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Все про:Россия (70832) Япония (937) Курилы (55) Синдзо Абэ (11)

 Япония готова заключить мирный договор с РФ после решения территориального вопроса, - Абэ

Правительство Японии намерено заключить мирный договор с Россией на основе решения территориального вопроса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая с программной речью на открытии сессии японского парламента.

"Отношения с Россией находятся в ненормальном состоянии. Между двумя странами уже более 70 лет не заключен мирный договор", - сказал он.

В то же время, отметил Абэ, последовательно выполняются договоренности, достигнутые в результате визита президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года.

"Бывшие жители островов уже второй год посещают на них могилы предков с использованием самолета. В сторону реализации двинулся и вопрос о проведении там совместной хозяйственной деятельности, - продолжил Абэ. - На основе отношений доверия с президентом Владимиром Путиным мы разрешим территориальный вопрос и заключим мирный договор с Россией. Мы откроем новую эру в двусторонних отношениях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Япония выразила протест России из-за размещения истребителей на Курилах

После окончания Второй мировой войны Россия и Япония не заключили мирный договор. 12 сентября на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин предложил Японии подписать соглашение без каких-либо условий, но японские власти отказали из-за нерешенного спора о принадлежности Курильских островов. Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи после окончания войны вошли в состав СССР. Япония считает, что такое решение не имеет законных оснований.

Источник: https://censor.net.ua/n3093032
 
 
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по землям. Посмотрим кого отдаст ботоксный за мир с Японией.
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Японці дійсно можуть підписати з паРашею мирну угоду за Курильські острови та Сахалін - колишні японські території. В іншому випадку паРашу просто пошлють.
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да-да. договор о дружбе не забудьте заключить. о границах, терцелостности и т.д. и т.п. потом подтираться будет чем.
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Это типа Япония застроит современными домами. сделает инфраструктуру а потом припрутся "вежливые" зелёные недочеловечки....и по схеме с Крымом? Япония готова заключить мирный договор с РФ после решения территориального вопроса, - Абэ - Цензор.НЕТ 6544
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А нахрена им этот "мирный договор"? Наивный японец. Вон у Украины был "мирный договор" с РФией, а еще договор о "дружбе и сотрудничестве". И как он помешал кремлевским гопникам?
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- А можно так: мирный договор - сегодня, а территориальный вопрос - завтра?
- Можно, но Сахалин - вперёд!

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Японія зможе повернути свою землю після розпаду росії. Україні та Японії треба об'єднатися і прискорювати розпад росії.
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Еще страны Балтии, Китай под шумок отберут територии у рахи
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Потому они и не отдают эти 4 острова. Стоит только начать...
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Переводу с японского " верните , цуки, Курилы японцам"
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В японском мало ругательств. Слова "сука" там почти нет.
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так результат и так известен . все кроме губернатора выскажутся за присоединение к Японии Японія готова укласти мирний договір із РФ після вирішення територіального питання, - Абе - Цензор.НЕТ 8595

ПыСы губернатор конечно тоже не против но тогда воровать не сможет в таких масштабах
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"На основе отношений доверия с президентом Владимиром Путиным" интересно есль ли у японцев аналог наших пословиц про наступание на грабли и про то что умный на чужих ошибках учится а глупый на своих ? если нет то знающие японский язык переведите их этим наивным дурачкам Япония готова заключить мирный договор с РФ после решения территориального вопроса, - Абэ - Цензор.НЕТ 9392
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Кацапье, верните чужие земли, одих хрен их засрали!
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Виглядає так, що фуйло вже пообіцяв японцям землі, роздає россію потихеньку кремльовскій вахабіт.
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З далекосхідного російського форуму мовою оригіналу
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Суки Японцы! Увижу хоть одного так ему и Скажу!!! Хер ИМ а не Курилы!!! я на них обиделся!!! и ... Японцы Офигели! Сколько можно!!


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все вірно, вони потім ще мабудь відсотки нарахують за незаконну аренду і в потрібний час відберуть Сахалін як компенсацію.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЯпония готова заключить мирный договор с РФ после решения территориального вопроса, - Абэ
 
 
 
 
 
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