный договор", - сказал он.

В то же время, отметил Абэ, последовательно выполняются договоренности, достигнутые в результате визита президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года.

"Бывшие жители островов уже второй год посещают на них могилы предков с использованием самолета. В сторону реализации двинулся и вопрос о проведении там совместной хозяйственной деятельности, - продолжил Абэ. - На основе отношений доверия с президентом Владимиром Путиным мы разрешим территориальный вопрос и заключим мирный договор с Россией. Мы откроем новую эру в двусторонних отношениях".

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После окончания Второй мировой войны Россия и Япония не заключили мирный договор. 12 сентября на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин предложил Японии подписать соглашение без каких-либо условий, но японские власти отказали из-за нерешенного спора о принадлежности Курильских островов. Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи после окончания войны вошли в состав СССР. Япония считает, что такое решение не имеет законных оснований.